Le plan secret de la Russie et de la Chine pour neutraliser Starlink

Des présentations militaires qui fuitent

Trois étapes pour faire tomber Starlink

Bien plus qu'une affaire de satellites

On en dit quoi ?



Voir la constellation d'un milliardaire privé devenir la cible numéro un de deux grandes puissances en dit long sur le poids qu'a pris Starlink en quelques années à peine. Qu'un pays entier dépende d'un réseau contrôlé par à la fois une force et une vraie fragilité. Et quand un document parle noir sur blanc de descendre les satellites plus vite que SpaceX ne les relance, la guerre de l'espace cesse d'être une hypothèse lointaine. Voir la constellation d'un milliardaire privé devenir la cible numéro un de deux grandes puissances en dit long sur le poids qu'a pris Starlink en quelques années à peine. Qu'un pays entier dépende d'un réseau contrôlé par Elon Musk , c'est. Et quand un document parle noir sur blanc de descendre les satellites plus vite que SpaceX ne les relance, la guerre de l'espace cesse d'être une hypothèse lointaine.

Tout part de quatre présentations récupérées lors d'un forum militaire entre la Russie et la Chine, à Guangzhou fin 2023, complétées par un protocole signé à Moscou quelques mois plus tôt. Ils comptent autant parce que, avec plus de 40 000 terminaux déployés sur le front. Le ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a comparé le réseau au sang qui irrigue toute leur infrastructure. On comprend pourquoi le faire tomber est vite devenu une obsession partagée par Moscou et Pékin.Le plan, dessiné par des chercheurs du géant public chinois de l'aérospatiale, la China Aerospace Science and Technology Corporation, suit une vraie échelle d'escalade. On commence par la pression diplomatique, pour freiner l'expansion de Starlink et lui bloquer l'accès à certaines fréquences. Vient ensuite le brouillage du signal, mené en commun, un terrain où la Russie a déjà pris de l'avance. Si rien de tout ça ne suffit, il reste la manière forte, avec des cyberattaques visant les terminaux etStarlink n'est pourtant qu'un chapitre du dossier. Le reste raconte une alliance militaire en bonne et due forme, avec une défense antiaérienne partagée, des drones explosifs mis au point à quatre mains et des blindés d'un nouveau genre., le front ukrainien servant de laboratoire grandeur nature. Environ 200 opérateurs russes ont déjà été formés en Chine, dont la fameuse neutralité en prend un sérieux coup. Les deux camps doivent se retrouver à Saint-Pétersbourg cette année.