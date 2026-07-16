Trois grands éditeurs, dont Hachette, attaquent Google à cause de Gemini

On en dit quoi ?



C'est quand même quelque chose de voir une entreprise chiffrer elle-même, noir sur blanc, le prix de sa propre infraction, et y aller malgré tout. Le fond du problème dépasse Google, toutes les grosses IA se sont visiblement servies dans la production humaine sans trop demander leur avis aux créateurs. Mais avec un mémo aussi accablant sous le coude, les éditeurs tiennent là un dossier autrement plus solide que de simples soupçons. Google va avoir du mal à jouer les innocents cette fois.