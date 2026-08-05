WhatsApp améliore vraiment les conversations de groupe avec ces trois nouveautés

@ALL ARRIVE DANS LES GROUPES

LES SONDAGES DEVIENNENT PLUS FLEXIBLES

CRÉER UN NOUVEAU GROUPE EN UN GESTE

Créer un groupe similaire

Qu’en penser ?



Ces nouveautés ne révolutionnent pas WhatsApp, mais elles corrigent plusieurs petites frustrations du quotidien. Les sondages deviennent enfin suffisamment complets pour servir à une véritable organisation, tandis que @all rapproche un peu plus WhatsApp des outils collaboratifs comme Slack ou Discord.



La création de groupes similaires est également une bonne idée. À mesure que les conversations réunissent plusieurs dizaines de personnes, la messagerie évolue discrètement d’une simple application de discussion vers un véritable outil de coordination.



Ces nouveautés arrivent quelques semaines seulement après plusieurs autres évolutions importantes, comme le partage de contenus Apple Music ou encore la possibilité de créer un compte WhatsApp sur iPad sans numéro de téléphone. Meta poursuit ainsi sa stratégie : transformer progressivement WhatsApp en une plateforme de communication plus complète, capable de répondre aussi bien aux besoins des familles que des associations ou des équipes de travail.

Jusqu’à présent, prévenir tous les membres d’un groupe impliquait de multiplier les mentions individuelles, tout en n'étant pas sûr que chacun voit le message.WhatsApp imagine notamment cette fonction pour les annonces urgentes : fermeture d’une école, changement d’horaire, rappel d’une échéance ou modification de dernière minute. Dans les groupes de plus de 32 personnes, cette possibilité sera toutefois réservéeCar on imagine les avantages comme les inconvénients de cette commande, qui peut faciliter laSi comme moi, vous êtes un fan des sondages dans les groupes (avouez que c'est quand même plus pratique que de recenser les réponses pour savoir qui est disponible à la réunion de pré-rentrée) : ces fonctions devraient vous soulager. Il est désormais possible, afin que chacun puisse répondre plus librement et dans le secret du vote !Les créateurs de sondages peuvent également. Une fois l’échéance atteinte, ls, évitant les réponses tardives qui compliquent parfois l’organisation. Enfin, WhatsApp autorise désormais. Une petite erreur dans une question, une date, un horaire ou une réponse ne nécessitera donc plus de supprimer entièrement le sondage.. Depuis les informations d’un groupe, un nouveau boutonpermet de reprendre rapidement les mêmes participants afin d’ouvrir une nouvelle conversation dédiée à un projet, un événement ou un sujet particulier. La fonction est plutôt simple, mais évite de devoir recréer un groupe et réinviter chaque participant manuellement.