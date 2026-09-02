Grand ménage dans la direction d'Apple : John Ternus y est-il pour quelque chose ?
Par Laurence - Publié le
Décidément, l'arrivée de John Ternus coïncide avec un grand chamboulement chez Apple. Tout du moins dans l'organigramme ! Après Tim Cook et Phil Schiller, c'est au tour d'un autre vétéran de prendre du recul. Après avoir quitté son poste de directeur financier début 2025, Luca Maestri vient de quitter la direction des Corporate Services et ne conserverait désormais qu’un rôle très limité au sein du groupe.
Le départ de Luca Maestri se fait par étapes successives. Selon Mark Gurman, l’ancien CFO (DAF pour nous) a récemment quitté la direction des Corporate Services, fonction qu’il occupait encore depuis janvier 2025.
Luca Maestri reste officiellement chez Apple, mais ses responsabilités seraient désormais particulièrement réduites. Il se contenterait notamment d’animer un cours au sein de l’Apple University, le programme interne destiné à transmettre aux salariés la culture, les méthodes et l’histoire de l’entreprise. L’ancien dirigeant ne se rendrait d’ailleurs plus dans les bureaux d’Apple qu’environ une fois par semaine, signe que son retrait est désormais bien avancé.
Les Corporate Services ne représentent pourtant pas une petite activité chez Apple. Cette branche regroupe notamment les systèmes d’information et les technologies internes, la sécurité informatique, mais aussi l’immobilier et le développement des infrastructures du groupe.
Ces responsabilités vont désormais être reprises par Kevan Parekh, qui avait déjà succédé à Luca Maestri au poste de directeur financier en janvier 2025. Le dirigeant voit donc encore son périmètre s’élargir au sein de la nouvelle organisation d’Apple.
Arrivé chez Apple en 2013, Luca Maestri avait pris la direction financière du groupe l’année suivante. Il aura donc occupé ce poste stratégique pendant plus d’une décennie, accompagnant notamment la forte croissance des Services et l’évolution de la politique financière du constructeur.
Le calendrier de ce nouveau retrait n’est pas tout à fait anodin. Luca Maestri dépendait directement de Tim Cook, mais ne serait désormais pas rattaché au nouveau CEO John Ternus, qui vient de prendre officiellement la direction d’Apple.
Bloomberg souligne d’ailleurs une différence potentiellement intéressante entre les deux dirigeants. Tim Cook avait tendance à conserver certains cadres historiques après leur départ de fonctions opérationnelles, en leur attribuant des missions plus réduites afin d’assurer une transition progressive et de continuer à profiter de leur expérience.
John Ternus pourrait ne pas poursuivre cette pratique. Il est encore trop tôt pour savoir s’il s’agit véritablement d’une nouvelle politique de management, mais la situation de Luca Maestri constitue un premier indice d’une possible évolution.
Le retrait progressif de Luca Maestri était largement engagé depuis son départ de la direction financière. Mais cette nouvelle étape prend une dimension particulière puisqu’elle intervient au moment où Apple tourne également la page Tim Cook.
La reprise des Corporate Services par Kevan Parekh permet de concentrer davantage de responsabilités autour de l’actuel CFO, tandis que Luca Maestri semble désormais se diriger tranquillement vers une sortie définitive.
Il faudra surtout observer les prochains mouvements dans l’organigramme. John Ternus hérite d’une équipe dirigeante largement façonnée sous Tim Cook, et les premiers mois de son mandat permettront de voir s’il entend simplement assurer la continuité ou progressivement installer sa propre organisation.
LUCA MAESTRI, BIENTÔT UN DÉPART DÉFINITIF ?
Le départ de Luca Maestri se fait par étapes successives. Selon Mark Gurman, l’ancien CFO (DAF pour nous) a récemment quitté la direction des Corporate Services, fonction qu’il occupait encore depuis janvier 2025.
Luca Maestri reste officiellement chez Apple, mais ses responsabilités seraient désormais particulièrement réduites. Il se contenterait notamment d’animer un cours au sein de l’Apple University, le programme interne destiné à transmettre aux salariés la culture, les méthodes et l’histoire de l’entreprise. L’ancien dirigeant ne se rendrait d’ailleurs plus dans les bureaux d’Apple qu’environ une fois par semaine, signe que son retrait est désormais bien avancé.
KEVAN PAREKH RÉCUPÈRE LES CORPORATE SERVICES
Les Corporate Services ne représentent pourtant pas une petite activité chez Apple. Cette branche regroupe notamment les systèmes d’information et les technologies internes, la sécurité informatique, mais aussi l’immobilier et le développement des infrastructures du groupe.
Ces responsabilités vont désormais être reprises par Kevan Parekh, qui avait déjà succédé à Luca Maestri au poste de directeur financier en janvier 2025. Le dirigeant voit donc encore son périmètre s’élargir au sein de la nouvelle organisation d’Apple.
Arrivé chez Apple en 2013, Luca Maestri avait pris la direction financière du groupe l’année suivante. Il aura donc occupé ce poste stratégique pendant plus d’une décennie, accompagnant notamment la forte croissance des Services et l’évolution de la politique financière du constructeur.
UN CHANGEMENT DE MÉTHODE AVEC JOHN TERNUS ?
Le calendrier de ce nouveau retrait n’est pas tout à fait anodin. Luca Maestri dépendait directement de Tim Cook, mais ne serait désormais pas rattaché au nouveau CEO John Ternus, qui vient de prendre officiellement la direction d’Apple.
Bloomberg souligne d’ailleurs une différence potentiellement intéressante entre les deux dirigeants. Tim Cook avait tendance à conserver certains cadres historiques après leur départ de fonctions opérationnelles, en leur attribuant des missions plus réduites afin d’assurer une transition progressive et de continuer à profiter de leur expérience.
John Ternus pourrait ne pas poursuivre cette pratique. Il est encore trop tôt pour savoir s’il s’agit véritablement d’une nouvelle politique de management, mais la situation de Luca Maestri constitue un premier indice d’une possible évolution.
QU’EN PENSER ?
Le retrait progressif de Luca Maestri était largement engagé depuis son départ de la direction financière. Mais cette nouvelle étape prend une dimension particulière puisqu’elle intervient au moment où Apple tourne également la page Tim Cook.
La reprise des Corporate Services par Kevan Parekh permet de concentrer davantage de responsabilités autour de l’actuel CFO, tandis que Luca Maestri semble désormais se diriger tranquillement vers une sortie définitive.
Il faudra surtout observer les prochains mouvements dans l’organigramme. John Ternus hérite d’une équipe dirigeante largement façonnée sous Tim Cook, et les premiers mois de son mandat permettront de voir s’il entend simplement assurer la continuité ou progressivement installer sa propre organisation.