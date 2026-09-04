Belkin passe aux batteries semi-solides (et se lance dans les traqueurs)

DES BATTERIES SEMI-SOLIDES PLUS FINES

DES BATTERIES AVEC CÂBLE RÉTRACTABLE

SUREFIND : UN TRACKER POUR APPLE ET GOOGLE

DES ACCESSOIRES PENSÉS POUR L’IPHONE… ET LE MACBOOK NEO

QU’EN PENSER ?



Belkin ne cherche pas à révolutionner tous ses accessoires, mais les nouvelles batteries semi-solides sont loin d’être anecdotiques. Un format plus fin, une meilleure durée de vie et une sécurité renforcée pourraient rapidement devenir des arguments importants sur le marché des batteries nomades. La gamme SureFind est également intéressante par son approche multiplateforme. Pouvoir choisir entre Apple Find My et Google Find Hub évite de lier définitivement un accessoire à un seul écosystème, ce qui peut faire la différence dans les foyers où iPhone et Android cohabitent.

La nouveauté la plus intéressante vient probablement de la. Belkin adopte ici desLa marque annonce jusqu’à trois fois plus de longévité, avec 80 % de capacité encore disponible après 1 000 cycles. Laest aussi mise en avant, avec un double contrôle de température et une surveillance effectuée toutes les 250 ms.Ainsi, le modèle UltraCharge Pro Slim 5K ne mesure que. Il sera vendu 64,99 euros. Le modèle UltraCharge Pro 10K monte àet un écran affichant la puissance, la température et le niveau de batterie. Avec un tarif annoncé de 79,99 euros.Belkin présente également, mais équipées d’un. La version 11 000 mAh délivre jusqu’à 60 W et devrait pouvoir recharger un iPhone 17 à 50 % en 24 minutes selon Belkin. Elle sera proposée à 59,99 euros. La version 22 000 mAh monte à 120 W de puissance cumulée et peut alimenter plusieurs appareils, y compris un ordinateur portable. Elle sera commercialisée à 99,99 euros.Autre nouveauté notable :. Le, destiné aux clés, sacs et bagages, débutera à 19,99 euros. La, pensée pour les portefeuilles, est ultrafine et certifiée IP68. Son prix commence à 29,99 euros.Belkin va également proposer, ainsi qu’un, protection RFID et fonction support.Enfin, lese décline désormais en jaune, rose, violet et gris, pour s’accorder avec les coloris du MacBook Neo. Il sera vendu 29,99 euros avec un câble USB-C de deux mètres.