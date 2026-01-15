OpenAI lance ChatGPT Translate, un traducteur qui veut faire oublier Google et DeepL

On en dit quoi ?



C'est potentiellement difficile de débarquer sur un marché aussi installé avec un produit encore incomplet. Google Translate existe depuis près de vingt ans et DeepL s'est construit une solide réputation sur la qualité. Mais bon, l'approche conversationnelle de ChatGPT Translate a un vrai potentiel pour ceux qui cherchent plus qu'une traduction basique. Reste à voir si OpenAI va muscler son jeu avec davantage de langues et un vrai support mobile. Pour les traductions du quotidien, Google reste potentiellement plus polyvalent. Pour affiner un texte et jouer sur les nuances, ChatGPT Translate a des arguments.