Apple prépare l’arrivée de la publicité dans l’app Plans
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de monétisation. Après l’App Store, la publicité s’apprête à débarquer dans Apple Plans, avec un déploiement attendu dès cet été.
Selon Mark Gurman, Apple travaille activement à l’intégration d’annonces dans les résultats de recherche de son application Plans. Le fonctionnement serait proche de celui de Google Maps avec des enseignes qui pourraient payer pour apparaître en tête des résultats.
De même, les annonces seraient liées à des mots-clés (ex : café, restaurant...) et les entreprises les mieux positionnées seraient mises en avant. Concrètement, une chaîne comme Starbucks pourrait remonter en premier lorsqu’un utilisateur cherche un café à proximité.
Ce projet s’inscrit dans une logique plus large : renforcer les revenus issus des services chez Apple. En effet, face aux pressions réglementaires sur l’App Store, aux incertitudes autour de ses accords avec Google et à l’évolution du marché, la firme cherche à diversifier ses sources de revenus.
L’intégration de publicité dans Apple Plans pourrait ainsi devenir un levier important, d’autant que l’application est utilisée quotidiennement par des millions d’utilisateurs. Mais Cupertino n’en est pas à son coup d’essai.
Ces derniers mois, elle a accéléré sur ce terrain : multiplication des emplacements sponsorisés dans l’App Store, déploiement progressif de ces formats dans plusieurs pays et rebranding de son activité publicitaire en Apple Ads. L’arrivée des annonces dans Plans serait donc une suite logique.
Quid de l’impact sur l’expérience utilisateur ? Cupertino a toujours mis en avant une approche plus respectueuse de la vie privée que ses concurrents. L’intégration de publicités dans une app aussi centrale que Plans pourrait donc susciter des réactions. Tout l’enjeu sera de trouver un équilibre entre la pertinence des résultats, la monétisation et la qualité de l’expérience.
Avec l’arrivée des publicités dans Apple Maps, Apple confirme son virage stratégique vers les services. Si le modèle est déjà éprouvé chez Google, son adoption par Apple marque un tournant : celui d’un écosystème où la monétisation passe aussi par des contenus sponsorisés, y compris dans les usages du quotidien. Reste à voir si les utilisateurs suivront… ou si cette évolution viendra brouiller l’image premium de la marque.
Des résultats sponsorisés comme sur Google Maps
Selon Mark Gurman, Apple travaille activement à l’intégration d’annonces dans les résultats de recherche de son application Plans. Le fonctionnement serait proche de celui de Google Maps avec des enseignes qui pourraient payer pour apparaître en tête des résultats.
De même, les annonces seraient liées à des mots-clés (ex : café, restaurant...) et les entreprises les mieux positionnées seraient mises en avant. Concrètement, une chaîne comme Starbucks pourrait remonter en premier lorsqu’un utilisateur cherche un café à proximité.
Une stratégie globale autour des services
Ce projet s’inscrit dans une logique plus large : renforcer les revenus issus des services chez Apple. En effet, face aux pressions réglementaires sur l’App Store, aux incertitudes autour de ses accords avec Google et à l’évolution du marché, la firme cherche à diversifier ses sources de revenus.
L’intégration de publicité dans Apple Plans pourrait ainsi devenir un levier important, d’autant que l’application est utilisée quotidiennement par des millions d’utilisateurs. Mais Cupertino n’en est pas à son coup d’essai.
Ces derniers mois, elle a accéléré sur ce terrain : multiplication des emplacements sponsorisés dans l’App Store, déploiement progressif de ces formats dans plusieurs pays et rebranding de son activité publicitaire en Apple Ads. L’arrivée des annonces dans Plans serait donc une suite logique.
Qu'en penser ?
Quid de l’impact sur l’expérience utilisateur ? Cupertino a toujours mis en avant une approche plus respectueuse de la vie privée que ses concurrents. L’intégration de publicités dans une app aussi centrale que Plans pourrait donc susciter des réactions. Tout l’enjeu sera de trouver un équilibre entre la pertinence des résultats, la monétisation et la qualité de l’expérience.
Avec l’arrivée des publicités dans Apple Maps, Apple confirme son virage stratégique vers les services. Si le modèle est déjà éprouvé chez Google, son adoption par Apple marque un tournant : celui d’un écosystème où la monétisation passe aussi par des contenus sponsorisés, y compris dans les usages du quotidien. Reste à voir si les utilisateurs suivront… ou si cette évolution viendra brouiller l’image premium de la marque.