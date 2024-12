Pokémon et Aardman (Wallace et Gromit) ont un projet en commun !

Voilà qui est déjà très mignon

Aardman et Pokémon : deux mondes qui se rencontrent

partenariat de rêve

C’est un immense honneur de travailler avec The Pokémon Company International.

charmant et original

Ceci a bien sûr été généré par une IA

À quoi doit-on s’attendre ?

Une nouvelle étape pour Pokémon

Aardman est une véritable institution de l’animation britannique. Connu pour ses personnages en pâte à modeler et ses récits au charme anglais incontournable. De l’autre, Pokémon, l’une des franchises les plus populaires au monde. À première vue, ce duo peut sembler improbable, mais les deux studios partagent une attention commune aux détails et aux attentes des fans.Sean Clarke, directeur général d’Aardman, ne cache pas non plus son enthousiasme :Il promet une expérience qui mariera le style unique de la claymation et l’univers fantastique des Pokémon, tout en créant quelque chose depour les fans de la franchise.Alors là, c’est la grande question : qu’est-ce que cette collaboration va bien pouvoir nous offrir ? Pour le moment, ni film ni série n’ont été confirmés.Une première image teaser montre une Pokéball en pâte à modeler, de quoi donner un avant-goût du résultat.Ce n’est pas la première fois que Pokémon flirte avec la stop-motion . Netflix avait déjà proposé Pokémon Concierge, une mini-série qui se concentrait sur le quotidien d’un hôtel pour Pokémon, loin des combats habituels.Depuis quelques années, Pokémon élargit son horizon : entre Detective Pikachu sur grand écran et le départ de Sacha dans l’anime, la franchise cherche à se réinventer.