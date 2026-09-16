Instagram, Facebook, WhatsApp : Meta lance de nouveaux abonnements

DES ABONNEMENTS À PARTIR DE 2,99 DOLLARS

QUOI DE PLUS ?

META AI DEVIENT AUSSI PLUS GÉNÉREUSE EN PAYANT

JUSQU’À 499 DOLLARS POUR LES PROFESSIONNELS

QU’EN PENSER ?



Avec Meta One, Meta cherche manifestement à faire payer les utilisateurs les plus actifs sans remettre en cause le modèle gratuit financé par la publicité. Certaines fonctions proposées dans les premières formules relèvent du petit bonus esthétique, mais d’autres risquent davantage de susciter des discussions.



Faire durer une Story 48 heures, savoir précisément qui la consulte ou, à l’inverse, pouvoir regarder celle des autres anonymement sont des fonctions suffisamment visibles pour donner envie à certains utilisateurs de passer à la caisse. À 2,99 ou 3,99 dollars, la tentation peut fonctionner. Les formules professionnelles à plusieurs centaines de dollars par mois s’adressent évidemment à un tout autre public.

Meta One ne correspond pas à un abonnement unique. Le groupe propose. WhatsApp Plus débute à, tandis qu’Instagram Plus et Facebook Plus sont proposés à. Meta One Core regroupe les trois abonnements et ajoute des fonctions d’intelligence artificielle pour 7,99 dollars par mois. La formule Premium, qui augmente notamment les quotas d’utilisation de l’IA, grimpe à 19,99 dollars.: Essential commence à 14,99 dollars, Advanced à 49,99 dollars, Expert à 149 dollars et Max atteint tout de même 499 dollars par mois. Meta précise que les prix et les fonctions disponibles peuvent varier selon le pays et le compte.! Ces dernières sont sont toujours présentes. Il s'agit plutôt de voir ces offres comme des outils supplémentaires destinés aux utilisateurs intensifs, aux créateurs et aux entreprises. Le groupe assure parallèlement qu’il ne compte pas retirer des fonctions gratuites existantes afin de pousser artificiellement ses utilisateurs vers les abonnements.. Les abonnés peuvent notamment conserver leurs Stories pendant 48 heures au lieu de 24, utiliser des polices personnalisées dans les Stories et les messages privés ou recevoir une notification lorsqu’une personne consulte leur Story. En outre,. Facebook Plus mise de son côté sur des icônes personnalisées, de nouvelles réactions et davantage de statistiques pour les Reels.WhatsApp n’échappe évidemment pas à cette nouvelle stratégie. Pour 2,99 dollars par mois, WhatsApp Plus ajoute. Meta prévoit également d’ajouter ultérieurementpour les sauvegardes ainsi que des programmations permettant de limiter les interruptions à certaines périodes. L’utilisation classique de WhatsApp et des conversations reste cependant gratuite.Les formules Core et Premium s’intéressent davantage à l’intelligence artificielle. Les abonnés obtiennent des, mais également davantage d’accès à Restyle dans les Stories Instagram ou à certains effets vocaux.Meta affirme d’ailleurs que. Le groupe indique avoir déjà enregistré 15 millions d’abonnements et d’essais lors de ses précédentes expérimentations. Meta One doit ensuite progressivement s’étendre à Edits ainsi qu’aux lunettes connectées du groupe.permet notamment de programmer des Stories jusqu’à 30 jours à l’avance, de planifier publications et Reels, d’ajouter des liens cliquables aux contenus organiques ou encore d’obtenir des statistiques plus détaillées et exportables.Meta ajoute également des, avec plusieurs utilisateurs pouvant administrer un compte sans partager son mot de passe, davantage d’appareils WhatsApp associés et des outils supplémentaires pour les diffusions à grande échelle. Essential comprend notamment un, davantage d’outils pour convertir les interactions en abonnements, des réponses supplémentaires de Meta Business Agent sur WhatsApp, ainsi que certaines protections contre l’usurpation d’identité.