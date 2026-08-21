Plus de 1 000 milliards de dollars générés par les objets connectés d’ici 2032 !
Par Laurence - Publié le
Montres, écouteurs, lunettes, bagues ou encore patchs de santé : les objets connectés portables sont devenus un marché particulièrement lucratif. Selon les dernières prévisions de Counterpoint Research, le secteur devrait générer plus de 1 000 milliards de dollars de revenus cumulés entre 2026 et 2032. Et deux catégories devraient largement dominer : les montres et les écouteurs sans fil.
Le marché des wearables est encore loin d’avoir atteint ses limites. D’après une nouvelle étude de Counterpoint Research, les appareils connectés portables destinés au grand public devraient dépasser 1 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé entre 2026 et 2032.
Sans grande surprise, les écouteurs et autres appareils audio portés sur les oreilles devraient occuper la première place, avec environ 360 milliards de dollars. Les montres connectées suivraient avec 304 milliards, devant un marché encore beaucoup plus jeune : celui des lunettes connectées, qui pourrait tout de même peser 168 milliards de dollars sur la période.
En se limitant aux montres connectées et aux écouteurs TWS, Counterpoint estime que ces deux catégories pourraient représenter 558 milliards de dollars à elles seules. Car elles disposent déjà d’une base considérable d’utilisateurs et sont parfaitement intégrées aux écosystèmes iOS et Android.
Mais le marché devrait surtout évoluer dans son utilisation. Les bracelets capables de compter les pas ou d’enregistrer une séance de course constituent désormais la partie la plus classique de ces appareils. La prochaine bataille devrait davantage se jouer autour de la santé préventive.
L’objectif ne serait plus seulement d’afficher des données, mais de permettre à l’appareil de détecter une anomalie avant même que son utilisateur ne s’en aperçoive. Des capteurs de santé plus évolués, l’intelligence artificielle directement exécutée sur les appareils et une connectivité permanente pourraient ainsi faire grimper le prix moyen des montres connectées.
Cette évolution explique également l’émergence de nouvelles catégories. Counterpoint prévoit 120 milliards de dollars pour les patchs de santé, 44 milliards pour les bagues connectées, 24 milliards pour les pendentifs et 18 milliards pour les chaussures intelligentes. Les bracelets fitness, pourtant incontournables il y a encore quelques années, ne représenteraient plus que 14 milliards de dollars.
Ces prévisions devraient évidemment intéresser Apple. La firme est déjà solidement installée sur les deux marchés les plus importants avec l’Apple Watch et les AirPods. Counterpoint estime même que les AirPods devraient franchir à eux seuls les 100 milliards de dollars de revenus cumulés en 2026. Apple pourrait surtout chercher à étendre cette présence à de nouvelles catégories. Plusieurs rumeurs évoquent le développement de lunettes connectées, tandis que la firme aurait également étudié des bagues intelligentes et des bracelets dédiés au suivi de la santé.
Les derniers résultats financiers montrent déjà l’importance du secteur. Au troisième trimestre fiscal 2026, la division Wearables, Home and Accessories a généré 7,88 milliards de dollars, en hausse de 6 % sur un an, soit sa plus forte progression depuis le quatrième trimestre fiscal 2022. Cette catégorie comprend toutefois d’autres produits que les seuls wearables.
Le plus intéressant dans ces prévisions n’est finalement pas le chiffre symbolique des 1 000 milliards de dollars, mais la transformation progressive du marché. Les wearables ne sont plus seulement des accessoires destinés à accompagner le smartphone.
Avec des capteurs toujours plus nombreux et l’arrivée de l’IA, ils pourraient progressivement devenir de véritables assistants de santé capables d’interpréter les données recueillies en permanence. Un terrain sur lequel Apple possède déjà deux produits particulièrement populaires et pourrait logiquement chercher à renforcer encore sa présence.
LES ÉCOUTEURS ET LES MONTRES EN TÊTE
Le marché des wearables est encore loin d’avoir atteint ses limites. D’après une nouvelle étude de Counterpoint Research, les appareils connectés portables destinés au grand public devraient dépasser 1 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé entre 2026 et 2032.
Sans grande surprise, les écouteurs et autres appareils audio portés sur les oreilles devraient occuper la première place, avec environ 360 milliards de dollars. Les montres connectées suivraient avec 304 milliards, devant un marché encore beaucoup plus jeune : celui des lunettes connectées, qui pourrait tout de même peser 168 milliards de dollars sur la période.
En se limitant aux montres connectées et aux écouteurs TWS, Counterpoint estime que ces deux catégories pourraient représenter 558 milliards de dollars à elles seules. Car elles disposent déjà d’une base considérable d’utilisateurs et sont parfaitement intégrées aux écosystèmes iOS et Android.
DE LA MESURE DU SPORT À LA SANTÉ PRÉVENTIVE
Mais le marché devrait surtout évoluer dans son utilisation. Les bracelets capables de compter les pas ou d’enregistrer une séance de course constituent désormais la partie la plus classique de ces appareils. La prochaine bataille devrait davantage se jouer autour de la santé préventive.
L’objectif ne serait plus seulement d’afficher des données, mais de permettre à l’appareil de détecter une anomalie avant même que son utilisateur ne s’en aperçoive. Des capteurs de santé plus évolués, l’intelligence artificielle directement exécutée sur les appareils et une connectivité permanente pourraient ainsi faire grimper le prix moyen des montres connectées.
Cette évolution explique également l’émergence de nouvelles catégories. Counterpoint prévoit 120 milliards de dollars pour les patchs de santé, 44 milliards pour les bagues connectées, 24 milliards pour les pendentifs et 18 milliards pour les chaussures intelligentes. Les bracelets fitness, pourtant incontournables il y a encore quelques années, ne représenteraient plus que 14 milliards de dollars.
APPLE EST DÉJÀ TRÈS BIEN PLACÉE
Ces prévisions devraient évidemment intéresser Apple. La firme est déjà solidement installée sur les deux marchés les plus importants avec l’Apple Watch et les AirPods. Counterpoint estime même que les AirPods devraient franchir à eux seuls les 100 milliards de dollars de revenus cumulés en 2026. Apple pourrait surtout chercher à étendre cette présence à de nouvelles catégories. Plusieurs rumeurs évoquent le développement de lunettes connectées, tandis que la firme aurait également étudié des bagues intelligentes et des bracelets dédiés au suivi de la santé.
Les derniers résultats financiers montrent déjà l’importance du secteur. Au troisième trimestre fiscal 2026, la division Wearables, Home and Accessories a généré 7,88 milliards de dollars, en hausse de 6 % sur un an, soit sa plus forte progression depuis le quatrième trimestre fiscal 2022. Cette catégorie comprend toutefois d’autres produits que les seuls wearables.
Qu’en penser ?
Le plus intéressant dans ces prévisions n’est finalement pas le chiffre symbolique des 1 000 milliards de dollars, mais la transformation progressive du marché. Les wearables ne sont plus seulement des accessoires destinés à accompagner le smartphone.
Avec des capteurs toujours plus nombreux et l’arrivée de l’IA, ils pourraient progressivement devenir de véritables assistants de santé capables d’interpréter les données recueillies en permanence. Un terrain sur lequel Apple possède déjà deux produits particulièrement populaires et pourrait logiquement chercher à renforcer encore sa présence.