Avec la FX5 à 5 399 euros, Sony muscle sa gamme cinéma

On en dit quoi ?

La FX5 est la caméra que beaucoup de vidéastes attendaient, avec ce premier capteur empilé maison et un RAW interne qui simplifie le travail sur le terrain. Le point délicat reste le positionnement, car à ce prix et sans le moindre mode photo,. Promettre les meilleures fonctions pour dans un an laisse un petit goût d'inachevé. Pour qui vit de la vidéo, l'investissement se défend.