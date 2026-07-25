Google Wallet suit désormais vos colis en fouillant vos mails Gmail

On en dit quoi ?



Voir arriver le suivi de colis dans un portefeuille numérique est plutôt une bonne idée, surtout quand on croule sous les commandes et qu'on passe son temps à fouiller ses mails pour retrouver un numéro de suivi. Le hic, c'est qu'il faut accepter que Google lise le contenu de sa boîte Gmail, ce qui n'enchantera pas tout le monde, même avec un consentement demandé. Apple s'en sort un peu mieux sur ce point en s'appuyant d'abord sur les achats Apple Pay, mais aucun des deux n'est encore vraiment prêt pour la France. Et le coup d'Amazon rappelle que ces suivis ne valent que ce que les marchands veulent bien leur laisser.