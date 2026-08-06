Gmail va supprimer ces fonctions très pratiques dès janvier 2027
Par Laurence - Publié le
Google poursuit le ménage dans Gmail. Après plusieurs évolutions récentes, il a annoncé la disparition prochaine d’une fonctionnalité pourtant très appréciée de certains utilisateurs, à savoir :
La fonctionnalité permet aujourd’hui d’utiliser Gmail comme une interface unique pour plusieurs adresses électroniques. Concrètement, il est possible de recevoir et surtout d’envoyer des messages avec une adresse Outlook, Yahoo, Hotmail ou un nom de domaine personnalisé, sans quitter Gmail. Le tout en toute discrétion.
Google confirme que cette possibilité disparaîtra progressivement pour les comptes Gmail personnels. En revanche, les utilisateurs de Google Workspace ainsi que ceux qui utilisent cette fonction entre plusieurs adresses Gmail ne sont pas concernés.
Google met également fin à Gmailify, une fonction moins connue qui permettait d’appliquer les outils de Gmail à une boîte mail externe. Elle apportait notamment la protection contre les spams, le classement intelligent des messages, certaines fonctions d’organisation de la boîte de réception ainsi que la récupération automatique des courriels via POP.
Cependant, Google ne coupera pas ces services du jour au lendemain. Si les nouveaux utilisateurs ne peuvent déjà plus activer ces fonctions, les personnes qui les utilisent actuellement pourront continuer jusqu’en janvier 2027, avant leur suppression définitive. Les messages déjà importés dans Gmail resteront consultables. Il sera également toujours possible de recevoir les nouveaux courriels provenant de comptes externes dans l’application Gmail sur iPhone, iPad ou Android. En revanche, l’envoi de messages depuis ces adresses via Gmail ne sera plus possible.
Google ne propose pas de solution de remplacement. L’entreprise recommande simplement d’utiliser les interfaces ou applications officielles des différents services de messagerie. Il met également en garde contre les services tiers qui promettent de rétablir cette fonctionnalité. Selon lui, ces outils demandent souvent un accès complet aux identifiants ou aux jetons d’authentification des comptes de messagerie, ce qui pourrait présenter des risques en matière de sécurité et de confidentialité.
Cette décision s’inscrit dans la volonté de Google de simplifier Gmail et de limiter certaines fonctions historiques peu utilisées. Pour la majorité des utilisateurs, cette disparition passera probablement inaperçue. En revanche, ceux qui géraient plusieurs adresses e-mail depuis une seule interface devront revoir leurs habitudes. La fin de ces fonctions marque aussi la disparition progressive d’une époque où Gmail servait de véritable tableau de bord universel pour la gestion de plusieurs services de messagerie.
Envoyer en tant que. À partir de janvier 2027, il ne sera plus possible d’envoyer des e-mails depuis une adresse Yahoo, Outlook ou un autre service directement depuis Gmail.
UNE FIN POUR LES COMPTES PERSONNELS
La fonctionnalité permet aujourd’hui d’utiliser Gmail comme une interface unique pour plusieurs adresses électroniques. Concrètement, il est possible de recevoir et surtout d’envoyer des messages avec une adresse Outlook, Yahoo, Hotmail ou un nom de domaine personnalisé, sans quitter Gmail. Le tout en toute discrétion.
Google confirme que cette possibilité disparaîtra progressivement pour les comptes Gmail personnels. En revanche, les utilisateurs de Google Workspace ainsi que ceux qui utilisent cette fonction entre plusieurs adresses Gmail ne sont pas concernés.
GMAILIFY DISPARAÎT LUI AUSSI
Google met également fin à Gmailify, une fonction moins connue qui permettait d’appliquer les outils de Gmail à une boîte mail externe. Elle apportait notamment la protection contre les spams, le classement intelligent des messages, certaines fonctions d’organisation de la boîte de réception ainsi que la récupération automatique des courriels via POP.
UNE TRANSITION ÉTALÉE SUR PLUSIEURS MOIS
Cependant, Google ne coupera pas ces services du jour au lendemain. Si les nouveaux utilisateurs ne peuvent déjà plus activer ces fonctions, les personnes qui les utilisent actuellement pourront continuer jusqu’en janvier 2027, avant leur suppression définitive. Les messages déjà importés dans Gmail resteront consultables. Il sera également toujours possible de recevoir les nouveaux courriels provenant de comptes externes dans l’application Gmail sur iPhone, iPad ou Android. En revanche, l’envoi de messages depuis ces adresses via Gmail ne sera plus possible.
Google ne propose pas de solution de remplacement. L’entreprise recommande simplement d’utiliser les interfaces ou applications officielles des différents services de messagerie. Il met également en garde contre les services tiers qui promettent de rétablir cette fonctionnalité. Selon lui, ces outils demandent souvent un accès complet aux identifiants ou aux jetons d’authentification des comptes de messagerie, ce qui pourrait présenter des risques en matière de sécurité et de confidentialité.
Qu’en penser ?
Cette décision s’inscrit dans la volonté de Google de simplifier Gmail et de limiter certaines fonctions historiques peu utilisées. Pour la majorité des utilisateurs, cette disparition passera probablement inaperçue. En revanche, ceux qui géraient plusieurs adresses e-mail depuis une seule interface devront revoir leurs habitudes. La fin de ces fonctions marque aussi la disparition progressive d’une époque où Gmail servait de véritable tableau de bord universel pour la gestion de plusieurs services de messagerie.