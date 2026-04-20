Samsung arrete la production de LPDDR4X. Quelles conséquences pour le prochain iPhone ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung a fermé les commandes de mémoire LPDDR4 et LPDDR4X, le type de RAM qui équipe la quasi-totalité des smartphones d'entrée et de milieu de gamme depuis presque dix ans. La production s'arrete fin 2026, les lignes passent en LPDDR5 début 2027. Le problème, c'est que la LPDDR5 coute beaucoup plus cher, et les fabricants de smartphones à petit prix vont devoir s'adapter.
La LPDDR4X est dans les téléphones depuis presque dix ans. Elle tourne à 4,3 Gbit/s, ce qui est suffisant pour les usages courants (messagerie, navigation, réseaux sociaux), et son prix bas en a fait le choix par défaut pour les smartphones abordables. Samsung a pris les dernières commandes et va remplir les carnets de commande restants d'ici la fin de l'année. Au premier trimestre 2027, les lignes de production seront reconverties pour fabriquer de la LPDDR5.
Côté performances, la LPDDR5 est 50% plus rapide avec un débit de 6,4 Gbit/s. Mais le prix ne suit pas la même courbe : un module LPDDR5X de 12 Go est passé de 33 à 70 dollars en un an, c'est plus du double. Les constructeurs qui intègrent cette mémoire dans des téléphones à moins de 150 euros vont devoir faire des choix : soit réduire la quantité de RAM embarquée, soit augmenter le prix du téléphone.
Le Galaxy A17 de Samsung, qui utilise de la LPDDR4X, devra migrer vers la LPDDR5 sur ses prochaines séries de production. Qualcomm et MediaTek embarquent encore de la LPDDR4X dans leurs puces d'entrée et de milieu de gamme. Les consoles portables abordables et les appareils connectés sont aussi concernés.
Samsung fait ce choix pour concentrer ses capacités de production sur les produits à forte marge. La mémoire LPDDR5, LPDDR5X et HBM (pour les serveurs IA) rapporte bien plus que la vieille LPDDR4X. On vous rassure, les clients prioritaires comme Apple (pour l'iPhone 17) passent déjà en LPDDR5, et Samsung préfère leur consacrer ses usines plutôt que de produire de la mémoire bon marché.
Les fabricants chinois de mémoire voient cette décision comme une ouverture. CXMT et GigaDevice se positionnent pour prendre le relais sur la LPDDR4X avec des capacités annoncées de 300 000 wafers par mois, et des prix qui pourraient se situer 50% en dessous du marché. Si ces chiffres se confirment, les constructeurs de smartphones Android pas chers pourraient se tourner vers la Chine pour continuer à proposer des téléphones à moins de 150 euros avec une quantité de RAM correcte.
La décision de Samsung est logique d'un point de vue business : pourquoi continuer à fabriquer un produit qui rapporte peu quand la demande en mémoire haut de gamme explose avec l'IA et les smartphones premium. Mais pour les consommateurs, ça veut dire que certains téléphones d'entrée de gamme risquent de couter un peu plus cher ou d'avoir moins de RAM dans les mois qui viennent. Et le fait que ce soit la Chine qui récupère ce marché n'a rien d'anodin, surtout dans le contexte géopolitique actuel.
Fin de partie pour une mémoire vieille de dix ans
La LPDDR4X est dans les téléphones depuis presque dix ans. Elle tourne à 4,3 Gbit/s, ce qui est suffisant pour les usages courants (messagerie, navigation, réseaux sociaux), et son prix bas en a fait le choix par défaut pour les smartphones abordables. Samsung a pris les dernières commandes et va remplir les carnets de commande restants d'ici la fin de l'année. Au premier trimestre 2027, les lignes de production seront reconverties pour fabriquer de la LPDDR5.
Côté performances, la LPDDR5 est 50% plus rapide avec un débit de 6,4 Gbit/s. Mais le prix ne suit pas la même courbe : un module LPDDR5X de 12 Go est passé de 33 à 70 dollars en un an, c'est plus du double. Les constructeurs qui intègrent cette mémoire dans des téléphones à moins de 150 euros vont devoir faire des choix : soit réduire la quantité de RAM embarquée, soit augmenter le prix du téléphone.
Des constructeurs pris de court
Le Galaxy A17 de Samsung, qui utilise de la LPDDR4X, devra migrer vers la LPDDR5 sur ses prochaines séries de production. Qualcomm et MediaTek embarquent encore de la LPDDR4X dans leurs puces d'entrée et de milieu de gamme. Les consoles portables abordables et les appareils connectés sont aussi concernés.
Samsung fait ce choix pour concentrer ses capacités de production sur les produits à forte marge. La mémoire LPDDR5, LPDDR5X et HBM (pour les serveurs IA) rapporte bien plus que la vieille LPDDR4X. On vous rassure, les clients prioritaires comme Apple (pour l'iPhone 17) passent déjà en LPDDR5, et Samsung préfère leur consacrer ses usines plutôt que de produire de la mémoire bon marché.
La Chine prête à combler le vide
Les fabricants chinois de mémoire voient cette décision comme une ouverture. CXMT et GigaDevice se positionnent pour prendre le relais sur la LPDDR4X avec des capacités annoncées de 300 000 wafers par mois, et des prix qui pourraient se situer 50% en dessous du marché. Si ces chiffres se confirment, les constructeurs de smartphones Android pas chers pourraient se tourner vers la Chine pour continuer à proposer des téléphones à moins de 150 euros avec une quantité de RAM correcte.
On en dit quoi ?
La décision de Samsung est logique d'un point de vue business : pourquoi continuer à fabriquer un produit qui rapporte peu quand la demande en mémoire haut de gamme explose avec l'IA et les smartphones premium. Mais pour les consommateurs, ça veut dire que certains téléphones d'entrée de gamme risquent de couter un peu plus cher ou d'avoir moins de RAM dans les mois qui viennent. Et le fait que ce soit la Chine qui récupère ce marché n'a rien d'anodin, surtout dans le contexte géopolitique actuel.