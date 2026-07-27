Fujifilm augmente ses prix : le X100VI va coûter 200 euros de plus

On en dit quoi ?



C'est quand même le monde à l'envers. Le X100VI est sorti en février 2024 à 1799 euros, il a passé des mois en rupture de stock à cause de son succès sur TikTok, et le voilà qui augmente de 200 euros deux ans et demi après son lancement. Un appareil photo qui vieillit et qui coûte plus cher, on n'avait pas vu ça souvent. Fujifilm profite d'une demande qui ne faiblit pas, et les semi-conducteurs ont bon dos. Pour ceux qui hésitaient encore, la décision vient en tout cas de se simplifier : c'est avant le 31 juillet ou jamais.