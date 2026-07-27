Fujifilm augmente ses prix : le X100VI va coûter 200 euros de plus
Par Vincent Lautier - Publié le
Fujifilm va relever les prix d'une bonne partie de sa gamme d'ici au 1er septembre, la faute selon la marque à la flambée des semi-conducteurs. Le X100VI passe de 1799 à 1999 euros, et les X-E5, X-T50, X-S20 et GFX100 II prennent tous 100 euros ou plus au passage. Il reste quelques jours pour commander aux tarifs actuels, la bascule démarrant dès le 1er août.
La liste vient du fuji-store allemand et elle a été relayée hier par FujiRumors. Le X100VI est le plus touché : le petit compact passe de 1799 à 1999 euros, soit 11,1 % d'augmentation d'un coup. Derrière lui, le X-E5 grimpe de 1549 à 1649 euros, le X-T50 de 1499 à 1599 euros et le X-S20 de 1399 à 1499 euros. Les kits avec objectif prennent eux aussi 100 euros, quelle que soit la configuration choisie. Même le moyen format n'y échappe pas, puisque le GFX100 II passe de 7999 à 8499 euros, la plus grosse hausse en valeur absolue avec 500 euros de plus.
Fujifilm invoque la hausse des coûts sur le marché des semi-conducteurs et des coûts de production en général. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une histoire de droits de douane américains : la hausse touchera de nombreux pays dans le monde, Europe comprise. Le cas des États-Unis est d'ailleurs à part, puisque Fujifilm USA a déjà relevé ses tarifs deux fois en 2025 pour absorber les taxes sur les importations japonaises, avec un X100VI qui avait pris 12,5 % dès juillet 2025. Une troisième hausse là-bas n'est pas encore confirmée, et on imagine que les photographes américains croisent les doigts.
Le calendrier laisse une petite fenêtre. Les précommandes passées avant le 31 juillet seront honorées aux prix actuels, du moins chez le revendeur allemand qui a publié la liste. À partir du 1er août, les tarifs vont grimper progressivement, avec une bascule complète au 1er septembre. Attention quand même : les modèles très demandés ou avec de longs délais de livraison pourraient augmenter plus tôt que prévu. Si vous aviez un X100VI ou un X-T50 dans un coin de la tête, c'est donc maintenant qu'il faut se décider.
C'est quand même le monde à l'envers. Le X100VI est sorti en février 2024 à 1799 euros, il a passé des mois en rupture de stock à cause de son succès sur TikTok, et le voilà qui augmente de 200 euros deux ans et demi après son lancement. Un appareil photo qui vieillit et qui coûte plus cher, on n'avait pas vu ça souvent. Fujifilm profite d'une demande qui ne faiblit pas, et les semi-conducteurs ont bon dos. Pour ceux qui hésitaient encore, la décision vient en tout cas de se simplifier : c'est avant le 31 juillet ou jamais.
Jusqu'à 11 % de hausse
La liste vient du fuji-store allemand et elle a été relayée hier par FujiRumors. Le X100VI est le plus touché : le petit compact passe de 1799 à 1999 euros, soit 11,1 % d'augmentation d'un coup. Derrière lui, le X-E5 grimpe de 1549 à 1649 euros, le X-T50 de 1499 à 1599 euros et le X-S20 de 1399 à 1499 euros. Les kits avec objectif prennent eux aussi 100 euros, quelle que soit la configuration choisie. Même le moyen format n'y échappe pas, puisque le GFX100 II passe de 7999 à 8499 euros, la plus grosse hausse en valeur absolue avec 500 euros de plus.
La faute aux semi-conducteurs
Fujifilm invoque la hausse des coûts sur le marché des semi-conducteurs et des coûts de production en général. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une histoire de droits de douane américains : la hausse touchera de nombreux pays dans le monde, Europe comprise. Le cas des États-Unis est d'ailleurs à part, puisque Fujifilm USA a déjà relevé ses tarifs deux fois en 2025 pour absorber les taxes sur les importations japonaises, avec un X100VI qui avait pris 12,5 % dès juillet 2025. Une troisième hausse là-bas n'est pas encore confirmée, et on imagine que les photographes américains croisent les doigts.
Il reste quelques jours pour y échapper
Le calendrier laisse une petite fenêtre. Les précommandes passées avant le 31 juillet seront honorées aux prix actuels, du moins chez le revendeur allemand qui a publié la liste. À partir du 1er août, les tarifs vont grimper progressivement, avec une bascule complète au 1er septembre. Attention quand même : les modèles très demandés ou avec de longs délais de livraison pourraient augmenter plus tôt que prévu. Si vous aviez un X100VI ou un X-T50 dans un coin de la tête, c'est donc maintenant qu'il faut se décider.
On en dit quoi ?
C'est quand même le monde à l'envers. Le X100VI est sorti en février 2024 à 1799 euros, il a passé des mois en rupture de stock à cause de son succès sur TikTok, et le voilà qui augmente de 200 euros deux ans et demi après son lancement. Un appareil photo qui vieillit et qui coûte plus cher, on n'avait pas vu ça souvent. Fujifilm profite d'une demande qui ne faiblit pas, et les semi-conducteurs ont bon dos. Pour ceux qui hésitaient encore, la décision vient en tout cas de se simplifier : c'est avant le 31 juillet ou jamais.