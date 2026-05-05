iOS 27 : Wallet va permettre de créer ses propres cartes et tickets
Par Laurence - Publié le
Apple travaillerait sur une nouvelle fonction très attendue pour iOS 27 : la possibilité de créer ses propres passes dans l’application Wallet. L’idée serait de transformer facilement des QR codes ou tickets physiques en cartes numériques intégrées directement à l’iPhone.
Selon un nouveau rapport de Bloomberg, iOS 27 intégrerait une fonction baptisée
Concrètement, un utilisateur pourrait scanner un ticket de concert, un abonnement de salle de sport ou tout autre QR code afin de générer automatiquement une carte numérique compatible avec l'application Wallet.
Aujourd’hui, Wallet dépend principalement du support officiel des développeurs ou des entreprises partenaires. Ainsi de nombreux tickets ou cartes restent encore enfermés dans des applications tierces ou simplement stockés sous forme d’image ou de PDF.
Avec
La fonction serait accessible depuis le bouton
Les utilisateurs pourraient personnaliser les couleurs, les images, les icônes, les champs de texte, ou encore le style général du pass. L’iPhone pourrait même utiliser directement sa caméra pour détecter automatiquement un QR code et proposer immédiatement sa conversion en carte Wallet.
Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à transformer progressivement Wallet en véritable portefeuille numérique universel. Au fil des années, l’application a déjà intégré : les cartes bancaires, les billets d’avion, les clés numériques, les permis de conduire dans certains pays, ou encore les cartes d’hôtel et de voiture. La possibilité de créer librement ses propres passes pourrait considérablement étendre les usages quotidiens de l’application.
Avec cette future fonction de création de passes personnalisés, Apple semble vouloir supprimer l’un des derniers grands freins à l’adoption massive de Wallet : la dépendance au support officiel des entreprises.
Si la fonctionnalité arrive bien avec iOS 27, l’iPhone pourrait devenir encore un peu plus central dans la gestion des billets, abonnements et accès du quotidien. Une évolution logique pour Apple, qui continue de pousser discrètement son écosystème vers un monde où le smartphone remplace progressivement cartes, tickets… et portefeuille physique.
Une fonction « Create a Pass » en préparation
Selon un nouveau rapport de Bloomberg, iOS 27 intégrerait une fonction baptisée
Create a Pass. Cette nouveauté permettrait de créer manuellement un pass Wallet à partir d’un QR code, même lorsqu’un service ou une application ne prend officiellement pas en charge Apple Wallet.
Concrètement, un utilisateur pourrait scanner un ticket de concert, un abonnement de salle de sport ou tout autre QR code afin de générer automatiquement une carte numérique compatible avec l'application Wallet.
Apple veut simplifier les tickets et abonnements
Aujourd’hui, Wallet dépend principalement du support officiel des développeurs ou des entreprises partenaires. Ainsi de nombreux tickets ou cartes restent encore enfermés dans des applications tierces ou simplement stockés sous forme d’image ou de PDF.
Avec
Create a Pass, Apple chercherait à rendre Wallet beaucoup plus universel. Bloomberg explique par exemple qu’un QR code fourni par une salle de sport ou un organisateur d’événement pourrait être converti directement en pass Apple Wallet sans dépendre d’une application spécifique.
Plusieurs modèles et options de personnalisation
La fonction serait accessible depuis le bouton
+déjà utilisé pour ajouter des cartes bancaires dans Wallet. Apple testerait également plusieurs modèles prédéfinis : un modèle standard (orange), un modèle pour les abonnements (bleu), et un modèle « event (violet) destiné aux billets et événements.
Les utilisateurs pourraient personnaliser les couleurs, les images, les icônes, les champs de texte, ou encore le style général du pass. L’iPhone pourrait même utiliser directement sa caméra pour détecter automatiquement un QR code et proposer immédiatement sa conversion en carte Wallet.
Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à transformer progressivement Wallet en véritable portefeuille numérique universel. Au fil des années, l’application a déjà intégré : les cartes bancaires, les billets d’avion, les clés numériques, les permis de conduire dans certains pays, ou encore les cartes d’hôtel et de voiture. La possibilité de créer librement ses propres passes pourrait considérablement étendre les usages quotidiens de l’application.
Qu'en penser ?
Avec cette future fonction de création de passes personnalisés, Apple semble vouloir supprimer l’un des derniers grands freins à l’adoption massive de Wallet : la dépendance au support officiel des entreprises.
Si la fonctionnalité arrive bien avec iOS 27, l’iPhone pourrait devenir encore un peu plus central dans la gestion des billets, abonnements et accès du quotidien. Une évolution logique pour Apple, qui continue de pousser discrètement son écosystème vers un monde où le smartphone remplace progressivement cartes, tickets… et portefeuille physique.