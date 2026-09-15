La DJI Osmo 360 II arrive en France à 589 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Présentée début septembre, la deuxième caméra panoramique de DJI est disponible en France dès aujourd'hui. Elle filme en 8K à 60 images par seconde, intègre 105 Go de stockage utilisable et adopte des lentilles remplaçables. Le constructeur ajoute aussi un traitement pour les scènes nocturnes et plusieurs outils pour simplifier le recadrage après la prise de vue.
L'Osmo 360 II est commercialisée sur la boutique DJI et chez les revendeurs agréés, avec un bundle Standard à 589 euros, un Essentiel à 659 euros et un Aventure à 739 euros. Les accessoires supplémentaires comprennent un kit d'objectifs à 25 euros et une barre d'extension de batterie à 99 euros. DJI propose également un kit de pince à 49 euros pour fixer la caméra à différents supports.
Les deux lentilles reçoivent un revêtement destiné à mieux résister aux rayures et peuvent être remplacées lorsqu'elles sont abîmées. Pour une caméra qu'on installe sur une perche ou un vélo, pouvoir changer cette pièce sans remplacer tout l'appareil est un avantage bien concret. Le boîtier pèse 183 grammes et dispose aussi d'un emplacement microSD, en complément de sa mémoire intégrée.
DJI utilise deux capteurs carrés au format 1/1,1 pouce, avec une ouverture f/1,9. La vidéo panoramique atteint 7 680 x 3 840 pixels à 60 images par seconde, avec jusqu'à 14,5 stops de plage dynamique annoncés pour conserver des détails dans les zones sombres et lumineuses. Le mode AI SuperNight 2.0 utilise un traitement de réduction du bruit pour les scènes peu éclairées. Les vidéos prennent en charge le 10 bits, et le profil D-Log M donne davantage de possibilités pour travailler les couleurs au montage.
La caméra capture aussi des photos panoramiques de 120 mégapixels et des timelapses en 16K. Le ralenti panoramique monte à 240 images par seconde en 4K, puis DJI Studio peut ajouter des images calculées par IA pour aller jusqu'à un ralenti 64x. Cette dernière valeur dépend donc du traitement logiciel effectué après le tournage.
Avec Spotlight Follow, vous pouvez garder un sujet au centre du cadre malgré les rotations de la caméra. L'application DJI Mimo et le logiciel DJI Studio servent à préparer les vidéos, et un plugin permet d'importer dans DaVinci Resolve les fichiers panoramiques exportés depuis Studio. La connexion NFC facilite aussi l'association avec l'application mobile.
Pour le son, quatre micros sont intégrés, avec la possibilité de connecter directement des DJI Mic 3 ou d'autres micros compatibles de la marque. DJI annonce jusqu'à 100 minutes d'enregistrement en 8K à 30 images par seconde, mesurées en laboratoire avec l'écran et plusieurs fonctions désactivés. L'autonomie réelle en Europe peut varier avec les limites de température appliquées au produit.
On apprécie surtout les lentilles remplaçables et le stockage intégré, deux choix pratiques pour filmer sans multiplier les accessoires. On attend maintenant de pouvoir vérifier les progrès du mode nocturne sur le terrain.
Trois bundles et des lentilles remplaçables
L'Osmo 360 II est commercialisée sur la boutique DJI et chez les revendeurs agréés, avec un bundle Standard à 589 euros, un Essentiel à 659 euros et un Aventure à 739 euros. Les accessoires supplémentaires comprennent un kit d'objectifs à 25 euros et une barre d'extension de batterie à 99 euros. DJI propose également un kit de pince à 49 euros pour fixer la caméra à différents supports.
Les deux lentilles reçoivent un revêtement destiné à mieux résister aux rayures et peuvent être remplacées lorsqu'elles sont abîmées. Pour une caméra qu'on installe sur une perche ou un vélo, pouvoir changer cette pièce sans remplacer tout l'appareil est un avantage bien concret. Le boîtier pèse 183 grammes et dispose aussi d'un emplacement microSD, en complément de sa mémoire intégrée.
De la 8K et des ralentis assistés par IA
DJI utilise deux capteurs carrés au format 1/1,1 pouce, avec une ouverture f/1,9. La vidéo panoramique atteint 7 680 x 3 840 pixels à 60 images par seconde, avec jusqu'à 14,5 stops de plage dynamique annoncés pour conserver des détails dans les zones sombres et lumineuses. Le mode AI SuperNight 2.0 utilise un traitement de réduction du bruit pour les scènes peu éclairées. Les vidéos prennent en charge le 10 bits, et le profil D-Log M donne davantage de possibilités pour travailler les couleurs au montage.
La caméra capture aussi des photos panoramiques de 120 mégapixels et des timelapses en 16K. Le ralenti panoramique monte à 240 images par seconde en 4K, puis DJI Studio peut ajouter des images calculées par IA pour aller jusqu'à un ralenti 64x. Cette dernière valeur dépend donc du traitement logiciel effectué après le tournage.
Des outils pour cadrer et monter
Avec Spotlight Follow, vous pouvez garder un sujet au centre du cadre malgré les rotations de la caméra. L'application DJI Mimo et le logiciel DJI Studio servent à préparer les vidéos, et un plugin permet d'importer dans DaVinci Resolve les fichiers panoramiques exportés depuis Studio. La connexion NFC facilite aussi l'association avec l'application mobile.
Pour le son, quatre micros sont intégrés, avec la possibilité de connecter directement des DJI Mic 3 ou d'autres micros compatibles de la marque. DJI annonce jusqu'à 100 minutes d'enregistrement en 8K à 30 images par seconde, mesurées en laboratoire avec l'écran et plusieurs fonctions désactivés. L'autonomie réelle en Europe peut varier avec les limites de température appliquées au produit.
On en dit quoi ?
On apprécie surtout les lentilles remplaçables et le stockage intégré, deux choix pratiques pour filmer sans multiplier les accessoires. On attend maintenant de pouvoir vérifier les progrès du mode nocturne sur le terrain.