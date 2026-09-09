Apple prépare près de 40 nouveaux appareils : qu'attendre de la keynote de ce soir ?
Par Laurence - Publié le
À quelques heures de la keynote de septembre, Apple semble mettre les dernières touches à son infrastructure. En effet, les systèmes de la firme contiennent près de 40 nouveaux identifiants matériels : iPhone, Apple Watch, Mac, iPad mais également plusieurs produits pour la maison.
La découverte a été faite par Aaron Perris. Au total, près de 40 nouvelles références matérielles ont été ajoutées, dont sept correspondant à des iPhone. Le chiffre est intéressant puisque les différentes rumeurs évoquent jusqu’ici six modèles pour l’ensemble de la génération iPhone 18. Trois devraient être dévoilés ce soir : les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable, qui pourrait finalement prendre le nom d’iPhone Duo plutôt qu’iPhone Ultra.
Les trois autres arriveraient seulement début 2027 : iPhone 18, iPhone Air 2 et iPhone 18e. Il reste donc un septième identifiant inexpliqué. Pas forcément de quoi attendre un nouvel iPhone surprise : il pourrait simplement correspondre à une variante matérielle de l’un des six modèles, par exemple destinée à un marché particulier.
Les iPhone ne représentent toutefois qu’une petite partie de cette mystérieuse liste. Apple a également enregistré neuf identifiants pour des Mac, huit pour des iPad et neuf pour des Apple Watch. Impossible pour l’instant d’associer précisément chaque référence à un appareil, mais plusieurs correspondent assez naturellement aux produits déjà évoqués ces derniers mois.
Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 sont notamment attendues ce soir. Du côté des Mac, Apple travaille sur de nouvelles machines équipées de la puce M6, notamment des MacBook Pro et un nouvel iMac. Un iPad mini équipé d’un écran OLED fait également partie des produits actuellement en développement.
Cela ne signifie évidemment pas que tous ces appareils seront présentés ce soir. L’ajout des références peut simplement préparer les systèmes d’Apple aux lancements prévus au cours des prochains mois.
La partie consacrée à la maison est peut-être encore plus sujette à conversation. La liste comprend un nouvel identifiant pour l’Apple TV et trois références classées dans la catégorie
Dans les deux cas, le bond serait important par rapport à l’actuelle Apple TV 4K et sa puce A15 Bionic. Mais l’A19 Pro pourrait être un choix particulièrement logique, puisqu’elle prendrait en charge les fonctions les plus avancées de Siri AI.
Apple travaille justement depuis longtemps sur une nouvelle génération d’Apple TV, mais surtout sur son fameux hub domestique, parfois surnommé HomePad. Cet appareil doté d’un écran doit servir de centre de contrôle pour la maison connectée et pourrait accompagner la nouvelle génération de Siri. Les trois références HomeAccessory pourraient donc correspondre à plusieurs variantes de cet appareil, voire à d’autres produits destinés à la maison.
Cette apparition massive d’identifiants à quelques heures de la keynote est évidemment intéressante, mais elle ne constitue pas le programme de la soirée. Une bonne partie des appareils concernés pourrait n’arriver que dans plusieurs mois. Elle confirme surtout que le calendrier de Cupertino reste particulièrement chargé avec de nouveaux produits pour la maison. Réponse dès ce soir à 19 heures (enfin en partie...).
SEPT NOUVEAUX IPHONE, MAIS SIX MODÈLES ATTENDUS
La découverte a été faite par Aaron Perris. Au total, près de 40 nouvelles références matérielles ont été ajoutées, dont sept correspondant à des iPhone. Le chiffre est intéressant puisque les différentes rumeurs évoquent jusqu’ici six modèles pour l’ensemble de la génération iPhone 18. Trois devraient être dévoilés ce soir : les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable, qui pourrait finalement prendre le nom d’iPhone Duo plutôt qu’iPhone Ultra.
Les trois autres arriveraient seulement début 2027 : iPhone 18, iPhone Air 2 et iPhone 18e. Il reste donc un septième identifiant inexpliqué. Pas forcément de quoi attendre un nouvel iPhone surprise : il pourrait simplement correspondre à une variante matérielle de l’un des six modèles, par exemple destinée à un marché particulier.
MAC, IPAD ET APPLE WATCH ÉGALEMENT AU PROGRAMME
Les iPhone ne représentent toutefois qu’une petite partie de cette mystérieuse liste. Apple a également enregistré neuf identifiants pour des Mac, huit pour des iPad et neuf pour des Apple Watch. Impossible pour l’instant d’associer précisément chaque référence à un appareil, mais plusieurs correspondent assez naturellement aux produits déjà évoqués ces derniers mois.
Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 sont notamment attendues ce soir. Du côté des Mac, Apple travaille sur de nouvelles machines équipées de la puce M6, notamment des MacBook Pro et un nouvel iMac. Un iPad mini équipé d’un écran OLED fait également partie des produits actuellement en développement.
Cela ne signifie évidemment pas que tous ces appareils seront présentés ce soir. L’ajout des références peut simplement préparer les systèmes d’Apple aux lancements prévus au cours des prochains mois.
TROIS PRODUITS MYSTÉRIEUX POUR LA MAISON
La partie consacrée à la maison est peut-être encore plus sujette à conversation. La liste comprend un nouvel identifiant pour l’Apple TV et trois références classées dans la catégorie
HomeAccessory. Le nouvel identifiant 18,1 attribué à l’Apple TV pourrait également donner un indice sur sa future puce. Cette numérotation rappelle celle utilisée avec les iPhone 17, équipés selon les modèles d’une puce A19 ou A19 Pro.
Dans les deux cas, le bond serait important par rapport à l’actuelle Apple TV 4K et sa puce A15 Bionic. Mais l’A19 Pro pourrait être un choix particulièrement logique, puisqu’elle prendrait en charge les fonctions les plus avancées de Siri AI.
Apple travaille justement depuis longtemps sur une nouvelle génération d’Apple TV, mais surtout sur son fameux hub domestique, parfois surnommé HomePad. Cet appareil doté d’un écran doit servir de centre de contrôle pour la maison connectée et pourrait accompagner la nouvelle génération de Siri. Les trois références HomeAccessory pourraient donc correspondre à plusieurs variantes de cet appareil, voire à d’autres produits destinés à la maison.
QU’EN PENSER ?
Cette apparition massive d’identifiants à quelques heures de la keynote est évidemment intéressante, mais elle ne constitue pas le programme de la soirée. Une bonne partie des appareils concernés pourrait n’arriver que dans plusieurs mois. Elle confirme surtout que le calendrier de Cupertino reste particulièrement chargé avec de nouveaux produits pour la maison. Réponse dès ce soir à 19 heures (enfin en partie...).