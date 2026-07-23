L’Europe inflige presque un milliard d’amende à Google

Ses propres services favorisés

Le Google Playstore dans le collimateur

Une mise en demeure sous 60 jours

de manière équitable et sans discrimination

quid d'Apple ?

Qu’en penser ?



Avec cette nouvelle sanction, la Commission européenne confirme sa volonté de faire appliquer strictement le Digital Markets Act. Après Apple, c’est désormais Google qui est contraint de revoir en profondeur certaines pratiques considérées comme anticoncurrentielles. Si les deux entreprises ont déjà commencé à adapter leurs plateformes, Bruxelles montre qu’elle n’hésitera pas à recourir à des amendes de plusieurs centaines de millions d’euros pour accélérer leur mise en conformité. Les prochains mois permettront de mesurer l’impact concret de ces décisions sur les résultats de recherche de Google et sur la liberté accordée aux développeurs Android.

La première décision concerne le moteur de recherche de Google. Selon la Commission européenne,, notamment les comparateurs de prix, les offres d’hôtels ou encore certains services spécialisés, au détriment des plateformes concurrentes.Bruxelles estime que cette pratique contrevient aux règles du DMA, qui imposent aux grandes plateformes de traiter leurs propres services et ceux de leurs concurrents de manière équitable. Pour cela, la firme reçoit une amende deLa Commission reproche à Google d’avoir empêché les développeurs d’informer librement leurs utilisateurs de solutions alternatives pour acheter des applications ou des abonnements en dehors de la boutique officielle.Selon Bruxelles, ces restrictions limitaient la concurrence et empêchaient les consommateurs de profiter d’offres parfois moins coûteuses proposées directement sur les sites des éditeurs ou via des boutiques alternatives. Cette infraction vaut à Google une seconde amende deLa Commission ne se contente pas de sanctionner Google. Elle ordonne également à l’entreprise. Concernant le moteur de recherche, Google devra traiter les services concurrentspar rapport à ses propres plateformes.Du côté du Play Store, l, promouvoir des offres externes et conclure des contrats en dehors de Google Play, aussi bien sur le plan technique que contractuel.La Commission reconnaît toutefois que Google a déjàcertains de ses services. Ce dernier teste notamment une nouvelle présentation des résultats liés au shopping ainsi que des contenus spécialisés, comme les résultats sportifs.défaut, la Commission pourra infliger des astreintes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial quotidien de l’entreprise.(on vous laisse faire le calcul). L’entreprise conserve toutefois la possibilité de faire appel de ces décisions devant les juridictions européennes.Google n’est pas le seul géant américain dans le viseur de Bruxelles. Apple est également confrontée à l’application du Digital Markets Act. L’an dernier, elle avait d'ailleurs écopé d’unepour avoir empêché les développeurs de rediriger les utilisateurs vers des offres d’abonnement externes à l’App Store. Plus récemment, le Tribunal de l’Union européenne a également rejeté le recours d’Apple contestant sa désignation depour l’App Store et iOS.