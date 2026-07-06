Fin du jeu physique sur PlayStation : les joueurs entrent en résistance

On en dit quoi ?



On trouve cette colère légitime, et le boycott se comprend. Couper le PS Plus, c'est parler la seule langue que Sony écoute vraiment, celle du chiffre d'affaires. Par contre, il faudrait que le mouvement tienne des mois et devienne énorme pour faire bouger une telle décision. Le vrai enseignement est ailleurs. Quand un constructeur retire aux joueurs la propriété de leurs jeux, une partie d'entre eux va la reprendre par la force. Sony gagnera probablement cette bataille, mais il vient d'offrir au piratage son meilleur argument depuis des années.