Grand ménage dans la direction d'Apple : John Ternus y est-il pour quelque chose ?

QU’EN PENSER ?



Le retrait progressif de Luca Maestri était largement engagé depuis son départ de la direction financière. Mais cette nouvelle étape prend une dimension particulière puisqu’elle intervient au moment où Apple tourne également la page Tim Cook.



La reprise des Corporate Services par Kevan Parekh permet de concentrer davantage de responsabilités autour de l’actuel CFO, tandis que Luca Maestri semble désormais se diriger tranquillement vers une sortie définitive.



Il faudra surtout observer les prochains mouvements dans l’organigramme. John Ternus hérite d’une équipe dirigeante largement façonnée sous Tim Cook, et les premiers mois de son mandat permettront de voir s’il entend simplement assurer la continuité ou progressivement installer sa propre organisation.