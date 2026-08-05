CarPlay largue les amarres : Apple s’invite à la barre des bateaux
Par Laurence - Publié le
Après les voitures, les motos et même certains camping-cars, CarPlay poursuit son expansion. Le système d’Apple fera bientôt son apparition sur plusieurs modèles de bateaux de plaisance grâce à un partenariat entre MasterCraft et Savvy Navvy. Une évolution qui apporte enfin une véritable navigation nautique directement sur l’écran de bord.
Le constructeur américain MasterCraft Boat Holdings a annoncé que les futurs Crest et Balise Pontoons millésime 2027 intégreront Apple CarPlay de série sur certains modèles.
L’objectif est de proposer une expérience proche de celle d’une automobile. Les plaisanciers pourront retrouver leurs applications compatibles, passer des appels, écouter de la musique, consulter leurs messages ou utiliser la navigation directement depuis la console du bateau.
Contrairement à Apple Plans, qui ne prend pas en charge la navigation sur l’eau via CarPlay, le système s’appuiera sur Savvy Navvy: Navigation Marine, une application spécialisée dans la navigation nautique. Une fois connectée à CarPlay, elle affichera notamment les cartes marines, le suivi GPS en temps réel, le calcul intelligent des itinéraires ou encore les prévisions météorologiques en direct. Les utilisateurs pourront même préparer leur itinéraire sur leur iPhone avant d’embarquer. Une fois à bord, le parcours sera automatiquement disponible sur l’écran du bateau, sans manipulation supplémentaire.
L’application Savvy Navvy est désormais compatible avec CarPlay dans le monde entier. Elle peut fonctionner avec tous les écrans compatibles CarPlay, y compris certains systèmes multimédias marins installés après l’achat du bateau. Les nouveaux modèles Balise ainsi que les Crest Conquest et Crest Caribbean de l’année 2027 bénéficieront d’ailleurs d’un abonnement Savvy Navvy Premium inclus pendant une durée limitée.
Cette annonce montre une nouvelle fois que CarPlay ne se limite plus à l’automobile. Apple cherche progressivement à faire de son interface un environnement capable d’accompagner les utilisateurs dans tous leurs déplacements, qu’ils soient terrestres… ou désormais maritimes.
Le choix de s’appuyer sur un spécialiste comme Savvy Navvy est également révélateur. Plutôt que d’adapter Apple Plans à la navigation nautique, Apple préfère laisser des partenaires apporter leur expertise. Une stratégie qui pourrait être reproduite dans d’autres secteurs où des besoins très spécifiques dépassent les capacités de son application Plans.
CARPLAY DÉBARQUE SUR LES PONTONS
Le constructeur américain MasterCraft Boat Holdings a annoncé que les futurs Crest et Balise Pontoons millésime 2027 intégreront Apple CarPlay de série sur certains modèles.
L’objectif est de proposer une expérience proche de celle d’une automobile. Les plaisanciers pourront retrouver leurs applications compatibles, passer des appels, écouter de la musique, consulter leurs messages ou utiliser la navigation directement depuis la console du bateau.
UNE VRAIE NAVIGATION MARITIME
Contrairement à Apple Plans, qui ne prend pas en charge la navigation sur l’eau via CarPlay, le système s’appuiera sur Savvy Navvy: Navigation Marine, une application spécialisée dans la navigation nautique. Une fois connectée à CarPlay, elle affichera notamment les cartes marines, le suivi GPS en temps réel, le calcul intelligent des itinéraires ou encore les prévisions météorologiques en direct. Les utilisateurs pourront même préparer leur itinéraire sur leur iPhone avant d’embarquer. Une fois à bord, le parcours sera automatiquement disponible sur l’écran du bateau, sans manipulation supplémentaire.
UN LANCEMENT DÈS AUJOURD’HUI POUR SAVVY NAVVY
L’application Savvy Navvy est désormais compatible avec CarPlay dans le monde entier. Elle peut fonctionner avec tous les écrans compatibles CarPlay, y compris certains systèmes multimédias marins installés après l’achat du bateau. Les nouveaux modèles Balise ainsi que les Crest Conquest et Crest Caribbean de l’année 2027 bénéficieront d’ailleurs d’un abonnement Savvy Navvy Premium inclus pendant une durée limitée.
Qu’en penser ?
Cette annonce montre une nouvelle fois que CarPlay ne se limite plus à l’automobile. Apple cherche progressivement à faire de son interface un environnement capable d’accompagner les utilisateurs dans tous leurs déplacements, qu’ils soient terrestres… ou désormais maritimes.
Le choix de s’appuyer sur un spécialiste comme Savvy Navvy est également révélateur. Plutôt que d’adapter Apple Plans à la navigation nautique, Apple préfère laisser des partenaires apporter leur expertise. Une stratégie qui pourrait être reproduite dans d’autres secteurs où des besoins très spécifiques dépassent les capacités de son application Plans.