Et voilà, la pub débarque sur Apple Plans !

QU’EN PENSER ?



La publicité dans une application de cartographie n’a évidemment rien de révolutionnaire, mais son arrivée dans Plans illustre la volonté d’Apple de monétiser davantage ses services. Tout dépendra maintenant de sa discrétion : quelques établissements sponsorisés clairement identifiés peuvent rester relativement indolores, mais une multiplication des annonces risquerait de rendre la recherche moins lisible. Et vous, seriez-vous gênés de voir de la publicité arriver dans Apple Plans en France ?