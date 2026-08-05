CarPlay largue les amarres : Apple s’invite à la barre des bateaux

CARPLAY DÉBARQUE SUR LES PONTONS

UNE VRAIE NAVIGATION MARITIME

UN LANCEMENT DÈS AUJOURD’HUI POUR SAVVY NAVVY

Savvy Navvy: Navigation Marine Savvy Navvy Télécharger

Qu’en penser ?



Cette annonce montre une nouvelle fois que CarPlay ne se limite plus à l’automobile. Apple cherche progressivement à faire de son interface un environnement capable d’accompagner les utilisateurs dans tous leurs déplacements, qu’ils soient terrestres… ou désormais maritimes.



Le choix de s’appuyer sur un spécialiste comme Savvy Navvy est également révélateur. Plutôt que d’adapter Apple Plans à la navigation nautique, Apple préfère laisser des partenaires apporter leur expertise. Une stratégie qui pourrait être reproduite dans d’autres secteurs où des besoins très spécifiques dépassent les capacités de son application Plans.

Le constructeur américain MasterCraft Boat Holdings a annoncé quesur certains modèles.L’objectif est de. Les plaisanciers pourront retrouver leurs applications compatibles, passer des appels, écouter de la musique, consulter leurs messages ou utiliser la navigation directement depuis la console du bateau.Contrairement à Apple Plans, qui ne prend pas en charge la navigation sur l’eau via CarPlay, leUne fois connectée à CarPlay, elle affichera notamment les cartes marines, le suivi GPS en temps réel, le calcul intelligent des itinéraires ou encore les prévisions météorologiques en direct. Les utilisateurs pourront même. Une fois à bord, le parcours sera automatiquement disponible sur l’écran du bateau, sans manipulation supplémentaire.L’application. Elle peut fonctionner avec tous les écrans compatibles CarPlay, y compris certains systèmes multimédias marins installés après l’achat du bateau. Les nouveaux modèles Balise ainsi que les Crest Conquest et Crest Caribbean de l’année 2027 bénéficieront d’ailleurs d’un