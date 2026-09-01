Mémoire LPDDR6 : le chinois CXMT grille la politesse à Samsung et SK Hynix

On en dit quoi ?



Symboliquement, le coup est très réussi. Les Coréens ouvraient le bal des nouvelles normes mémoire depuis des années, et un acteur chinois sous sanctions vient de leur passer devant, ce qui en dit long sur la vitesse de rattrapage de Pékin. Maintenant il faut garder la tête froide. Le volume est confidentiel, les performances sont en retrait sur SK Hynix, et la limite du DUV pèsera de plus en plus sur les prochaines générations. On surveillera surtout le lancement du Xiaomi 18 Fold ce mois-ci, premier vrai test grandeur nature de cette mémoire.