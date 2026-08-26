Et voilà, la pub débarque sur Apple Plans !
Par Laurence - Publié le
Après l’App Store et Apple News, la publicité s’installe dans une autre application d’Apple. La firme vient de commencer le déploiement d’annonces sponsorisées dans Plans aux États-Unis et au Canada. Restaurants, commerces ou autres établissements pourront payer pour apparaître plus facilement dans les suggestions et les résultats de recherche.
Pas de réelle surprise ici : Apple avait annoncé un peu plus tôt cette année son intention d’introduire de la publicité dans Apple Plans au cours de l’été. À quelques jours du mois de septembre, le déploiement vient finalement de commencer. La firme a confirmé à nos confrères US que les premières annonces sont apparues ces derniers jours aux États-Unis et au Canada, avec une disponibilité qui doit progressivement être étendue à l’ensemble des utilisateurs de ces deux pays au cours des prochaines semaines. Pour le reste du monde, on ne dispose encore d'aucun renseignement.
L’idée est ici de permettre à un commerce de payer pour améliorer sa visibilité dans Plans, sur un modèle finalement assez proche de ce que proposent déjà d’autres services de cartographie et de recherche locale. Ces publicités peuvent apparaître à deux endroits. Avant même de lancer une recherche, la rubrique proposant des lieux suggérés pourra afficher un établissement sponsorisé. Après une recherche, des annonces pertinentes pourront également être intégrées aux résultats.
Visuellement, Apple a choisi une intégration plutôt discrète. Les publicités prennent la même forme que les fiches classiques des établissements, mais sont accompagnées d’un petit badge bleu permettant de les identifier comme des annonces.
Une recherche de restaurant, d’hôtel ou de commerce pourrait donc faire apparaître en bonne position un établissement ayant payé pour être davantage visible, à condition que celui-ci corresponde à la recherche effectuée.
Cette évolution ouvre évidemment une nouvelle source de revenus publicitaires pour Apple. La firme commercialise déjà des emplacements sponsorisés dans l’App Store et continue progressivement d’étendre son activité publicitaire à ses différents services.
Comme souvent lorsqu’elle touche à la publicité, Apple insiste cependant sur la protection des données personnelles. Selon la firme, la localisation d’un utilisateur ainsi que les publicités qu’il voit ou avec lesquelles il interagit dans Plans ne sont pas associées à son compte Apple. Les données personnelles resteraient par ailleurs sur l’appareil et ne seraient ni collectées ni stockées par Cupertino, ni communiquées à des sociétés tierces. La firme tente ainsi de conserver son positionnement autour de la confidentialité tout en développant une activité publicitaire qui prend progressivement davantage de place dans son écosystème.
La publicité dans une application de cartographie n’a évidemment rien de révolutionnaire, mais son arrivée dans Plans illustre la volonté d’Apple de monétiser davantage ses services. Tout dépendra maintenant de sa discrétion : quelques établissements sponsorisés clairement identifiés peuvent rester relativement indolores, mais une multiplication des annonces risquerait de rendre la recherche moins lisible. Et vous, seriez-vous gênés de voir de la publicité arriver dans Apple Plans en France ?
DES PUBLICITÉS DIRECTEMENT DANS PLANS
Pas de réelle surprise ici : Apple avait annoncé un peu plus tôt cette année son intention d’introduire de la publicité dans Apple Plans au cours de l’été. À quelques jours du mois de septembre, le déploiement vient finalement de commencer. La firme a confirmé à nos confrères US que les premières annonces sont apparues ces derniers jours aux États-Unis et au Canada, avec une disponibilité qui doit progressivement être étendue à l’ensemble des utilisateurs de ces deux pays au cours des prochaines semaines. Pour le reste du monde, on ne dispose encore d'aucun renseignement.
L’idée est ici de permettre à un commerce de payer pour améliorer sa visibilité dans Plans, sur un modèle finalement assez proche de ce que proposent déjà d’autres services de cartographie et de recherche locale. Ces publicités peuvent apparaître à deux endroits. Avant même de lancer une recherche, la rubrique proposant des lieux suggérés pourra afficher un établissement sponsorisé. Après une recherche, des annonces pertinentes pourront également être intégrées aux résultats.
DES ANNONCES QUI RESSEMBLENT AUX AUTRES RÉSULTATS
Visuellement, Apple a choisi une intégration plutôt discrète. Les publicités prennent la même forme que les fiches classiques des établissements, mais sont accompagnées d’un petit badge bleu permettant de les identifier comme des annonces.
Une recherche de restaurant, d’hôtel ou de commerce pourrait donc faire apparaître en bonne position un établissement ayant payé pour être davantage visible, à condition que celui-ci corresponde à la recherche effectuée.
Cette évolution ouvre évidemment une nouvelle source de revenus publicitaires pour Apple. La firme commercialise déjà des emplacements sponsorisés dans l’App Store et continue progressivement d’étendre son activité publicitaire à ses différents services.
APPLE MET EN AVANT LA CONFIDENTIALITÉ
Comme souvent lorsqu’elle touche à la publicité, Apple insiste cependant sur la protection des données personnelles. Selon la firme, la localisation d’un utilisateur ainsi que les publicités qu’il voit ou avec lesquelles il interagit dans Plans ne sont pas associées à son compte Apple. Les données personnelles resteraient par ailleurs sur l’appareil et ne seraient ni collectées ni stockées par Cupertino, ni communiquées à des sociétés tierces. La firme tente ainsi de conserver son positionnement autour de la confidentialité tout en développant une activité publicitaire qui prend progressivement davantage de place dans son écosystème.
QU’EN PENSER ?
La publicité dans une application de cartographie n’a évidemment rien de révolutionnaire, mais son arrivée dans Plans illustre la volonté d’Apple de monétiser davantage ses services. Tout dépendra maintenant de sa discrétion : quelques établissements sponsorisés clairement identifiés peuvent rester relativement indolores, mais une multiplication des annonces risquerait de rendre la recherche moins lisible. Et vous, seriez-vous gênés de voir de la publicité arriver dans Apple Plans en France ?