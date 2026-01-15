OpenAI lance ChatGPT Translate, un traducteur qui veut faire oublier Google et DeepL
Par Vincent Lautier - Publié le
OpenAI vient de déployer discrètement ChatGPT Translate, un outil de traduction dédié accessible depuis chatgpt.com/translate. L'objectif est clair : venir marcher sur les plates-bandes de Google Translate et DeepL avec l'intelligence artificielle en plus.
Si vous avez déjà utilisé Google Translate, vous ne serez pas dépaysé. Deux zones de texte, détection automatique de la langue source, traduction instantanée. Classique. Sauf que voilà, ChatGPT Translate va plus loin en proposant quatre styles de reformulation : un rendu naturel, un ton formel et professionnel, une version simplifiée, ou un registre académique. Vous pouvez aussi coller du texte, parler directement ou même télécharger une photo d'un menu ou d'un panneau pour obtenir une traduction. Et bonne nouvelle, pas besoin de compte payant pour y accéder.
La promesse d'OpenAI, c'est de ne pas se contenter d'une traduction mot à mot. L'outil est censé comprendre le sens global, gérer les expressions idiomatiques et tenir compte des variantes régionales. Concrètement, après une première traduction, vous pouvez demander à ChatGPT de reformuler, préciser le contexte ou changer de registre sans repartir de zéro. C'est là que le bât blesse pour les concurrents : ni Google ni DeepL ne permettent ce genre d'échanges conversationnels autour d'une traduction.
Côté langues, ChatGPT Translate supporte une cinquantaine de langues. C'est correct, mais Google en propose plus de 240. L'outil reste aussi cantonné au texte brut sur la version desktop pour le moment. Pas de traduction de documents, pas de sites web entiers, pas de conversation vocale en temps réel. Sur mobile, la fonctionnalité n'est pas encore disponible dans les apps iOS et Android. OpenAI ne précise d'ailleurs pas quel modèle tourne derrière, ce qui laisse quelques questions en suspens sur la fiabilité selon les langues.
C'est potentiellement difficile de débarquer sur un marché aussi installé avec un produit encore incomplet. Google Translate existe depuis près de vingt ans et DeepL s'est construit une solide réputation sur la qualité. Mais bon, l'approche conversationnelle de ChatGPT Translate a un vrai potentiel pour ceux qui cherchent plus qu'une traduction basique. Reste à voir si OpenAI va muscler son jeu avec davantage de langues et un vrai support mobile. Pour les traductions du quotidien, Google reste potentiellement plus polyvalent. Pour affiner un texte et jouer sur les nuances, ChatGPT Translate a des arguments.
Une interface familière mais dopée à l'IA
Si vous avez déjà utilisé Google Translate, vous ne serez pas dépaysé. Deux zones de texte, détection automatique de la langue source, traduction instantanée. Classique. Sauf que voilà, ChatGPT Translate va plus loin en proposant quatre styles de reformulation : un rendu naturel, un ton formel et professionnel, une version simplifiée, ou un registre académique. Vous pouvez aussi coller du texte, parler directement ou même télécharger une photo d'un menu ou d'un panneau pour obtenir une traduction. Et bonne nouvelle, pas besoin de compte payant pour y accéder.
Ce qui change vraiment
La promesse d'OpenAI, c'est de ne pas se contenter d'une traduction mot à mot. L'outil est censé comprendre le sens global, gérer les expressions idiomatiques et tenir compte des variantes régionales. Concrètement, après une première traduction, vous pouvez demander à ChatGPT de reformuler, préciser le contexte ou changer de registre sans repartir de zéro. C'est là que le bât blesse pour les concurrents : ni Google ni DeepL ne permettent ce genre d'échanges conversationnels autour d'une traduction.
Les limites du nouveau venu
Côté langues, ChatGPT Translate supporte une cinquantaine de langues. C'est correct, mais Google en propose plus de 240. L'outil reste aussi cantonné au texte brut sur la version desktop pour le moment. Pas de traduction de documents, pas de sites web entiers, pas de conversation vocale en temps réel. Sur mobile, la fonctionnalité n'est pas encore disponible dans les apps iOS et Android. OpenAI ne précise d'ailleurs pas quel modèle tourne derrière, ce qui laisse quelques questions en suspens sur la fiabilité selon les langues.
On en dit quoi ?
C'est potentiellement difficile de débarquer sur un marché aussi installé avec un produit encore incomplet. Google Translate existe depuis près de vingt ans et DeepL s'est construit une solide réputation sur la qualité. Mais bon, l'approche conversationnelle de ChatGPT Translate a un vrai potentiel pour ceux qui cherchent plus qu'une traduction basique. Reste à voir si OpenAI va muscler son jeu avec davantage de langues et un vrai support mobile. Pour les traductions du quotidien, Google reste potentiellement plus polyvalent. Pour affiner un texte et jouer sur les nuances, ChatGPT Translate a des arguments.