iPhone pliable en approche : encore un nouveau nom, caractéristiques, couleurs, prix

QU’EN PENSER ?



Ce nouveau nom serait logique, mais introduirait encore une nouvelle dénomination dans une gamme déjà confuse. Il permet toutefois d'insister sur ses deux écrans plutôt que sur son positionnement très haut de gamme, déjà suffisamment évident. Rendez-vous ce soir à 19 heures sur Mac4ever pour savoir si l’iPhone Ultra que l’on évoque depuis des mois deviendra réellement l’iPhone Duo.