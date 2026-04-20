Fitbit Air : le bracelet sans écran de Google porté par Stephen Curry

On en dit quoi ?



Un bracelet sans écran en 2026, c'est un choix radical quand tout le monde met des écrans partout, mais pourquoi pas. Whoop a prouvé que le marché existait, et l'ajout de Gemini comme coach santé personnalisé pourrait faire la différence avec le bracelet à 30 dollars par mois de Whoop (qui est quand même cher). L'inconnu, c'est bien sûr le prix de l'abonnement. Si Google propose un bracelet à 100 euros avec un abonnement à 5 euros par mois et un vrai coaching IA, ça peut fonctionner. Si l'abonnement est aussi cher que Whoop, l'intérêt est limité. Tout ceci me fait me souvenir de mon tout premier bracelet connecté, qui était un Misfit Shine, lui aussi sans écran, c'était en 2013 et 2014. Comme quoi même dans al tech, tous les concepts se recyclent.