En attendant l’iPhone pliable, John Ternus tease sur les réseaux… et l’Apple Store ferme ses portes
Par Laurence - Publié le
Plus que quelques heures avant la keynote. Alors que l’Apple Store vient de fermer ses portes, John Ternus s’est lui aussi prêté au petit jeu du teasing avec une mystérieuse vidéo qui pourrait donner un indice sur l’une des nouveautés de l’iPhone 18 Pro.
Comme le veut désormais la tradition, l’Apple Store en ligne est inaccessible à quelques heures du keynote. Apple affiche son habituel message indiquant que des modifications sont en cours et invite les visiteurs à revenir un peu plus tard.
La boutique devrait rouvrir juste après la conférence avec les nouveaux produits présentés ce soir. Sont notamment attendus les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, le premier iPhone pliable d’Apple, ainsi que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Parmi les surprises, on aura peut-être une Apple Watch SE 4, des AirPods, une Apple TV ou encore un HomePod mini. Voire une petite surprise domotique ?
Mais cette année, le traditionnel ballet précédant le keynote prend une dimension un peu particulière, puisqu'il s’agit du premier grand événement produit de John Ternus depuis son arrivée à la tête d’Apple. Le nouveau CEO vient justement de publier une courte vidéo particulièrement mystérieuse. On y distingue essentiellement un faisceau lumineux venant éclairer le coin d’un appareil, sans qu’Apple ne montre réellement le produit.
Difficile évidemment de ne pas chercher un indice. Cette mise en scène autour de la lumière pourrait faire référence à l’une des principales nouveautés attendues sur les iPhone 18 Pro et Pro Max : l’arrivée d’une ouverture mécanique variable sur l’appareil photo.
Cette technologie permettrait de modifier physiquement l’ouverture de l’objectif afin de laisser entrer plus ou moins de lumière. Elle offrirait ainsi davantage de contrôle sur la profondeur de champ et pourrait améliorer certaines prises de vue en basse lumière. Cette fonction fait partie des dernières nouveautés évoquées pour les iPhone 18 Pro, même si elle n’a évidemment pas encore été confirmée par Apple.
Au-delà des nouveaux produits, John Ternus sera forcément très observé ce soir. L’ancien responsable de l’ingénierie matérielle succède à Tim Cook et doit désormais incarner Apple lors de son rendez-vous le plus important de l’année. Il s’agira de sa première prise de parole prolongée depuis sa nomination comme CEO. Quelques jours après son arrivée, il avait déjà promis aux employés un lancement
La vidéo ne révèle finalement presque rien, mais c’est justement tout l’intérêt de ce petit teasing de dernière minute. Entre le jeu de lumière, le slogan « Surprise and shine » et les rumeurs autour d’un diaphragme mécanique, Apple semble vouloir entretenir le mystère jusqu’au bout. Plus que quelques heures à patienter, avec nous et en direct sur Mac4ever !
L’APPLE STORE FERME SES PORTES
Comme le veut désormais la tradition, l’Apple Store en ligne est inaccessible à quelques heures du keynote. Apple affiche son habituel message indiquant que des modifications sont en cours et invite les visiteurs à revenir un peu plus tard.
La boutique devrait rouvrir juste après la conférence avec les nouveaux produits présentés ce soir. Sont notamment attendus les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, le premier iPhone pliable d’Apple, ainsi que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Parmi les surprises, on aura peut-être une Apple Watch SE 4, des AirPods, une Apple TV ou encore un HomePod mini. Voire une petite surprise domotique ?
JOHN TERNUS FAIT MONTER LA PRESSION
Mais cette année, le traditionnel ballet précédant le keynote prend une dimension un peu particulière, puisqu'il s’agit du premier grand événement produit de John Ternus depuis son arrivée à la tête d’Apple. Le nouveau CEO vient justement de publier une courte vidéo particulièrement mystérieuse. On y distingue essentiellement un faisceau lumineux venant éclairer le coin d’un appareil, sans qu’Apple ne montre réellement le produit.
Difficile évidemment de ne pas chercher un indice. Cette mise en scène autour de la lumière pourrait faire référence à l’une des principales nouveautés attendues sur les iPhone 18 Pro et Pro Max : l’arrivée d’une ouverture mécanique variable sur l’appareil photo.
Cette technologie permettrait de modifier physiquement l’ouverture de l’objectif afin de laisser entrer plus ou moins de lumière. Elle offrirait ainsi davantage de contrôle sur la profondeur de champ et pourrait améliorer certaines prises de vue en basse lumière. Cette fonction fait partie des dernières nouveautés évoquées pour les iPhone 18 Pro, même si elle n’a évidemment pas encore été confirmée par Apple.
Au-delà des nouveaux produits, John Ternus sera forcément très observé ce soir. L’ancien responsable de l’ingénierie matérielle succède à Tim Cook et doit désormais incarner Apple lors de son rendez-vous le plus important de l’année. Il s’agira de sa première prise de parole prolongée depuis sa nomination comme CEO. Quelques jours après son arrivée, il avait déjà promis aux employés un lancement
énormeet évoqué les produits encore en développement chez Apple.
QU’EN PENSER ?
La vidéo ne révèle finalement presque rien, mais c’est justement tout l’intérêt de ce petit teasing de dernière minute. Entre le jeu de lumière, le slogan « Surprise and shine » et les rumeurs autour d’un diaphragme mécanique, Apple semble vouloir entretenir le mystère jusqu’au bout. Plus que quelques heures à patienter, avec nous et en direct sur Mac4ever !