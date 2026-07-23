Google Cloud n’a jamais autant rapporté : +82 % en un an

Google cloud confirme son rôle moteur

Un bénéfice net gonflé par des participations

L’IA justifie des investissements toujours plus importants

Gemini continue d'évoluer

Qu’en penser ?



Alphabet montre une nouvelle fois que le cloud est devenu l’un des principaux moteurs de sa croissance. L’essor de l’IA profite directement à Google Cloud, dont les performances compensent largement le ralentissement de certaines activités historiques. La question est désormais de démontrer que les investissements massifs dans les infrastructures pourront continuer à générer une croissance durable, alors que la concurrence avec Microsoft Azure et AWS s’intensifie.

Au deuxième trimestre,en hausse de 24 % sur un an, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 116,9 milliards de dollars.dont les revenus ont bondi de 82 % par rapport à la même période de l’an dernier. Longtemps considérée comme une activité secondaire, la division cloud représente désormais 20 % du chiffre d’affaires total du groupe.Cette progression s’explique par l’explosion de la. L’entraînement et l’exécution des IA génératives nécessitent d’importantes capacités de calcul, fournies en grande partie par les plateformes cloud.. Cette performance exceptionnelle est toutefois largement liée à un élément comptable : le groupe a enregistré 98 milliards de dollars de plus-values sur des participations détenues dans d’autres sociétés. Alphabet n’a pas précisé quelles entreprises étaient concernées.En dehors de cet effet exceptionnel,. Seule Google Network, qui regroupe une partie des revenus publicitaires provenant de sites partenaires, est en léger recul.Ces résultats constituent également un test important pour les investisseurs, qui surveillent de prèsengagées par les géants de la technologie dans les centres de données.Comme Microsoft, Amazon ou Meta, Alphabet investit massivement pour développer son infrastructure cloud afin de répondre à la demande liée à l’intelligence artificielle. Les analystes estiment que les dépenses d’investissement du groupe pourraient atteindre 187,1 milliards de dollars cette année. Si certains s’interrogent sur la rentabilité à long terme de cette course aux infrastructures,L’intelligence artificielle reste au cœur de la stratégie d’Alphabet. Quelques jours avant la publication de ses résultats,. Ces annonces interviennent alors que plusieurs médias évoquent un possible report du lancement du prochain modèle phare de Gemini, un sujet suivi de près par les investisseurs.