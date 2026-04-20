Fitbit Air : le bracelet sans écran de Google porté par Stephen Curry
Par Vincent Lautier - Publié le
Google prépare le Fitbit Air, un bracelet connecté sans écran teasé par le joueur NBA Stephen Curry, visiblement, l'air de rien, depuis janvier. C'est un concurrent direct de Whoop, il mise sur l'IA Gemini pour le coaching santé et un abonnement pour débloquer les fonctions avancées. Lancement attendu dans les prochaines semaines, peut-être pour la prochaine Google I/O.
C'est Stephen Curry qui a dégainé en premier. Le joueur des Golden State Warriors, qui est aussi
Le Fitbit Air (nom qui a fuité récemment) est un bracelet de suivi de santé dépourvu du moindre écran. Tout passe par l'application. Google prévoit de refondre l'app Fitbit pour l'occasion, avec un coach santé personnel alimenté par Gemini. Les données suivies couvriraient la récupération, le sommeil, la nutrition, l'hydratation, et même la santé mentale. Côté modèle économique, le bracelet se vendrait à un prix d'entrée bon marché, mais les analyses poussées nécessiteraient un abonnement, probablement une version remaniée de Fitbit Premium (qui pourrait être renommée
Le positionnement est clair : Google attaque le marché du bracelet de suivi pur, occupé par Whoop, qui fonctionne lui aussi sur abonnement et sans écran. Whoop a déjà fait ses preuves chez les sportifs pro et les amateurs de biohacking. Google espère visiblement tirer parti de sa base Fitbit et de Gemini pour proposer un coaching encore plus complet.
Côté Apple, la concurrence est différente : l'Apple Watch fait tout (écran, apps, notifications, paiement), quand le Fitbit Air fait le choix de la discrétion totale. C'est une autre approche, mais le bracelet pourrait convenir à ceux qui veulent un complément plus simple et moins encombrant qu'une montre. Pour le moment, aucun prix ni date exacte n'ont été confirmés, mais un lancement à la prochaine conférence Google I/O semble probable.
Un bracelet sans écran en 2026, c'est un choix radical quand tout le monde met des écrans partout, mais pourquoi pas. Whoop a prouvé que le marché existait, et l'ajout de Gemini comme coach santé personnalisé pourrait faire la différence avec le bracelet à 30 dollars par mois de Whoop (qui est quand même cher). L'inconnu, c'est bien sûr le prix de l'abonnement. Si Google propose un bracelet à 100 euros avec un abonnement à 5 euros par mois et un vrai coaching IA, ça peut fonctionner. Si l'abonnement est aussi cher que Whoop, l'intérêt est limité. Tout ceci me fait me souvenir de mon tout premier bracelet connecté, qui était un Misfit Shine, lui aussi sans écran, c'était en 2013 et 2014. Comme quoi même dans al tech, tous les concepts se recyclent.
Stephen Curry, ambassadeur du projet
C'est Stephen Curry qui a dégainé en premier. Le joueur des Golden State Warriors, qui est aussi
Performance Advisorde Google, a posté une vidéo sur Instagram montrant un bracelet en tissu gris et orange, sans aucun écran, avec le message
a new relationship with your healthet un
coming soon.En regardant de plus près, plusieurs observateurs ont remarqué que Curry portait ce bracelet depuis janvier, y compris pendant des matches NBA. Le compte officiel Fitbit a répondu avec un emoji
yeux, ce qui a confirmé le lien avec la marque.
Sans écran, avec Gemini
Le Fitbit Air (nom qui a fuité récemment) est un bracelet de suivi de santé dépourvu du moindre écran. Tout passe par l'application. Google prévoit de refondre l'app Fitbit pour l'occasion, avec un coach santé personnel alimenté par Gemini. Les données suivies couvriraient la récupération, le sommeil, la nutrition, l'hydratation, et même la santé mentale. Côté modèle économique, le bracelet se vendrait à un prix d'entrée bon marché, mais les analyses poussées nécessiteraient un abonnement, probablement une version remaniée de Fitbit Premium (qui pourrait être renommée
Google Health). Le dernier Fitbit sans écran remonte à 2016 avec le Flex 2 : c'est un retour au concept minimaliste, dix ans plus tard.
Face à Whoop et à l'Apple Watch
Le positionnement est clair : Google attaque le marché du bracelet de suivi pur, occupé par Whoop, qui fonctionne lui aussi sur abonnement et sans écran. Whoop a déjà fait ses preuves chez les sportifs pro et les amateurs de biohacking. Google espère visiblement tirer parti de sa base Fitbit et de Gemini pour proposer un coaching encore plus complet.
Côté Apple, la concurrence est différente : l'Apple Watch fait tout (écran, apps, notifications, paiement), quand le Fitbit Air fait le choix de la discrétion totale. C'est une autre approche, mais le bracelet pourrait convenir à ceux qui veulent un complément plus simple et moins encombrant qu'une montre. Pour le moment, aucun prix ni date exacte n'ont été confirmés, mais un lancement à la prochaine conférence Google I/O semble probable.
On en dit quoi ?
Un bracelet sans écran en 2026, c'est un choix radical quand tout le monde met des écrans partout, mais pourquoi pas. Whoop a prouvé que le marché existait, et l'ajout de Gemini comme coach santé personnalisé pourrait faire la différence avec le bracelet à 30 dollars par mois de Whoop (qui est quand même cher). L'inconnu, c'est bien sûr le prix de l'abonnement. Si Google propose un bracelet à 100 euros avec un abonnement à 5 euros par mois et un vrai coaching IA, ça peut fonctionner. Si l'abonnement est aussi cher que Whoop, l'intérêt est limité. Tout ceci me fait me souvenir de mon tout premier bracelet connecté, qui était un Misfit Shine, lui aussi sans écran, c'était en 2013 et 2014. Comme quoi même dans al tech, tous les concepts se recyclent.