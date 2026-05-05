iOS 27 : Wallet va permettre de créer ses propres cartes et tickets

Qu'en penser ?



Avec cette future fonction de création de passes personnalisés, Apple semble vouloir supprimer l’un des derniers grands freins à l’adoption massive de Wallet : la dépendance au support officiel des entreprises.



Si la fonctionnalité arrive bien avec iOS 27, l’iPhone pourrait devenir encore un peu plus central dans la gestion des billets, abonnements et accès du quotidien. Une évolution logique pour Apple, qui continue de pousser discrètement son écosystème vers un monde où le smartphone remplace progressivement cartes, tickets… et portefeuille physique.