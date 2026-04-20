Samsung arrete la production de LPDDR4X. Quelles conséquences pour le prochain iPhone ?

On en dit quoi ?



La décision de Samsung est logique d'un point de vue business : pourquoi continuer à fabriquer un produit qui rapporte peu quand la demande en mémoire haut de gamme explose avec l'IA et les smartphones premium. Mais pour les consommateurs, ça veut dire que certains téléphones d'entrée de gamme risquent de couter un peu plus cher ou d'avoir moins de RAM dans les mois qui viennent. Et le fait que ce soit la Chine qui récupère ce marché n'a rien d'anodin, surtout dans le contexte géopolitique actuel.