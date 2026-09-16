Instagram, Facebook, WhatsApp : Meta lance de nouveaux abonnements
Par Laurence - Publié le
Meta commence à déployer Meta One, sa nouvelle offre d’abonnements payants regroupant plus de 50 fonctions supplémentaires sur Instagram, Facebook, WhatsApp et Meta AI. Les applications restent gratuites dans leur fonctionnement classique, mais certaines options plutôt séduisantes —Stories de 48 heures, thèmes WhatsApp, IA plus généreuse ou outils avancés pour les créateurs— passent désormais par la case abonnement.
Meta One ne correspond pas à un abonnement unique. Le groupe propose plusieurs formules qui peuvent être souscrites séparément selon les applications et les besoins. WhatsApp Plus débute à 2,99 dollars par mois, tandis qu’Instagram Plus et Facebook Plus sont proposés à 3,99 dollars chacun. Meta One Core regroupe les trois abonnements et ajoute des fonctions d’intelligence artificielle pour 7,99 dollars par mois. La formule Premium, qui augmente notamment les quotas d’utilisation de l’IA, grimpe à 19,99 dollars.
Les tarifs deviennent nettement plus élevés pour les créateurs et les entreprises : Essential commence à 14,99 dollars, Advanced à 49,99 dollars, Expert à 149 dollars et Max atteint tout de même 499 dollars par mois. Meta précise que les prix et les fonctions disponibles peuvent varier selon le pays et le compte.
Meta One ne veut pas dire sans pub ! Ces dernières sont sont toujours présentes. Il s'agit plutôt de voir ces offres comme des outils supplémentaires destinés aux utilisateurs intensifs, aux créateurs et aux entreprises. Le groupe assure parallèlement qu’il ne compte pas retirer des fonctions gratuites existantes afin de pousser artificiellement ses utilisateurs vers les abonnements.
Instagram Plus propose quelques fonctions supplémentaires. Les abonnés peuvent notamment conserver leurs Stories pendant 48 heures au lieu de 24, utiliser des polices personnalisées dans les Stories et les messages privés ou recevoir une notification lorsqu’une personne consulte leur Story. En outre, Meta propose également de regarder la Story d’un autre utilisateur sans apparaître dans la liste des personnes l’ayant consultée. Facebook Plus mise de son côté sur des icônes personnalisées, de nouvelles réactions et davantage de statistiques pour les Reels.
WhatsApp n’échappe évidemment pas à cette nouvelle stratégie. Pour 2,99 dollars par mois, WhatsApp Plus ajoute des thèmes et icônes exclusifs, de nouveaux effets pour les stickers et permet d’épingler jusqu’à 20 conversations. Meta prévoit également d’ajouter ultérieurement davantage de stockage pour les sauvegardes ainsi que des programmations permettant de limiter les interruptions à certaines périodes. L’utilisation classique de WhatsApp et des conversations reste cependant gratuite.
Les formules Core et Premium s’intéressent davantage à l’intelligence artificielle. Les abonnés obtiennent des quotas supérieurs pour générer des images et des vidéos avec les modèles Muse, mais également davantage d’accès à Restyle dans les Stories Instagram ou à certains effets vocaux.
Meta affirme d’ailleurs que Restyle et les effets vocaux faisaient partie des fonctions payantes les plus utilisées pendant la phase de test. Le groupe indique avoir déjà enregistré 15 millions d’abonnements et d’essais lors de ses précédentes expérimentations. Meta One doit ensuite progressivement s’étendre à Edits ainsi qu’aux lunettes connectées du groupe.
Les offres destinées aux créateurs et aux entreprises vont beaucoup plus loin. Advanced permet notamment de programmer des Stories jusqu’à 30 jours à l’avance, de planifier publications et Reels, d’ajouter des liens cliquables aux contenus organiques ou encore d’obtenir des statistiques plus détaillées et exportables.
Meta ajoute également des fonctions collaboratives, avec plusieurs utilisateurs pouvant administrer un compte sans partager son mot de passe, davantage d’appareils WhatsApp associés et des outils supplémentaires pour les diffusions à grande échelle. Essential comprend notamment un profil enrichi, davantage d’outils pour convertir les interactions en abonnements, des réponses supplémentaires de Meta Business Agent sur WhatsApp, ainsi que certaines protections contre l’usurpation d’identité.
Avec Meta One, Meta cherche manifestement à faire payer les utilisateurs les plus actifs sans remettre en cause le modèle gratuit financé par la publicité. Certaines fonctions proposées dans les premières formules relèvent du petit bonus esthétique, mais d’autres risquent davantage de susciter des discussions.
Faire durer une Story 48 heures, savoir précisément qui la consulte ou, à l’inverse, pouvoir regarder celle des autres anonymement sont des fonctions suffisamment visibles pour donner envie à certains utilisateurs de passer à la caisse. À 2,99 ou 3,99 dollars, la tentation peut fonctionner. Les formules professionnelles à plusieurs centaines de dollars par mois s’adressent évidemment à un tout autre public.
DES ABONNEMENTS À PARTIR DE 2,99 DOLLARS
Meta One ne correspond pas à un abonnement unique. Le groupe propose plusieurs formules qui peuvent être souscrites séparément selon les applications et les besoins. WhatsApp Plus débute à 2,99 dollars par mois, tandis qu’Instagram Plus et Facebook Plus sont proposés à 3,99 dollars chacun. Meta One Core regroupe les trois abonnements et ajoute des fonctions d’intelligence artificielle pour 7,99 dollars par mois. La formule Premium, qui augmente notamment les quotas d’utilisation de l’IA, grimpe à 19,99 dollars.
Les tarifs deviennent nettement plus élevés pour les créateurs et les entreprises : Essential commence à 14,99 dollars, Advanced à 49,99 dollars, Expert à 149 dollars et Max atteint tout de même 499 dollars par mois. Meta précise que les prix et les fonctions disponibles peuvent varier selon le pays et le compte.
Meta One ne veut pas dire sans pub ! Ces dernières sont sont toujours présentes. Il s'agit plutôt de voir ces offres comme des outils supplémentaires destinés aux utilisateurs intensifs, aux créateurs et aux entreprises. Le groupe assure parallèlement qu’il ne compte pas retirer des fonctions gratuites existantes afin de pousser artificiellement ses utilisateurs vers les abonnements.
QUOI DE PLUS ?
Instagram Plus propose quelques fonctions supplémentaires. Les abonnés peuvent notamment conserver leurs Stories pendant 48 heures au lieu de 24, utiliser des polices personnalisées dans les Stories et les messages privés ou recevoir une notification lorsqu’une personne consulte leur Story. En outre, Meta propose également de regarder la Story d’un autre utilisateur sans apparaître dans la liste des personnes l’ayant consultée. Facebook Plus mise de son côté sur des icônes personnalisées, de nouvelles réactions et davantage de statistiques pour les Reels.
WhatsApp n’échappe évidemment pas à cette nouvelle stratégie. Pour 2,99 dollars par mois, WhatsApp Plus ajoute des thèmes et icônes exclusifs, de nouveaux effets pour les stickers et permet d’épingler jusqu’à 20 conversations. Meta prévoit également d’ajouter ultérieurement davantage de stockage pour les sauvegardes ainsi que des programmations permettant de limiter les interruptions à certaines périodes. L’utilisation classique de WhatsApp et des conversations reste cependant gratuite.
META AI DEVIENT AUSSI PLUS GÉNÉREUSE EN PAYANT
Les formules Core et Premium s’intéressent davantage à l’intelligence artificielle. Les abonnés obtiennent des quotas supérieurs pour générer des images et des vidéos avec les modèles Muse, mais également davantage d’accès à Restyle dans les Stories Instagram ou à certains effets vocaux.
Meta affirme d’ailleurs que Restyle et les effets vocaux faisaient partie des fonctions payantes les plus utilisées pendant la phase de test. Le groupe indique avoir déjà enregistré 15 millions d’abonnements et d’essais lors de ses précédentes expérimentations. Meta One doit ensuite progressivement s’étendre à Edits ainsi qu’aux lunettes connectées du groupe.
JUSQU’À 499 DOLLARS POUR LES PROFESSIONNELS
Les offres destinées aux créateurs et aux entreprises vont beaucoup plus loin. Advanced permet notamment de programmer des Stories jusqu’à 30 jours à l’avance, de planifier publications et Reels, d’ajouter des liens cliquables aux contenus organiques ou encore d’obtenir des statistiques plus détaillées et exportables.
Meta ajoute également des fonctions collaboratives, avec plusieurs utilisateurs pouvant administrer un compte sans partager son mot de passe, davantage d’appareils WhatsApp associés et des outils supplémentaires pour les diffusions à grande échelle. Essential comprend notamment un profil enrichi, davantage d’outils pour convertir les interactions en abonnements, des réponses supplémentaires de Meta Business Agent sur WhatsApp, ainsi que certaines protections contre l’usurpation d’identité.
QU’EN PENSER ?
Avec Meta One, Meta cherche manifestement à faire payer les utilisateurs les plus actifs sans remettre en cause le modèle gratuit financé par la publicité. Certaines fonctions proposées dans les premières formules relèvent du petit bonus esthétique, mais d’autres risquent davantage de susciter des discussions.
Faire durer une Story 48 heures, savoir précisément qui la consulte ou, à l’inverse, pouvoir regarder celle des autres anonymement sont des fonctions suffisamment visibles pour donner envie à certains utilisateurs de passer à la caisse. À 2,99 ou 3,99 dollars, la tentation peut fonctionner. Les formules professionnelles à plusieurs centaines de dollars par mois s’adressent évidemment à un tout autre public.