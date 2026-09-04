Belkin passe aux batteries semi-solides (et se lance dans les traqueurs)
Par Laurence - Publié le
Belkin profite de l’IFA 2026 pour renouveler une bonne partie de ses accessoires. Au programme : batteries externes semi-solides plus fines et plus durables, modèles UltraCharge avec écran et câble rétractable, trackers compatibles à la fois avec Apple Find My et Google Find Hub, nouveaux accessoires magnétiques et chargeur USB-C assorti aux couleurs du MacBook Neo.
La nouveauté la plus intéressante vient probablement de la nouvelle technologie BoostSolid. Belkin adopte ici des cellules semi-solides, qui associent électrolyte liquide et couche gélifiée afin de réduire l’encombrement tout en améliorant la durée de vie.
La marque annonce jusqu’à trois fois plus de longévité, avec 80 % de capacité encore disponible après 1 000 cycles. La sécurité est aussi mise en avant, avec un double contrôle de température et une surveillance effectuée toutes les 250 ms.
Ainsi, le modèle UltraCharge Pro Slim 5K ne mesure que 8,8 mm d’épaisseur, pour une capacité de 5 000 mAh et une recharge magnétique Qi2 jusqu’à 15 W. Il sera vendu 64,99 euros. Le modèle UltraCharge Pro 10K monte à 10 000 mAh avec jusqu’à 60 W en USB-C et un écran affichant la puissance, la température et le niveau de batterie. Avec un tarif annoncé de 79,99 euros.
Belkin présente également deux batteries UltraCharge plus classiques, mais équipées d’un câble USB-C rétractable de 70 cm et d’un grand écran numérique. La version 11 000 mAh délivre jusqu’à 60 W et devrait pouvoir recharger un iPhone 17 à 50 % en 24 minutes selon Belkin. Elle sera proposée à 59,99 euros. La version 22 000 mAh monte à 120 W de puissance cumulée et peut alimenter plusieurs appareils, y compris un ordinateur portable. Elle sera commercialisée à 99,99 euros.
Autre nouveauté notable : la gamme SureFind, qui a la particularité d’être compatible à la fois avec Apple Find My et Google Find Hub. Le Spot SureFind, destiné aux clés, sacs et bagages, débutera à 19,99 euros. La Carte SureFind, pensée pour les portefeuilles, est ultrafine et certifiée IP68. Son prix commence à 29,99 euros.
Belkin va également proposer un tracker directement intégré à un câble USB-C vers USB-C, ainsi qu’un porte-cartes avec géolocalisation, protection RFID et fonction support.
Belkin annonce aussi un socle magnétique pliable à 24,99 euros, compatible avec les iPhone 12 à 17 et certains smartphones Pixel et Galaxy avec coque magnétique.
Enfin, le petit chargeur USB-C BoostCharge 30 W se décline désormais en jaune, rose, violet et gris, pour s’accorder avec les coloris du MacBook Neo. Il sera vendu 29,99 euros avec un câble USB-C de deux mètres.
Belkin ne cherche pas à révolutionner tous ses accessoires, mais les nouvelles batteries semi-solides sont loin d’être anecdotiques. Un format plus fin, une meilleure durée de vie et une sécurité renforcée pourraient rapidement devenir des arguments importants sur le marché des batteries nomades. La gamme SureFind est également intéressante par son approche multiplateforme. Pouvoir choisir entre Apple Find My et Google Find Hub évite de lier définitivement un accessoire à un seul écosystème, ce qui peut faire la différence dans les foyers où iPhone et Android cohabitent.
DES BATTERIES SEMI-SOLIDES PLUS FINES
La nouveauté la plus intéressante vient probablement de la nouvelle technologie BoostSolid. Belkin adopte ici des cellules semi-solides, qui associent électrolyte liquide et couche gélifiée afin de réduire l’encombrement tout en améliorant la durée de vie.
La marque annonce jusqu’à trois fois plus de longévité, avec 80 % de capacité encore disponible après 1 000 cycles. La sécurité est aussi mise en avant, avec un double contrôle de température et une surveillance effectuée toutes les 250 ms.
Ainsi, le modèle UltraCharge Pro Slim 5K ne mesure que 8,8 mm d’épaisseur, pour une capacité de 5 000 mAh et une recharge magnétique Qi2 jusqu’à 15 W. Il sera vendu 64,99 euros. Le modèle UltraCharge Pro 10K monte à 10 000 mAh avec jusqu’à 60 W en USB-C et un écran affichant la puissance, la température et le niveau de batterie. Avec un tarif annoncé de 79,99 euros.
DES BATTERIES AVEC CÂBLE RÉTRACTABLE
Belkin présente également deux batteries UltraCharge plus classiques, mais équipées d’un câble USB-C rétractable de 70 cm et d’un grand écran numérique. La version 11 000 mAh délivre jusqu’à 60 W et devrait pouvoir recharger un iPhone 17 à 50 % en 24 minutes selon Belkin. Elle sera proposée à 59,99 euros. La version 22 000 mAh monte à 120 W de puissance cumulée et peut alimenter plusieurs appareils, y compris un ordinateur portable. Elle sera commercialisée à 99,99 euros.
SUREFIND : UN TRACKER POUR APPLE ET GOOGLE
Autre nouveauté notable : la gamme SureFind, qui a la particularité d’être compatible à la fois avec Apple Find My et Google Find Hub. Le Spot SureFind, destiné aux clés, sacs et bagages, débutera à 19,99 euros. La Carte SureFind, pensée pour les portefeuilles, est ultrafine et certifiée IP68. Son prix commence à 29,99 euros.
Belkin va également proposer un tracker directement intégré à un câble USB-C vers USB-C, ainsi qu’un porte-cartes avec géolocalisation, protection RFID et fonction support.
DES ACCESSOIRES PENSÉS POUR L’IPHONE… ET LE MACBOOK NEO
Belkin annonce aussi un socle magnétique pliable à 24,99 euros, compatible avec les iPhone 12 à 17 et certains smartphones Pixel et Galaxy avec coque magnétique.
Enfin, le petit chargeur USB-C BoostCharge 30 W se décline désormais en jaune, rose, violet et gris, pour s’accorder avec les coloris du MacBook Neo. Il sera vendu 29,99 euros avec un câble USB-C de deux mètres.
QU’EN PENSER ?
Belkin ne cherche pas à révolutionner tous ses accessoires, mais les nouvelles batteries semi-solides sont loin d’être anecdotiques. Un format plus fin, une meilleure durée de vie et une sécurité renforcée pourraient rapidement devenir des arguments importants sur le marché des batteries nomades. La gamme SureFind est également intéressante par son approche multiplateforme. Pouvoir choisir entre Apple Find My et Google Find Hub évite de lier définitivement un accessoire à un seul écosystème, ce qui peut faire la différence dans les foyers où iPhone et Android cohabitent.