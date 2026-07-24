Meta lance une nouvelle app et un selfie vidéo anti-arnaques
Par Laurence - Publié le
Meta poursuit sa stratégie autour de Facebook Marketplace avec deux nouveautés finalement assez complémentaires. D’un côté, une nouvelle application iPhone baptisée Seller simplifie la gestion des annonces grâce à l’intelligence artificielle. De l’autre, la fonction Facebook Verified, un badge gratuit obtenu après un selfie vidéo afin de distinguer les vrais utilisateurs des faux profils. Ces deux initiatives poursuivent un même objectif : rendre les ventes entre particuliers plus simples, mais aussi plus sûres.
Jusqu’à présent, les utilisateurs de Facebook Marketplace devaient gérer leurs annonces directement depuis l’application Facebook. Avec Seller (en cours de déploiement), Meta isole désormais toutes les fonctions utiles dans une application indépendante disponible gratuitement sur l’App Store.
Les vendeurs retrouvent un tableau de bord regroupant les annonces à expédier, les acheteurs auxquels répondre ou encore les produits dont le prix mérite d’être ajusté. L’application affiche également différentes statistiques afin de suivre les performances de chaque annonce.
L’intelligence artificielle est également mise à contribution. Après l’importation de quelques photos, Meta AI peut proposer automatiquement un titre, une description, une catégorie et même une estimation du prix de vente.
Les utilisateurs les plus actifs pourront également modifier plusieurs annonces simultanément, republier des produits ou encore gérer l’ensemble de leurs conversations avec les acheteurs depuis un espace dédié, distinct des discussions personnelles.
En parallèle, Meta s’attaque à l’un des principaux problèmes des plateformes de vente entre particuliers : les faux profils. L’entreprise lance progressivement Facebook Verified, un badge gratuit qui certifie qu’un compte appartient à une personne réelle. Pour l’obtenir, il suffit d’enregistrer un court selfie vidéo. Celui-ci est comparé automatiquement aux photos déjà présentes sur le profil afin de vérifier qu’il s’agit bien du même utilisateur.
Selon Meta, cette vérification ne prend que quelques minutes. Elle est réservée aux personnes de plus de 18 ans, dont le compte respecte les règles de la plateforme et ne présente aucun comportement suspect ou frauduleux. On pourrait même y voir un moyen de vérifier l'âge de l'utilisateur (pratique en France avec la nouvelle loi sur les mineurs). Une fois validé, le badge apparaît sur le profil, mais aussi dans Facebook Marketplace, Dating et les Groupes, avant d’être progressivement étendu aux publications du fil d’actualité.
Cette nouvelle vérification ne doit pas être confondue avec Meta Verified, l’abonnement payant lancé il y a plusieurs mois. Ici, aucun abonnement n’est nécessaire : l’objectif est uniquement d’identifier les véritables utilisateurs afin de limiter les usurpations d’identité et les comptes créés automatiquement, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle.
En associant une application spécialement conçue pour les vendeurs et un système de vérification des profils, Meta cherche clairement à faire de Facebook Marketplace une plateforme plus fiable (et à démarquer de Vinted), alors que les arnaques et les faux comptes restent l’une des principales préoccupations des utilisateurs.
Ces deux annonces illustrent bien la stratégie actuelle de Meta. L’entreprise ne se contente plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Facebook : elle développe désormais des applications spécialisées et s’appuie sur l’intelligence artificielle pour simplifier les usages.
En parallèle, le lancement de Facebook Verified montre que la confiance devient un enjeu majeur pour les plateformes de vente entre particuliers. Si le selfie vidéo peut susciter des questions sur la protection de la vie privée, Meta estime qu’il s’agit d’un moyen efficace de distinguer les véritables utilisateurs des faux profils, de plus en plus nombreux à l’ère de l’IA générative.
SELLER : UNE APPLICATION ENTIÈREMENT DÉDIÉE AUX VENDEURS
Jusqu’à présent, les utilisateurs de Facebook Marketplace devaient gérer leurs annonces directement depuis l’application Facebook. Avec Seller (en cours de déploiement), Meta isole désormais toutes les fonctions utiles dans une application indépendante disponible gratuitement sur l’App Store.
Les vendeurs retrouvent un tableau de bord regroupant les annonces à expédier, les acheteurs auxquels répondre ou encore les produits dont le prix mérite d’être ajusté. L’application affiche également différentes statistiques afin de suivre les performances de chaque annonce.
L’intelligence artificielle est également mise à contribution. Après l’importation de quelques photos, Meta AI peut proposer automatiquement un titre, une description, une catégorie et même une estimation du prix de vente.
Les utilisateurs les plus actifs pourront également modifier plusieurs annonces simultanément, republier des produits ou encore gérer l’ensemble de leurs conversations avec les acheteurs depuis un espace dédié, distinct des discussions personnelles.
UN SELFIE VIDÉO POUR PROUVER QUE L’ON EST BIEN HUMAIN
En parallèle, Meta s’attaque à l’un des principaux problèmes des plateformes de vente entre particuliers : les faux profils. L’entreprise lance progressivement Facebook Verified, un badge gratuit qui certifie qu’un compte appartient à une personne réelle. Pour l’obtenir, il suffit d’enregistrer un court selfie vidéo. Celui-ci est comparé automatiquement aux photos déjà présentes sur le profil afin de vérifier qu’il s’agit bien du même utilisateur.
Selon Meta, cette vérification ne prend que quelques minutes. Elle est réservée aux personnes de plus de 18 ans, dont le compte respecte les règles de la plateforme et ne présente aucun comportement suspect ou frauduleux. On pourrait même y voir un moyen de vérifier l'âge de l'utilisateur (pratique en France avec la nouvelle loi sur les mineurs). Une fois validé, le badge apparaît sur le profil, mais aussi dans Facebook Marketplace, Dating et les Groupes, avant d’être progressivement étendu aux publications du fil d’actualité.
RENFORCER LA CONFIANCE ENTRE ACHETEURS ET VENDEURS
Cette nouvelle vérification ne doit pas être confondue avec Meta Verified, l’abonnement payant lancé il y a plusieurs mois. Ici, aucun abonnement n’est nécessaire : l’objectif est uniquement d’identifier les véritables utilisateurs afin de limiter les usurpations d’identité et les comptes créés automatiquement, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle.
En associant une application spécialement conçue pour les vendeurs et un système de vérification des profils, Meta cherche clairement à faire de Facebook Marketplace une plateforme plus fiable (et à démarquer de Vinted), alors que les arnaques et les faux comptes restent l’une des principales préoccupations des utilisateurs.
Qu’en penser ?
Ces deux annonces illustrent bien la stratégie actuelle de Meta. L’entreprise ne se contente plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Facebook : elle développe désormais des applications spécialisées et s’appuie sur l’intelligence artificielle pour simplifier les usages.
En parallèle, le lancement de Facebook Verified montre que la confiance devient un enjeu majeur pour les plateformes de vente entre particuliers. Si le selfie vidéo peut susciter des questions sur la protection de la vie privée, Meta estime qu’il s’agit d’un moyen efficace de distinguer les véritables utilisateurs des faux profils, de plus en plus nombreux à l’ère de l’IA générative.