Apple prépare près de 40 nouveaux appareils : qu'attendre de la keynote de ce soir ?

QU’EN PENSER ?



Cette apparition massive d’identifiants à quelques heures de la keynote est évidemment intéressante, mais elle ne constitue pas le programme de la soirée. Une bonne partie des appareils concernés pourrait n’arriver que dans plusieurs mois. Elle confirme surtout que le calendrier de Cupertino reste particulièrement chargé avec de nouveaux produits pour la maison. Réponse dès ce soir à 19 heures (enfin en partie...).