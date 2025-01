Le nouveau Wallace et Gromit est dispo aujourd’hui sur Netflix : il vous faut absolument le voir !

Déjà un classique

Cette fois, Wallace , cet inventeur un peu à l’ouest, crée Norbot, un gnome de jardin intelligent pour simplifier son quotidien. Mais évidemment, ça tourne mal : Feathers McGraw, l’impitoyable pingouin déjà croisé dans Un Mauvais Pantalon (sorti en 1993 punaise, ça ne nous rajeunit pas), réapparaît et met son grain de sel. Résultat ?Une histoire classique donc, mais efficace, avec juste ce qu’il faut de rebondissements pour plaire à tout le monde, et croyez-moi, si vos enfants ne connaissent pas Wallace et Gromit, c’est l’occasion rêvée !Ce nouveau film est le fruit d’un partenariat entre Aardman Animations , le studio derrière ces chefs-d’œuvre en stop-motion, et Netflix, qui mise gros sur l’animation depuis quelques temps. Après le succès de Chicken Run: La Menace Nuggets,De quoi attirer une nouvelle génération vers la licence.Si vous n’êtes pas adepte de Wallace et Gromit , sachez que c’est avant tout une série de courts-métrages géniaux, débutée en 1989 avec A Grand Day Out. Ensuite, il y a eu Un Mauvais Pantalon (1993) et Rasé de Près (1995), qui ont raflé des Oscars. En 2005,Avec leur humour décalé et leur animation en pâte à modeler, ils sont devenus des incontournables.Les critiques sont unanimes : La Palme de la Vengeance est une grande réussite.En bonus, les clins d’œil aux aventures précédentes raviront les fans, même si vous pouvez tout à fait commencer par celui-ci, sans problème. Bref, on retrouve tout ce qui a fait le succès de la série, avec une touche de modernité, et c’est vraiment parfait pour débuter ce week-end. Et bien sûr, c’est à voir avec une tasse de thé, et un bon fromage, évidemment.