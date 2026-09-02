La Chine défie SpaceX avec ses lanceurs

On en dit quoi ?



Un premier vol qui atteint l'orbite du premier coup, c'est déjà un vrai résultat pour une entreprise qui ne faisait voler que des fusées à poudre. Mais le mot réutilisable est un peu généreux tant que rien n'a été ramené au sol, et Galactic Energy en est là où SpaceX se trouvait il y a une dizaine d'années. Ce qui impressionne, c'est la méthode : deux sociétés privées et l'agence d'État, trois techniques en moins de deux mois, et Pékin qui laisse tout le monde essayer en même temps.