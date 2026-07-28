Apple lance son nouveau programme pour louer un iPhone, un Mac ou un iPad (oui mais ?)

Qu’en penser ?



Apple Upgrade marque une nouvelle étape dans la transformation du modèle économique de la marque. Pour les utilisateurs qui changent régulièrement d’iPhone ou de Mac, la formule pourrait simplifier le renouvellement des appareils et réduire le coût initial.



En revanche, ceux qui conservent leurs produits pendant plusieurs années auront tout intérêt à comparer le coût total de la location avec celui d’un achat classique. Pour l’heure, le programme reste malheureusement réservé au marché américain, et Apple n’a pas annoncé de calendrier pour un éventuel déploiement en Europe. Alors simple décalage ou totale exclusion ?