Google Cloud n’a jamais autant rapporté : +82 % en un an
Par Laurence - Publié le
Alphabet poursuit sur sa lancée. La maison mère de Google a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, une nouvelle fois portés par Google Cloud. L’activité liée au cloud, devenue stratégique avec l’essor de l’intelligence artificielle, affiche une croissance spectaculaire de 82 % sur un an et représente désormais un cinquième du chiffre d’affaires du groupe.
Au deuxième trimestre, Alphabet a réalisé un chiffre d’affaires de 119,8 milliards de dollars, en hausse de 24 % sur un an, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 116,9 milliards de dollars.
La véritable vedette reste toutefois Google Cloud, dont les revenus ont bondi de 82 % par rapport à la même période de l’an dernier. Longtemps considérée comme une activité secondaire, la division cloud représente désormais 20 % du chiffre d’affaires total du groupe.
Cette progression s’explique par l’explosion de la demande en infrastructures capables de faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle. L’entraînement et l’exécution des IA génératives nécessitent d’importantes capacités de calcul, fournies en grande partie par les plateformes cloud.
Alphabet affiche un bénéfice net de 112 milliards de dollars, soit près de quatre fois plus qu’il y a un an. Cette performance exceptionnelle est toutefois largement liée à un élément comptable : le groupe a enregistré 98 milliards de dollars de plus-values sur des participations détenues dans d’autres sociétés. Alphabet n’a pas précisé quelles entreprises étaient concernées.
En dehors de cet effet exceptionnel, l’activité opérationnelle reste solide, avec une croissance dans quasiment toutes les divisions du groupe. Seule Google Network, qui regroupe une partie des revenus publicitaires provenant de sites partenaires, est en léger recul.
Ces résultats constituent également un test important pour les investisseurs, qui surveillent de près les dépenses colossales engagées par les géants de la technologie dans les centres de données.
Comme Microsoft, Amazon ou Meta, Alphabet investit massivement pour développer son infrastructure cloud afin de répondre à la demande liée à l’intelligence artificielle. Les analystes estiment que les dépenses d’investissement du groupe pourraient atteindre 187,1 milliards de dollars cette année. Si certains s’interrogent sur la rentabilité à long terme de cette course aux infrastructures, la forte croissance de Google Cloud tend pour l’instant à conforter cette stratégie.
L’intelligence artificielle reste au cœur de la stratégie d’Alphabet. Quelques jours avant la publication de ses résultats, Google a présenté trois nouvelles versions plus abordables de Gemini, dont un modèle spécialisé dans la cybersécurité. Ces annonces interviennent alors que plusieurs médias évoquent un possible report du lancement du prochain modèle phare de Gemini, un sujet suivi de près par les investisseurs.
Alphabet montre une nouvelle fois que le cloud est devenu l’un des principaux moteurs de sa croissance. L’essor de l’IA profite directement à Google Cloud, dont les performances compensent largement le ralentissement de certaines activités historiques. La question est désormais de démontrer que les investissements massifs dans les infrastructures pourront continuer à générer une croissance durable, alors que la concurrence avec Microsoft Azure et AWS s’intensifie.
Google cloud confirme son rôle moteur
Au deuxième trimestre, Alphabet a réalisé un chiffre d’affaires de 119,8 milliards de dollars, en hausse de 24 % sur un an, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 116,9 milliards de dollars.
La véritable vedette reste toutefois Google Cloud, dont les revenus ont bondi de 82 % par rapport à la même période de l’an dernier. Longtemps considérée comme une activité secondaire, la division cloud représente désormais 20 % du chiffre d’affaires total du groupe.
Cette progression s’explique par l’explosion de la demande en infrastructures capables de faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle. L’entraînement et l’exécution des IA génératives nécessitent d’importantes capacités de calcul, fournies en grande partie par les plateformes cloud.
Un bénéfice net gonflé par des participations
Alphabet affiche un bénéfice net de 112 milliards de dollars, soit près de quatre fois plus qu’il y a un an. Cette performance exceptionnelle est toutefois largement liée à un élément comptable : le groupe a enregistré 98 milliards de dollars de plus-values sur des participations détenues dans d’autres sociétés. Alphabet n’a pas précisé quelles entreprises étaient concernées.
En dehors de cet effet exceptionnel, l’activité opérationnelle reste solide, avec une croissance dans quasiment toutes les divisions du groupe. Seule Google Network, qui regroupe une partie des revenus publicitaires provenant de sites partenaires, est en léger recul.
L’IA justifie des investissements toujours plus importants
Ces résultats constituent également un test important pour les investisseurs, qui surveillent de près les dépenses colossales engagées par les géants de la technologie dans les centres de données.
Comme Microsoft, Amazon ou Meta, Alphabet investit massivement pour développer son infrastructure cloud afin de répondre à la demande liée à l’intelligence artificielle. Les analystes estiment que les dépenses d’investissement du groupe pourraient atteindre 187,1 milliards de dollars cette année. Si certains s’interrogent sur la rentabilité à long terme de cette course aux infrastructures, la forte croissance de Google Cloud tend pour l’instant à conforter cette stratégie.
Gemini continue d'évoluer
L’intelligence artificielle reste au cœur de la stratégie d’Alphabet. Quelques jours avant la publication de ses résultats, Google a présenté trois nouvelles versions plus abordables de Gemini, dont un modèle spécialisé dans la cybersécurité. Ces annonces interviennent alors que plusieurs médias évoquent un possible report du lancement du prochain modèle phare de Gemini, un sujet suivi de près par les investisseurs.
Qu’en penser ?
Alphabet montre une nouvelle fois que le cloud est devenu l’un des principaux moteurs de sa croissance. L’essor de l’IA profite directement à Google Cloud, dont les performances compensent largement le ralentissement de certaines activités historiques. La question est désormais de démontrer que les investissements massifs dans les infrastructures pourront continuer à générer une croissance durable, alors que la concurrence avec Microsoft Azure et AWS s’intensifie.