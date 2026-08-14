Instagram change son logotype : et c'est le drame !
Par Laurence - Publié le
Instagram s’offre un petit lifting. Pour la première fois depuis dix ans, le réseau social de Meta modifie son logotype, c’est-à-dire la manière dont son nom apparaît notamment en haut de l’application. Une évolution voulue plus moderne et épurée par Adam Mosseri, mais suffisamment différente pour provoquer immédiatement les réactions des utilisateurs. Et comme souvent avec les changements de logo, tout le monde n’apprécie pas.
Instagram a évidemment beaucoup changé au cours de la dernière décennie. Stories, Reels, messagerie, recommandations algorithmiques ou encore intelligence artificielle ont progressivement transformé une application autrefois essentiellement consacrée au partage de photographies.
Son identité visuelle continue elle aussi d’évoluer. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, vient de présenter un nouveau wordmark, autrement dit le logo typographique formé par le nom
Attention toutefois : il ne s’agit pas de remplacer la célèbre icône colorée en forme d’appareil photo présente sur l’écran d’accueil de l’iPhone ou des smartphones Android. Le changement concerne ici le nom Instagram et sa typographie.
La nouvelle identité abandonne l’aspect manuscrit qui a longtemps caractérisé le nom Instagram au profit d’une approche nettement plus contemporaine. Les lettres deviennent épaisses, noires et très arrondies, tandis que leur espacement est particulièrement réduit. Aucun dégradé, contour ou élément graphique ne vient compléter l’ensemble. Le résultat se rapproche davantage des codes graphiques actuellement utilisés par les plateformes numériques et les médias.
Instagram cherche ainsi à simplifier son identité tout en conservant suffisamment de particularités pour rester reconnaissable. L'exercice est délicat pour une marque utilisée quotidiennement par des centaines de millions de personnes et dont le moindre changement visuel est forcément scruté.
Et justement, la réception n’a pas vraiment été celle espérée. Sous la publication d’Adam Mosseri, de nombreux internautes se sont rapidement moqués de la nouvelle typographie — trop AI slop. Le principal problème viendrait de la lisibilité de certaines lettres et de leur proximité, notamment le
D’autres se montrent plus conservateurs et demandent tout simplement à Meta de ne rien modifier, certains s’interrogeant une nouvelle fois sur cette tendance des grandes entreprises à régulièrement moderniser des identités visuelles pourtant parfaitement identifiables. Toutes les réactions ne sont cependant pas négatives, et quelques utilisateurs apprécient au contraire cette nouvelle approche plus minimaliste.
Instagram ne bouleverse évidemment pas son identité avec cette modification. L’icône immédiatement reconnaissable de l’application reste intacte, et ce nouveau logotype constitue davantage une évolution graphique qu’une véritable rupture.
La réaction des utilisateurs n’a rien de très surprenant non plus. Modifier un élément affiché depuis dix ans provoque presque systématiquement un rejet dans les premiers jours. Le plus amusant reste finalement cette lecture en « Instagzam » : une fois qu’on l’a remarquée, il devient assez difficile de ne plus la voir.
DIX ANS SANS TOUCHER AU LOGOTYPE
Instagram a évidemment beaucoup changé au cours de la dernière décennie. Stories, Reels, messagerie, recommandations algorithmiques ou encore intelligence artificielle ont progressivement transformé une application autrefois essentiellement consacrée au partage de photographies.
Son identité visuelle continue elle aussi d’évoluer. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, vient de présenter un nouveau wordmark, autrement dit le logo typographique formé par le nom
Il était temps de le rafraîchir, explique le dirigeant, qui décrit cette nouvelle version comme plus propre et plus moderne, tout en conservant certaines références à l’identité historique du réseau social.
Attention toutefois : il ne s’agit pas de remplacer la célèbre icône colorée en forme d’appareil photo présente sur l’écran d’accueil de l’iPhone ou des smartphones Android. Le changement concerne ici le nom Instagram et sa typographie.
UN DESIGN BEAUCOUP PLUS MASSIF
La nouvelle identité abandonne l’aspect manuscrit qui a longtemps caractérisé le nom Instagram au profit d’une approche nettement plus contemporaine. Les lettres deviennent épaisses, noires et très arrondies, tandis que leur espacement est particulièrement réduit. Aucun dégradé, contour ou élément graphique ne vient compléter l’ensemble. Le résultat se rapproche davantage des codes graphiques actuellement utilisés par les plateformes numériques et les médias.
Instagram cherche ainsi à simplifier son identité tout en conservant suffisamment de particularités pour rester reconnaissable. L'exercice est délicat pour une marque utilisée quotidiennement par des centaines de millions de personnes et dont le moindre changement visuel est forcément scruté.
« INSTAGZAM » ?
Et justement, la réception n’a pas vraiment été celle espérée. Sous la publication d’Adam Mosseri, de nombreux internautes se sont rapidement moqués de la nouvelle typographie — trop AI slop. Le principal problème viendrait de la lisibilité de certaines lettres et de leur proximité, notamment le
r(plus modérément le
set le
g). Plusieurs utilisateurs affirment ainsi lire
Instagzamplutôt qu’Instagram, une interprétation rapidement reprise dans les commentaires.
D’autres se montrent plus conservateurs et demandent tout simplement à Meta de ne rien modifier, certains s’interrogeant une nouvelle fois sur cette tendance des grandes entreprises à régulièrement moderniser des identités visuelles pourtant parfaitement identifiables. Toutes les réactions ne sont cependant pas négatives, et quelques utilisateurs apprécient au contraire cette nouvelle approche plus minimaliste.
Qu’en penser ?
Instagram ne bouleverse évidemment pas son identité avec cette modification. L’icône immédiatement reconnaissable de l’application reste intacte, et ce nouveau logotype constitue davantage une évolution graphique qu’une véritable rupture.
La réaction des utilisateurs n’a rien de très surprenant non plus. Modifier un élément affiché depuis dix ans provoque presque systématiquement un rejet dans les premiers jours. Le plus amusant reste finalement cette lecture en « Instagzam » : une fois qu’on l’a remarquée, il devient assez difficile de ne plus la voir.