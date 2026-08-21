Plus de 1 000 milliards de dollars générés par les objets connectés d’ici 2032 !

Qu’en penser ?



Le plus intéressant dans ces prévisions n’est finalement pas le chiffre symbolique des 1 000 milliards de dollars, mais la transformation progressive du marché. Les wearables ne sont plus seulement des accessoires destinés à accompagner le smartphone.



Avec des capteurs toujours plus nombreux et l’arrivée de l’IA, ils pourraient progressivement devenir de véritables assistants de santé capables d’interpréter les données recueillies en permanence. Un terrain sur lequel Apple possède déjà deux produits particulièrement populaires et pourrait logiquement chercher à renforcer encore sa présence.