Google Wallet suit désormais vos colis en fouillant vos mails Gmail
Par Vincent Lautier - Publié le
Google ajoute le suivi automatique des colis directement dans Google Wallet, juste sous vos cartes bancaires. L'application va lire vos confirmations d'expédition dans Gmail pour afficher l'état de chaque livraison, sans que vous ayez le moindre bouton à presser. La fonction se limite pour l'instant aux États-Unis depuis fin juillet, en attendant son arrivée France.
L'idée est de transformer le portefeuille numérique en tableau de bord de vos achats en ligne. Quand un colis est en route, Google Wallet affiche désormais une jauge de progression et quelques boutons clairs, glissés sous vos moyens de paiement, pour savoir d'un coup d'oeil où en est la livraison. Tout se fait de façon automatique, sans la moindre saisie de numéro de suivi, ce qui change quand même la vie quand on cumule plusieurs commandes en même temps.
Pour arriver à ce résultat, Google va lire le contenu de votre boîte Gmail, en repérant les mails de confirmation d'expédition et les numéros de suivi qu'ils contiennent. Rien ne se déclenche sans votre feu vert, puisqu'il faut avoir lié un compte Gmail et activé les fonctionnalités intelligentes dans les réglages de la messagerie, un consentement explicite étant demandé. Le système ne fonctionne pour le moment qu'avec les grosses plateformes américaines comme Amazon ou le Play Store, et laisse de côté les petits commerces, faute d'un format de reçu assez standardisé.
Difficile de ne pas penser à Apple. Depuis iOS 16, l'application Cartes suit déjà les commandes payées avec Apple Pay chez les marchands partenaires, avec statut, date de livraison estimée et suivi du transporteur. Et avec iOS 26, Cupertino pousse le concept encore plus loin en laissant Apple Intelligence récupérer les détails d'une commande directement depuis l'app Mail, exactement comme Google le fait maintenant avec Gmail. Sauf que côté Apple, cette nouveauté n'est pas encore disponible en français, et le nombre de marchands qui jouent le jeu reste limité.
Il y a quand même un caillou dans la chaussure des deux géants. Depuis le 20 juillet, Amazon a retiré le détail des produits de ses mails de commande : au lieu de nommer votre achat, le message affiche une catégorie floue, du genre "3 articles de parapharmacie" pour trois paquets de couches. Or le suivi d'Apple Wallet comme celui de Google reposent sur la lecture de ces mails, et se retrouvent donc le bec dans l'eau sur toute commande Amazon, sans possibilité de revenir en arrière. Les deux portefeuilles héritent d'une belle fonction pile au moment où le plus gros marchand leur coupe l'info.
Voir arriver le suivi de colis dans un portefeuille numérique est plutôt une bonne idée, surtout quand on croule sous les commandes et qu'on passe son temps à fouiller ses mails pour retrouver un numéro de suivi. Le hic, c'est qu'il faut accepter que Google lise le contenu de sa boîte Gmail, ce qui n'enchantera pas tout le monde, même avec un consentement demandé. Apple s'en sort un peu mieux sur ce point en s'appuyant d'abord sur les achats Apple Pay, mais aucun des deux n'est encore vraiment prêt pour la France. Et le coup d'Amazon rappelle que ces suivis ne valent que ce que les marchands veulent bien leur laisser.
Le suivi de colis arrive dans Google Wallet
L'idée est de transformer le portefeuille numérique en tableau de bord de vos achats en ligne. Quand un colis est en route, Google Wallet affiche désormais une jauge de progression et quelques boutons clairs, glissés sous vos moyens de paiement, pour savoir d'un coup d'oeil où en est la livraison. Tout se fait de façon automatique, sans la moindre saisie de numéro de suivi, ce qui change quand même la vie quand on cumule plusieurs commandes en même temps.
Gmail scanné pour tout automatiser
Pour arriver à ce résultat, Google va lire le contenu de votre boîte Gmail, en repérant les mails de confirmation d'expédition et les numéros de suivi qu'ils contiennent. Rien ne se déclenche sans votre feu vert, puisqu'il faut avoir lié un compte Gmail et activé les fonctionnalités intelligentes dans les réglages de la messagerie, un consentement explicite étant demandé. Le système ne fonctionne pour le moment qu'avec les grosses plateformes américaines comme Amazon ou le Play Store, et laisse de côté les petits commerces, faute d'un format de reçu assez standardisé.
Apple Wallet fait ça depuis des années
Difficile de ne pas penser à Apple. Depuis iOS 16, l'application Cartes suit déjà les commandes payées avec Apple Pay chez les marchands partenaires, avec statut, date de livraison estimée et suivi du transporteur. Et avec iOS 26, Cupertino pousse le concept encore plus loin en laissant Apple Intelligence récupérer les détails d'une commande directement depuis l'app Mail, exactement comme Google le fait maintenant avec Gmail. Sauf que côté Apple, cette nouveauté n'est pas encore disponible en français, et le nombre de marchands qui jouent le jeu reste limité.
Amazon vient de saboter la mécanique
Il y a quand même un caillou dans la chaussure des deux géants. Depuis le 20 juillet, Amazon a retiré le détail des produits de ses mails de commande : au lieu de nommer votre achat, le message affiche une catégorie floue, du genre "3 articles de parapharmacie" pour trois paquets de couches. Or le suivi d'Apple Wallet comme celui de Google reposent sur la lecture de ces mails, et se retrouvent donc le bec dans l'eau sur toute commande Amazon, sans possibilité de revenir en arrière. Les deux portefeuilles héritent d'une belle fonction pile au moment où le plus gros marchand leur coupe l'info.
On en dit quoi ?
Voir arriver le suivi de colis dans un portefeuille numérique est plutôt une bonne idée, surtout quand on croule sous les commandes et qu'on passe son temps à fouiller ses mails pour retrouver un numéro de suivi. Le hic, c'est qu'il faut accepter que Google lise le contenu de sa boîte Gmail, ce qui n'enchantera pas tout le monde, même avec un consentement demandé. Apple s'en sort un peu mieux sur ce point en s'appuyant d'abord sur les achats Apple Pay, mais aucun des deux n'est encore vraiment prêt pour la France. Et le coup d'Amazon rappelle que ces suivis ne valent que ce que les marchands veulent bien leur laisser.