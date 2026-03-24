Apple prépare l’arrivée de la publicité dans l’app Plans

Qu'en penser ?



Quid de l’impact sur l’expérience utilisateur ? Cupertino a toujours mis en avant une approche plus respectueuse de la vie privée que ses concurrents. L’intégration de publicités dans une app aussi centrale que Plans pourrait donc susciter des réactions. Tout l’enjeu sera de trouver un équilibre entre la pertinence des résultats, la monétisation et la qualité de l’expérience.



Avec l’arrivée des publicités dans Apple Maps, Apple confirme son virage stratégique vers les services. Si le modèle est déjà éprouvé chez Google, son adoption par Apple marque un tournant : celui d’un écosystème où la monétisation passe aussi par des contenus sponsorisés, y compris dans les usages du quotidien. Reste à voir si les utilisateurs suivront… ou si cette évolution viendra brouiller l’image premium de la marque.