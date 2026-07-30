Pourquoi Meta s'effondre malgré des revenus records

LA PUBLICITÉ N’A JAMAIS AUTANT RAPPORTÉ

DES INVESTISSEMENTS DANS L’IA TOUJOURS PLUS COLOSSAUX

AU-DELÀ DES RÉSEAUX SOCIAUX

IA IA IA...

DES PARIS ENCORE LOIN D’ÊTRE GAGNANTS

Qu’en penser ?



Meta démontre certes une nouvelle fois que son activité publicitaire reste extrêmement puissante. L’intelligence artificielle améliore déjà les performances commerciales du groupe, ce qui explique la progression impressionnante de son chiffre d’affaires. Vous l'aurez compris : tout repose désormais sur l'IA ! Et cela fait peur aux investisseurs !

. La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a enregistré un chiffre d’affaires de, en progression de 28 % sur un an, porté presque exclusivement par la publicité.dans cette croissance. Ils permettent de recommander davantage de contenus, d’augmenter le temps passé sur les différentes plateformes et surtout d’améliorer le ciblage des campagnes publicitaires.Meta indique avoir diffuséau cours du trimestre, tout en augmentant leur prix moyen de 12 %. Une performance qui s’appuie également sur un contexte économique plus favorable et sur l’évolution des taux de change. Les applications du groupe continuent par ailleurs d’afficherSi les revenus progressent rapidement,. Et c'est là que le bât blesse ! En effet,, conséquence directe desmassifs dans l’intelligence artificielle, mais aussi des coûts liés à une nouvelle vague deannoncée au printemps.Meta prévoit désormais de consacrer, soit près du double des montants engagés l’an dernier. Une enveloppe destinée principalement à construire de nouveaux centres de données et à recruter les meilleurs spécialistes de l’IA, souvent à prix d’or.Cette stratégie pèse toutefois sur les indicateurs financiers., tandis que la trésorerie disponible chute brutalement à 784 millions de dollars, contre 8,5 milliards un an auparavant.Outre la hausse des dépenses, Meta a dû enregistrer 2,4 milliards de dollars de charges liées à différents contentieux. Le groupe fait notamment face à plusieurs procédures judiciaires aux États-Unis, où ses plateformes sont accusées d’avoir contribué aux problèmes de santé mentale et d’addiction chez les plus jeunes. Les marchés ont immédiatement sanctionné ces résultats. Après la publication des comptes, le titre Meta reculait de plus de 10 % dans les échanges après Bourse.Face aux investisseurs, Mark Zuckerberg a réaffirmé sa stratégie autour de. Le premier consiste àpour rendre la publicité encore plus efficace. Le deuxième repose sur ledestinés au grand public afin d’élargir l’écosystème de Meta. Enfin, le troisième vise les entreprises, avec laet d’outils logiciels.Le dirigeant a également, qui doit permettre de louer la puissance de calcul des centres de données du groupe à des clients externes, un marché aujourd’hui dominé par Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. Le paradoxe est que Meta continue lui-même à louer des capacités de calcul auprès d’autres acteurs, faute d’infrastructures suffisantes. Pour mark Zuckerberg,Cette stratégie rappelle celle de Reality Labs, la division chargée des casques de réalité virtuelle et des lunettes connectées. Malgré des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars depuis sa création, cette activité continue d’accumuler les pertes. Sur le trimestre, Reality Labs affiche encore une perte opérationnelle de 4,6 milliards de dollars, pour seulement 431 millions de dollars de chiffre d’affaires.Ces derniers mois, Meta a également multiplié les initiatives, entre abonnement payant, agents IA, outils destinés aux entreprises et nouvelles lunettes connectées. Une diversification ambitieuse, mais qui peine encore à convaincre certains observateurs de la cohérence de la stratégie.