Instagram monte vos Reels tout seul en moins de dix secondes avec First Draft
Par Vincent Lautier - Publié le
Instagram continue de mâcher le travail des créateurs de Reels, ses vidéos courtes façon TikTok. La plateforme de Meta lance First Draft, une fonction qui sélectionne, coupe et assemble automatiquement vos clips en un brouillon de vidéo prêt à peaufiner, le tout en moins de dix secondes. De quoi poster plus vite, et forcément plus souvent.
Le principe est plutôt malin. Vous piochez plusieurs clips dans la galerie Reels de l'application, vous appuyez sur First Draft, et l'outil se charge du sale boulot en analysant vos rushes pour couper les silences, les blancs et les temps morts avant de tout aligner sur une timeline. En moins de dix secondes, vous obtenez un montage grossier mais déjà présentable, que vous pouvez ensuite retoucher dans l'app ou publier tel quel sur votre fil ou en Story. L'idée revendiquée, c'est de vous libérer de la partie la plus rébarbative du montage, le dérushage, pour vous laisser vous concentrer sur les choix créatifs.
Détail amusant, alors que tout le monde colle de l'intelligence artificielle à la moindre fonction, Meta fait exactement l'inverse. L'entreprise classe officiellement First Draft dans la catégorie machine learning, l'apprentissage automatique, plutôt que dans l'IA. Un choix de vocabulaire qui n'a rien d'anodin quand on voit les critiques qui pleuvent sur les contenus générés par IA. Côté disponibilité, la fonction arrive d'abord sur iOS, sans surcoût, et Meta n'a pas donné de date pour la version Android. Rien de neuf sur le fond non plus, puisque CapCut, l'outil de montage maison de TikTok, propose ce genre d'automatisation depuis un moment.
First Draft débarque le jour même où l'on apprend qu'Adam Mosseri, le patron d'Instagram, doit témoigner dans le grand procès qui accuse Meta d'avoir rendu ses réseaux volontairement addictifs. D'un côté, l'entreprise se défend devant la justice, de l'autre, elle sort un outil pensé pour que vous produisiez encore plus de vidéos, encore plus vite, et donc que vous passiez encore plus de temps sur l'application. La boucle est un peu trop bien huilée pour être tout à fait innocente.
Sur le papier, First Draft est franchement pratique, surtout pour les créateurs pressés qui perdent un temps fou à charcuter leurs vidéos avant de les publier. Le montage automatique en dix secondes fait gagner de vraies minutes, et le résultat reste modifiable, ce qui évite le côté usine à contenu formaté.
Un brouillon de Reel prêt en dix secondes
Le principe est plutôt malin. Vous piochez plusieurs clips dans la galerie Reels de l'application, vous appuyez sur First Draft, et l'outil se charge du sale boulot en analysant vos rushes pour couper les silences, les blancs et les temps morts avant de tout aligner sur une timeline. En moins de dix secondes, vous obtenez un montage grossier mais déjà présentable, que vous pouvez ensuite retoucher dans l'app ou publier tel quel sur votre fil ou en Story. L'idée revendiquée, c'est de vous libérer de la partie la plus rébarbative du montage, le dérushage, pour vous laisser vous concentrer sur les choix créatifs.
Meta évite soigneusement le mot IA
Détail amusant, alors que tout le monde colle de l'intelligence artificielle à la moindre fonction, Meta fait exactement l'inverse. L'entreprise classe officiellement First Draft dans la catégorie machine learning, l'apprentissage automatique, plutôt que dans l'IA. Un choix de vocabulaire qui n'a rien d'anodin quand on voit les critiques qui pleuvent sur les contenus générés par IA. Côté disponibilité, la fonction arrive d'abord sur iOS, sans surcoût, et Meta n'a pas donné de date pour la version Android. Rien de neuf sur le fond non plus, puisque CapCut, l'outil de montage maison de TikTok, propose ce genre d'automatisation depuis un moment.
Un timing qui ne manque pas de sel
First Draft débarque le jour même où l'on apprend qu'Adam Mosseri, le patron d'Instagram, doit témoigner dans le grand procès qui accuse Meta d'avoir rendu ses réseaux volontairement addictifs. D'un côté, l'entreprise se défend devant la justice, de l'autre, elle sort un outil pensé pour que vous produisiez encore plus de vidéos, encore plus vite, et donc que vous passiez encore plus de temps sur l'application. La boucle est un peu trop bien huilée pour être tout à fait innocente.
On en dit quoi ?
Sur le papier, First Draft est franchement pratique, surtout pour les créateurs pressés qui perdent un temps fou à charcuter leurs vidéos avant de les publier. Le montage automatique en dix secondes fait gagner de vraies minutes, et le résultat reste modifiable, ce qui évite le côté usine à contenu formaté.