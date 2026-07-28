Apple lance son nouveau programme pour louer un iPhone, un Mac ou un iPad (oui mais ?)
Par Laurence - Publié le
Apple franchit une nouvelle étape dans sa stratégie commerciale. Comme Mark Gurman l'avait prédit, elle vient de dévoiler Apple Upgrade, un nouveau programme de location longue durée permettant d’acquérir un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple Watch moyennant un paiement mensuel. L’objectif est simple : faciliter le renouvellement des appareils tout en réduisant le coût d’entrée, mais avec une grosse restriction géographique pour le moment.
Contrairement à un financement classique, Apple Upgrade repose sur un contrat de location. À l’issue de la période choisie, les utilisateurs peuvent restituer leur appareil afin de passer plus facilement à un modèle plus récent.
Le programme couvre l’ensemble des principales gammes Apple, notamment les iPhone 17, les Apple Watch Series 11, les MacBook Air, les iPad, dont l’iPad mini. La durée du contrat dépend du produit : 12 ou 24 mois pour les iPhone et les Apple Watch ; 24 ou 36 mois pour les Mac et les iPad. Mais certains produits sont exclus comme l'iPhone 16, l'Apple Watch SE, le MacBook Neo, le Mac mini ou certains iPad.
Cupertino met en avant des loyers mensuels relativement accessibles : l'iPhone 17e est disponible à partir de 17,99 $ par mois ; l'Apple Watch Series 11, à partir de 11,99 $ par mois, le MacBook Air, à partir de 24,99 $ par mois et l'iPad mini, à partir de 15,99 $ par mois. Comme pour un achat traditionnel, il est possible de faire reprendre un ancien appareil afin de réduire le montant des mensualités. Apple accepte aussi bien ses propres produits que certains smartphones Android.
Le programme est opéré en partenariat avec Klarna, qui prend en charge les vérifications financières et le suivi des paiements. Lors de la souscription, les utilisateurs passent un contrôle de solvabilité simplifié (« soft credit check »), qui n’a pas d’incidence sur leur historique de crédit. Une fois le contrat validé, toutes les échéances et les informations liées au financement sont accessibles directement dans l’application Klarna.
Cette nouvelle offre remplacerait progressivement l’actuel iPhone Upgrade Program, lancé en 2015. Contrairement à ce dernier, AppleCare+ n’est pas inclus dans Apple Upgrade. Les utilisateurs peuvent toutefois ajouter cette couverture en contrepartie d’un supplément mensuel, ou rattacher leur nouvel appareil à un abonnement AppleCare One existant.
Avec Apple Upgrade, Apple poursuit une évolution amorcée depuis plusieurs années : privilégier les revenus récurrents plutôt que les achats ponctuels. L'annonce à quelques jours de la présentation des résultats n'est pas neutre non plus et la firme cherche manifestement à rassurer ses investisseurs sur sa capacité à engranger des revenus et à fidéliser sa clientèle.
En outre, après les abonnements aux services (iCloud+, Apple Music, Apple TV, Apple One…), la société applique désormais cette logique au matériel. Le principe rappelle les offres de location proposées depuis longtemps par les opérateurs télécoms ou certains constructeurs automobiles : plutôt que d’acheter un produit, le client paie un loyer et renouvelle régulièrement son équipement.
Apple Upgrade marque une nouvelle étape dans la transformation du modèle économique de la marque. Pour les utilisateurs qui changent régulièrement d’iPhone ou de Mac, la formule pourrait simplifier le renouvellement des appareils et réduire le coût initial.
En revanche, ceux qui conservent leurs produits pendant plusieurs années auront tout intérêt à comparer le coût total de la location avec celui d’un achat classique. Pour l’heure, le programme reste malheureusement réservé au marché américain, et Apple n’a pas annoncé de calendrier pour un éventuel déploiement en Europe. Alors simple décalage ou totale exclusion ?
UN SYSTÈME DE LOCATION PLUTÔT QU’UN ACHAT
Contrairement à un financement classique, Apple Upgrade repose sur un contrat de location. À l’issue de la période choisie, les utilisateurs peuvent restituer leur appareil afin de passer plus facilement à un modèle plus récent.
Le programme couvre l’ensemble des principales gammes Apple, notamment les iPhone 17, les Apple Watch Series 11, les MacBook Air, les iPad, dont l’iPad mini. La durée du contrat dépend du produit : 12 ou 24 mois pour les iPhone et les Apple Watch ; 24 ou 36 mois pour les Mac et les iPad. Mais certains produits sont exclus comme l'iPhone 16, l'Apple Watch SE, le MacBook Neo, le Mac mini ou certains iPad.
DES MENSUALITÉS À PARTIR DE 12 DOLLARS
Cupertino met en avant des loyers mensuels relativement accessibles : l'iPhone 17e est disponible à partir de 17,99 $ par mois ; l'Apple Watch Series 11, à partir de 11,99 $ par mois, le MacBook Air, à partir de 24,99 $ par mois et l'iPad mini, à partir de 15,99 $ par mois. Comme pour un achat traditionnel, il est possible de faire reprendre un ancien appareil afin de réduire le montant des mensualités. Apple accepte aussi bien ses propres produits que certains smartphones Android.
Le programme est opéré en partenariat avec Klarna, qui prend en charge les vérifications financières et le suivi des paiements. Lors de la souscription, les utilisateurs passent un contrôle de solvabilité simplifié (« soft credit check »), qui n’a pas d’incidence sur leur historique de crédit. Une fois le contrat validé, toutes les échéances et les informations liées au financement sont accessibles directement dans l’application Klarna.
Cette nouvelle offre remplacerait progressivement l’actuel iPhone Upgrade Program, lancé en 2015. Contrairement à ce dernier, AppleCare+ n’est pas inclus dans Apple Upgrade. Les utilisateurs peuvent toutefois ajouter cette couverture en contrepartie d’un supplément mensuel, ou rattacher leur nouvel appareil à un abonnement AppleCare One existant.
UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA STRATÉGIE D’APPLE
Avec Apple Upgrade, Apple poursuit une évolution amorcée depuis plusieurs années : privilégier les revenus récurrents plutôt que les achats ponctuels. L'annonce à quelques jours de la présentation des résultats n'est pas neutre non plus et la firme cherche manifestement à rassurer ses investisseurs sur sa capacité à engranger des revenus et à fidéliser sa clientèle.
En outre, après les abonnements aux services (iCloud+, Apple Music, Apple TV, Apple One…), la société applique désormais cette logique au matériel. Le principe rappelle les offres de location proposées depuis longtemps par les opérateurs télécoms ou certains constructeurs automobiles : plutôt que d’acheter un produit, le client paie un loyer et renouvelle régulièrement son équipement.
Qu’en penser ?
Apple Upgrade marque une nouvelle étape dans la transformation du modèle économique de la marque. Pour les utilisateurs qui changent régulièrement d’iPhone ou de Mac, la formule pourrait simplifier le renouvellement des appareils et réduire le coût initial.
En revanche, ceux qui conservent leurs produits pendant plusieurs années auront tout intérêt à comparer le coût total de la location avec celui d’un achat classique. Pour l’heure, le programme reste malheureusement réservé au marché américain, et Apple n’a pas annoncé de calendrier pour un éventuel déploiement en Europe. Alors simple décalage ou totale exclusion ?