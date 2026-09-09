En attendant l’iPhone pliable, John Ternus tease sur les réseaux… et l’Apple Store ferme ses portes

QU’EN PENSER ?



La vidéo ne révèle finalement presque rien, mais c’est justement tout l’intérêt de ce petit teasing de dernière minute. Entre le jeu de lumière, le slogan « Surprise and shine » et les rumeurs autour d’un diaphragme mécanique, Apple semble vouloir entretenir le mystère jusqu’au bout. Plus que quelques heures à patienter, avec nous et en direct sur Mac4ever !