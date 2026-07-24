Avec la FX5 à 5 399 euros, Sony muscle sa gamme cinéma
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony a officialisé la FX5, une caméra cinéma plein format en monture E. Elle se place entre les petites FX3 et FX30 et les modèles CineAlta réservés aux plateaux. Le boîtier nu coûte 5 399 euros et les livraisons sont prévues pour août 2026 en France. Ce n'est plus vraiment un hybride, mais une caméra pensée d'abord pour la vidéo.
La FX3 récupérait le capteur d'un appareil photo existant. La FX5 non. Sony a conçu pour elle un capteur plein format empilé de 16,6 mégapixels, une première dans la gamme FX. Il est associé au processeur Bionz XR2 doté d'une unité dédiée à l'intelligence artificielle, et comme un capteur empilé lit l'image bien plus vite, il gomme au passage les déformations qui apparaissent d'ordinaire sur les mouvements rapides. Sony annonce plus de 15 diaphragmes de dynamique en S-Log3 et trois sensibilités natives, à 800, 4000 et 12 800 ISO. Le public visé a changé, ce sont désormais les professionnels de l'image.
La partie vidéo est le vrai argument. La FX5 enregistre en Open Gate 5K jusqu'à 60 images par seconde et monte à 120 images par seconde en 4K. Elle grave le RAW en interne au format X-OCN sur 16 bits, ce qui évite d'ajouter un enregistreur externe. Elle accepte aussi les optiques anamorphiques avec un désqueeze interne réglable de 1,3x à 2x, et pendant que sa stabilisation sur cinq axes gagne en efficacité, l'écran articulé grimpe à 3,5 pouces. Un viseur OLED amovible peut se greffer dessus, mais il faut le payer 749 euros à part.
La note monte vite. Le kit avec la poignée XLR-H2 revient à 5 999 euros et grimpe à près de 7 050 euros une fois le viseur ajouté, ce qui éloigne franchement la FX5 du tarif de la FX3. La caméra abandonne aussi le mode photo, elle ne prend donc plus aucune image fixe. Enfin, Sony promet certaines fonctions pour plus tard, puisque l'Open Gate 5K en 120 images par seconde et le 4K en 240 images par seconde n'arriveront que par une mise à jour prévue pour août 2027, voire après.
La FX5 est la caméra que beaucoup de vidéastes attendaient, avec ce premier capteur empilé maison et un RAW interne qui simplifie le travail sur le terrain. Le point délicat reste le positionnement, car à ce prix et sans le moindre mode photo, elle vise les professionnels du tournage et laisse de côté ceux qui hésitaient encore avec un hybride. Promettre les meilleures fonctions pour dans un an laisse un petit goût d'inachevé. Pour qui vit de la vidéo, l'investissement se défend.
Une base entièrement nouvelle
La FX3 récupérait le capteur d'un appareil photo existant. La FX5 non. Sony a conçu pour elle un capteur plein format empilé de 16,6 mégapixels, une première dans la gamme FX. Il est associé au processeur Bionz XR2 doté d'une unité dédiée à l'intelligence artificielle, et comme un capteur empilé lit l'image bien plus vite, il gomme au passage les déformations qui apparaissent d'ordinaire sur les mouvements rapides. Sony annonce plus de 15 diaphragmes de dynamique en S-Log3 et trois sensibilités natives, à 800, 4000 et 12 800 ISO. Le public visé a changé, ce sont désormais les professionnels de l'image.
Ce qu'elle est capable de filmer
La partie vidéo est le vrai argument. La FX5 enregistre en Open Gate 5K jusqu'à 60 images par seconde et monte à 120 images par seconde en 4K. Elle grave le RAW en interne au format X-OCN sur 16 bits, ce qui évite d'ajouter un enregistreur externe. Elle accepte aussi les optiques anamorphiques avec un désqueeze interne réglable de 1,3x à 2x, et pendant que sa stabilisation sur cinq axes gagne en efficacité, l'écran articulé grimpe à 3,5 pouces. Un viseur OLED amovible peut se greffer dessus, mais il faut le payer 749 euros à part.
Un tarif élevé et des absences
La note monte vite. Le kit avec la poignée XLR-H2 revient à 5 999 euros et grimpe à près de 7 050 euros une fois le viseur ajouté, ce qui éloigne franchement la FX5 du tarif de la FX3. La caméra abandonne aussi le mode photo, elle ne prend donc plus aucune image fixe. Enfin, Sony promet certaines fonctions pour plus tard, puisque l'Open Gate 5K en 120 images par seconde et le 4K en 240 images par seconde n'arriveront que par une mise à jour prévue pour août 2027, voire après.
On en dit quoi ?
La FX5 est la caméra que beaucoup de vidéastes attendaient, avec ce premier capteur empilé maison et un RAW interne qui simplifie le travail sur le terrain. Le point délicat reste le positionnement, car à ce prix et sans le moindre mode photo, elle vise les professionnels du tournage et laisse de côté ceux qui hésitaient encore avec un hybride. Promettre les meilleures fonctions pour dans un an laisse un petit goût d'inachevé. Pour qui vit de la vidéo, l'investissement se défend.