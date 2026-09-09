iPhone pliable en approche : encore un nouveau nom, caractéristiques, couleurs, prix
Par Laurence - Publié le
À quelques heures de la keynote, le premier iPhone pliable d’Apple aurait finalement un
autre nom : iPhone Duo. Ce qui n'était qu'une étrange rumeur pourrait être juste. Selon Mark Gurman, Apple aurait abandonné l’appellation iPhone Ultra au profit d’un nom faisant directement référence aux deux écrans de l’appareil. Autre bonne nouvelle, son prix de départ serait également moins élevé que prévu.
Depuis plusieurs mois, beaucoup évoquer le nouveau smartphone sous le nom d’iPhone Ultra, une appellation qui aurait même été utilisée en interne. Mais Apple aurait finalement fait un autre choix.
Selon le journaliste de Bloomberg, le modèle devrait être commercialisé sous le nom d’iPhone Duo. Assez logique puisque l’appareil disposera de deux écrans : une dalle extérieure utilisable lorsqu’il est fermé et un écran beaucoup plus grand une fois déplié.
Autre surprise : le prix pourrait être légèrement inférieur aux dernières estimations. Alors que certaines prévisions évoquaient 2 200 dollars, voire 2 500 dollars, Apple aurait réussi à maintenir le modèle de base juste sous la barre symbolique des 2 000 dollars.
L’iPhone Duo débuterait ainsi à 1 999 dollars avec 256 Go de stockage. Les versions disposant de davantage de mémoire pourraient en revanche grimper très rapidement, jusqu’à environ 3 000 dollars pour la configuration la plus généreuse.
La pénurie mondiale de mémoire aurait toutefois amener Apple à dépasser ses objectifs de coûts. La firme aurait toutefois choisi d’absorber une partie de cette augmentation sur le modèle de base, tout en la répercutant davantage sur les capacités de stockage supérieures.
Apple miserait également sur une gamme particulièrement sobre au lancement. Seulement deux coloris seraient proposés : blanc et bleu foncé.
Côté technique, les dernières informations évoquent toujours une puce A20 Pro, le modem C2 développé par Apple, deux appareils photo de 48 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 12 mégapixels. La charnière utiliserait quant à elle un système magnétique.
Enfin dernière rumeur du moment, l’Apple Pencil pourrait finalement être compatible avec l’iPhone Duo. Apple aurait précédemment testé un Pencil plus compact spécifiquement adapté à son smartphone pliable, sans que sa commercialisation semble alors assurée.
L’iPhone Duo ne devrait toutefois pas arriver en même temps que les iPhone 18 Pro et Pro Max. Les difficultés liées à la production de ce premier modèle pliable pourraient repousser sa commercialisation à octobre, même si Gurman évoque une disponibilité
Ce nouveau nom serait logique, mais introduirait encore une nouvelle dénomination dans une gamme déjà confuse. Il permet toutefois d'insister sur ses deux écrans plutôt que sur son positionnement très haut de gamme, déjà suffisamment évident. Rendez-vous ce soir à 19 heures sur Mac4ever pour savoir si l’iPhone Ultra que l’on évoque depuis des mois deviendra réellement l’iPhone Duo.
IPHONE ULTRA DEVIENDRAIT IPHONE DUO
Depuis plusieurs mois, beaucoup évoquer le nouveau smartphone sous le nom d’iPhone Ultra, une appellation qui aurait même été utilisée en interne. Mais Apple aurait finalement fait un autre choix.
Selon le journaliste de Bloomberg, le modèle devrait être commercialisé sous le nom d’iPhone Duo. Assez logique puisque l’appareil disposera de deux écrans : une dalle extérieure utilisable lorsqu’il est fermé et un écran beaucoup plus grand une fois déplié.
1 999 DOLLARS POUR 256 GO
Autre surprise : le prix pourrait être légèrement inférieur aux dernières estimations. Alors que certaines prévisions évoquaient 2 200 dollars, voire 2 500 dollars, Apple aurait réussi à maintenir le modèle de base juste sous la barre symbolique des 2 000 dollars.
L’iPhone Duo débuterait ainsi à 1 999 dollars avec 256 Go de stockage. Les versions disposant de davantage de mémoire pourraient en revanche grimper très rapidement, jusqu’à environ 3 000 dollars pour la configuration la plus généreuse.
La pénurie mondiale de mémoire aurait toutefois amener Apple à dépasser ses objectifs de coûts. La firme aurait toutefois choisi d’absorber une partie de cette augmentation sur le modèle de base, tout en la répercutant davantage sur les capacités de stockage supérieures.
SEULEMENT DEUX COULEURS ET UN APPLE PENCIL ?
Apple miserait également sur une gamme particulièrement sobre au lancement. Seulement deux coloris seraient proposés : blanc et bleu foncé.
Côté technique, les dernières informations évoquent toujours une puce A20 Pro, le modem C2 développé par Apple, deux appareils photo de 48 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 12 mégapixels. La charnière utiliserait quant à elle un système magnétique.
Enfin dernière rumeur du moment, l’Apple Pencil pourrait finalement être compatible avec l’iPhone Duo. Apple aurait précédemment testé un Pencil plus compact spécifiquement adapté à son smartphone pliable, sans que sa commercialisation semble alors assurée.
UNE SORTIE PLUS TARDIVE EN OCTOBRE
L’iPhone Duo ne devrait toutefois pas arriver en même temps que les iPhone 18 Pro et Pro Max. Les difficultés liées à la production de ce premier modèle pliable pourraient repousser sa commercialisation à octobre, même si Gurman évoque une disponibilité
dès octobresans donner de date précise. Le décalage resterait donc relativement limité par rapport aux iPhone 18 Pro attendus dès septembre.
QU’EN PENSER ?
Ce nouveau nom serait logique, mais introduirait encore une nouvelle dénomination dans une gamme déjà confuse. Il permet toutefois d'insister sur ses deux écrans plutôt que sur son positionnement très haut de gamme, déjà suffisamment évident. Rendez-vous ce soir à 19 heures sur Mac4ever pour savoir si l’iPhone Ultra que l’on évoque depuis des mois deviendra réellement l’iPhone Duo.