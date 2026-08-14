Instagram change son logotype : et c'est le drame !

DIX ANS SANS TOUCHER AU LOGOTYPE

Instagram

Il était temps de le rafraîchir

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UN DESIGN BEAUCOUP PLUS MASSIF

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« INSTAGZAM » ?

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s

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Instagzam

Qu’en penser ?



Instagram ne bouleverse évidemment pas son identité avec cette modification. L’icône immédiatement reconnaissable de l’application reste intacte, et ce nouveau logotype constitue davantage une évolution graphique qu’une véritable rupture.



La réaction des utilisateurs n’a rien de très surprenant non plus. Modifier un élément affiché depuis dix ans provoque presque systématiquement un rejet dans les premiers jours. Le plus amusant reste finalement cette lecture en « Instagzam » : une fois qu’on l’a remarquée, il devient assez difficile de ne plus la voir.

Stories, Reels, messagerie, recommandations algorithmiques ou encore intelligence artificielle ont progressivement transformé une application autrefois essentiellement consacrée au partage de photographies.Son identité visuelle continue elle aussi d’évoluer. A, autrement dit le logo typographique formé par le nom. Celui-ci n’avait pas connu de véritable refonte depuis dix ans., explique le dirigeant, qui décrit cette nouvelle version comme plus propre et plus moderne, tout en conservant certaines références à l’identité historique du réseau social.Attention toutefois :présente sur l’écran d’accueil de l’iPhone ou des smartphones Android. Le changement concerne ici le nom Instagram et sa typographie.La nouvelle identité abandonne l’aspect manuscrit qui a longtemps caractérisé le nom Instagram au profit d’une. Les lettres deviennent, tandis que leur espacement est particulièrement réduit.ne vient compléter l’ensemble. Le résultat se rapproche davantage des codes graphiques actuellement utilisés par les plateformes numériques et les médias.Instagram cherche ainsi àtout en conservant suffisamment de particularités pour rester reconnaissable. L'exercice est délicat pour une marque utilisée quotidiennement par des centaines de millions de personnes et dont le moindre changement visuel est forcément scruté.Sous la publication d’Adam Mosseri, de nombreux internautes se sont rapidement moqués de la nouvelle typographie — trop. Le principal problème viendrait de la lisibilité de certaines lettres et de leur proximité, notamment le(plus modérément leet le). Plusieurs utilisateurs affirment ainsi lireplutôt qu’Instagram, une interprétation rapidement reprise dans les commentaires., certains s’interrogeant une nouvelle fois sur cette tendance des grandes entreprises à régulièrement moderniser des identités visuelles pourtant parfaitement identifiables. Toutes les réactions ne sont cependant pas négatives, et quelques utilisateurs apprécient au contraire cette nouvelle approche plus minimaliste.