Facturation électronique : GrandTotal 9.5 apprend à recevoir les factures sur Mac

On en dit quoi ?



Le calendrier fait beaucoup pour l'intérêt de cette version. Un indépendant sur Mac qui n'a toujours pas choisi sa plateforme agréée a cinq semaines devant lui, et 9,90 euros par mois dans un logiciel connu pèsent moins lourd que bien des abonnements vendus pour la même obligation. Pour une TPE équipée en Mac, la facture électronique vient de devenir nettement moins effrayante.