Gmail va supprimer ces fonctions très pratiques dès janvier 2027

Envoyer en tant que

UNE FIN POUR LES COMPTES PERSONNELS

GMAILIFY DISPARAÎT LUI AUSSI

UNE TRANSITION ÉTALÉE SUR PLUSIEURS MOIS

Qu’en penser ?



Cette décision s’inscrit dans la volonté de Google de simplifier Gmail et de limiter certaines fonctions historiques peu utilisées. Pour la majorité des utilisateurs, cette disparition passera probablement inaperçue. En revanche, ceux qui géraient plusieurs adresses e-mail depuis une seule interface devront revoir leurs habitudes. La fin de ces fonctions marque aussi la disparition progressive d’une époque où Gmail servait de véritable tableau de bord universel pour la gestion de plusieurs services de messagerie.

La fonctionnalité permet aujourd’hui d’utiliser Gmail. Concrètement, il est possible de recevoir et surtout d’envoyer des messages avec une adresse Outlook, Yahoo, Hotmail ou un nom de domaine personnalisé, sans quitter Gmail. Le tout en toute discrétion.En revanche, les utilisateurs deainsi que ceux qui utilisent cette fonction entre plusieurs adresses Gmail ne sont pas concernés.. Elle apportait notamment la protection contre les spams, le classement intelligent des messages, certaines fonctions d’organisation de la boîte de réception ainsi que la récupération automatique des courriels via POP.Cependant, Google ne coupera pas ces services du jour au lendemain. Si, les personnes qui les utilisent actuellement pourront continuer jusqu’en janvier 2027, avant leur suppression définitive. Les messages déjà importés dans Gmail resteront consultables. Il sera également toujours possible de recevoir les nouveaux courriels provenant de comptes externes dans l’application Gmail sur iPhone, iPad ou Android. En revanche, l’envoi de messages depuis ces adresses via Gmail ne sera plus possible.L’entreprise recommande simplement d’utiliser les interfaces ou applications officielles des différents services de messagerie.Selon lui, ces outils demandent souvent un accès complet aux identifiants ou aux jetons d’authentification des comptes de messagerie, ce qui pourrait présenter des risques en matière de sécurité et de confidentialité.