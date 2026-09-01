LEGO s'attaque à Wallace & Gromit avec ce nouveau set
Par Vincent Lautier - Publié le
Bonne nouvelle pour les amoureux de pâte à modeler. LEGO vient de dévoiler le set 21371 Wallace & Gromit, une boîte de 1 038 pièces vendue 99,99 euros, déjà en précommande sur la boutique officielle pour une sortie le 1er octobre. Et comme souvent avec la gamme Ideas, tout est parti de l'idée d'un fan.
La gamme Ideas fonctionne comme un concours permanent, les créateurs du monde entier y soumettent leurs projets et LEGO produit les meilleurs. Celui-ci vient d'un membre connu sous le pseudonyme Pidellium, sorti vainqueur en juin 2025 d'un challenge consacré aux années 90. La version officielle a été légèrement remaniée par les designers maison, mais elle reste fidèle à la proposition d'origine, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette gamme. Les puristes apprécieront.
La boîte s'inspire d'un épisode précis de la saga, Rasé de Près, le court-métrage de 1995 où Wallace tombe amoureux de la lainière Wendolene pendant que Gromit se retrouve accusé d'un méfait qu'il n'a pas commis. C'est le troisième volet des aventures du duo, après Une grande excursion en 1989 et Un mauvais pantalon en 1993, et avant le long-métrage Le Mystère du lapin-garou sorti en 2005. Ces personnages en pâte à modeler, animés image par image par le studio Aardman, ont bercé toute une génération, et les voir passer de la stop motion à la brique danoise a une vraie logique, les deux univers partageant le même goût du fait main.
Ce set confirme la stratégie de LEGO sur le segment adulte. La gamme Ideas enchaîne les références des années 80 et 90, pile la génération qui a aujourd'hui les moyens de s'offrir des boîtes à 100 euros. Le compte est vite fait, 1 038 pièces pour 99,99 euros, on est dans la moyenne haute du prix à la pièce, mais les licences se paient. La disponibilité est prévue pour le 1er octobre, et les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur le Shop officiel.
Difficile de résister au charme de ce duo, et LEGO le sait très bien. Le choix de Rasé de Près plutôt que d'un épisode plus connu est une prise de risque, et la fidélité au projet du fan d'origine fait plaisir à voir. Le tarif pique un peu pour une boîte de cette taille, c'est devenu une habitude chez LEGO. Les collectionneurs précommanderont sans se poser de question, et on les comprend.
Un projet de fan devenu boîte officielle
La gamme Ideas fonctionne comme un concours permanent, les créateurs du monde entier y soumettent leurs projets et LEGO produit les meilleurs. Celui-ci vient d'un membre connu sous le pseudonyme Pidellium, sorti vainqueur en juin 2025 d'un challenge consacré aux années 90. La version officielle a été légèrement remaniée par les designers maison, mais elle reste fidèle à la proposition d'origine, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette gamme. Les puristes apprécieront.
Rasé de Près en briques
La boîte s'inspire d'un épisode précis de la saga, Rasé de Près, le court-métrage de 1995 où Wallace tombe amoureux de la lainière Wendolene pendant que Gromit se retrouve accusé d'un méfait qu'il n'a pas commis. C'est le troisième volet des aventures du duo, après Une grande excursion en 1989 et Un mauvais pantalon en 1993, et avant le long-métrage Le Mystère du lapin-garou sorti en 2005. Ces personnages en pâte à modeler, animés image par image par le studio Aardman, ont bercé toute une génération, et les voir passer de la stop motion à la brique danoise a une vraie logique, les deux univers partageant le même goût du fait main.
Une gamme Ideas qui mise sur la nostalgie
Ce set confirme la stratégie de LEGO sur le segment adulte. La gamme Ideas enchaîne les références des années 80 et 90, pile la génération qui a aujourd'hui les moyens de s'offrir des boîtes à 100 euros. Le compte est vite fait, 1 038 pièces pour 99,99 euros, on est dans la moyenne haute du prix à la pièce, mais les licences se paient. La disponibilité est prévue pour le 1er octobre, et les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur le Shop officiel.
On en dit quoi ?
Difficile de résister au charme de ce duo, et LEGO le sait très bien. Le choix de Rasé de Près plutôt que d'un épisode plus connu est une prise de risque, et la fidélité au projet du fan d'origine fait plaisir à voir. Le tarif pique un peu pour une boîte de cette taille, c'est devenu une habitude chez LEGO. Les collectionneurs précommanderont sans se poser de question, et on les comprend.