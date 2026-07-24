Meta lance une nouvelle app et un selfie vidéo anti-arnaques

Qu’en penser ?



Ces deux annonces illustrent bien la stratégie actuelle de Meta. L’entreprise ne se contente plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Facebook : elle développe désormais des applications spécialisées et s’appuie sur l’intelligence artificielle pour simplifier les usages.



En parallèle, le lancement de Facebook Verified montre que la confiance devient un enjeu majeur pour les plateformes de vente entre particuliers. Si le selfie vidéo peut susciter des questions sur la protection de la vie privée, Meta estime qu’il s’agit d’un moyen efficace de distinguer les véritables utilisateurs des faux profils, de plus en plus nombreux à l’ère de l’IA générative.