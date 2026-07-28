Facturation électronique : GrandTotal 9.5 apprend à recevoir les factures sur Mac
Par Vincent Lautier - Publié le
Au 1er septembre, toute entreprise française assujettie à la TVA devra être capable de recevoir des factures électroniques, micro-entreprises comprises. Media Atelier a publié hier GrandTotal 9.5, une mise à jour gratuite de son logiciel de facturation macOS qui ajoute justement la réception, avec une lecture des PDF en local sur le Mac encore en bêta.
GrandTotal écrit des factures depuis 2008 et n'avait jamais su les traiter dans l'autre sens. La version 9.5 affiche les factures et notes de crédit entrantes dans la même vue que les documents émis, avec une pastille d'état qui distingue le non lu, l'ouvert, l'échu et le payé. Elles arrivent par le réseau Peppol, par la plateforme SuperPDP pour la France, par un dossier surveillé sur le Mac ou en pièce jointe Factur-X et UBL, et le logiciel ne crée qu'une seule entrée par couple fournisseur et numéro de facture. Il sait aussi surveiller une boîte IMAP dédiée, du genre factures@votreentreprise.fr, vers laquelle fournisseurs et collègues transfèrent leurs documents, et le push fait apparaître le message en quelques secondes.
La plupart des factures restent des PDF ordinaires, voire des scans ou des photos de tickets. GrandTotal les avale désormais par glisser-déposer et en extrait le numéro, la date, les montants, la TVA, l'IBAN et les parties, taux mixtes ventilés. Toute la reconnaissance tourne sur le Mac, sans passer par un cloud, ce qui n'est pas anodin quand on manipule des IBAN à longueur d'année. Rien n'est importé sans validation, puisque l'éditeur de correction surligne chaque valeur reconnue sur la page et qu'un clic sur la bonne zone la corrige, le logiciel mémorisant ensuite le fournisseur pour la fois suivante.
La mise à jour est offerte aux abonnés, mais tout se joue sur le forfait, la réception d'e-factures et l'import bêta des PDF démarrant au niveau L, à 9,90 euros par mois, quand la surveillance de la boîte mail attend le XL et ses 14,90 euros. Côté plomberie française, SuperPDP est bien immatriculée plateforme agréée par la DGFiP depuis fin décembre, et sa grille reste gratuite sous mille factures par mois, puis facture 0,0025 euro par document.
Le calendrier fait beaucoup pour l'intérêt de cette version. Un indépendant sur Mac qui n'a toujours pas choisi sa plateforme agréée a cinq semaines devant lui, et 9,90 euros par mois dans un logiciel connu pèsent moins lourd que bien des abonnements vendus pour la même obligation. Pour une TPE équipée en Mac, la facture électronique vient de devenir nettement moins effrayante.
Un logiciel de facturation qui se met à recevoir
GrandTotal écrit des factures depuis 2008 et n'avait jamais su les traiter dans l'autre sens. La version 9.5 affiche les factures et notes de crédit entrantes dans la même vue que les documents émis, avec une pastille d'état qui distingue le non lu, l'ouvert, l'échu et le payé. Elles arrivent par le réseau Peppol, par la plateforme SuperPDP pour la France, par un dossier surveillé sur le Mac ou en pièce jointe Factur-X et UBL, et le logiciel ne crée qu'une seule entrée par couple fournisseur et numéro de facture. Il sait aussi surveiller une boîte IMAP dédiée, du genre factures@votreentreprise.fr, vers laquelle fournisseurs et collègues transfèrent leurs documents, et le push fait apparaître le message en quelques secondes.
La lecture des PDF, en local et en bêta
La plupart des factures restent des PDF ordinaires, voire des scans ou des photos de tickets. GrandTotal les avale désormais par glisser-déposer et en extrait le numéro, la date, les montants, la TVA, l'IBAN et les parties, taux mixtes ventilés. Toute la reconnaissance tourne sur le Mac, sans passer par un cloud, ce qui n'est pas anodin quand on manipule des IBAN à longueur d'année. Rien n'est importé sans validation, puisque l'éditeur de correction surligne chaque valeur reconnue sur la page et qu'un clic sur la bonne zone la corrige, le logiciel mémorisant ensuite le fournisseur pour la fois suivante.
Le prix de la conformité
La mise à jour est offerte aux abonnés, mais tout se joue sur le forfait, la réception d'e-factures et l'import bêta des PDF démarrant au niveau L, à 9,90 euros par mois, quand la surveillance de la boîte mail attend le XL et ses 14,90 euros. Côté plomberie française, SuperPDP est bien immatriculée plateforme agréée par la DGFiP depuis fin décembre, et sa grille reste gratuite sous mille factures par mois, puis facture 0,0025 euro par document.
On en dit quoi ?
Le calendrier fait beaucoup pour l'intérêt de cette version. Un indépendant sur Mac qui n'a toujours pas choisi sa plateforme agréée a cinq semaines devant lui, et 9,90 euros par mois dans un logiciel connu pèsent moins lourd que bien des abonnements vendus pour la même obligation. Pour une TPE équipée en Mac, la facture électronique vient de devenir nettement moins effrayante.