SpaceX prépare un vol historique pour Starship avec 26 satellites Starlink

UN PREMIER VRAI VOL ORBITAL POUR STARSHIP

26 SATELLITES STARLINK V3 À BORD

PAS DE CATCH POUR LE MOMENT

LE VOL 13 A LAISSÉ UN STARSHIP PRESQUE INTACT

QU’EN PENSER ?



Le vol 14 pourrait constituer une étape beaucoup plus importante que les derniers essais. Atteindre une véritable orbite et y placer 26 satellites opérationnels rapprocherait Starship de son objectif : passer d’un programme expérimental à un véritable lanceur commercial.



La récupération attendra cependant encore. SpaceX semble cette fois privilégier une progression plus prudente, en validant d’abord l’accès fiable à l’orbite avant de tenter les spectaculaires captures de Starship et Super Heavy. À terme, c’est pourtant bien la réutilisation rapide des deux étages qui devra permettre à l’entreprise d’atteindre les cadences de lancement particulièrement ambitieuses promises autour de Starship.

Après treize vols d’essai, SpaceX veut désormais franchir une étape attendue depuis longtemps., qui s’ouvrira à 7h15, heure locale au Texas.Contrairement aux précédents essais, il faudra cette fois. Jusqu’à présent, les trajectoires utilisées lors des essais restaient suborbitales, même lorsque le vaisseau atteignait des vitesses proches de celles nécessaires pour se maintenir autour de la Terre.SpaceX prévoit à terme demais Elon Musk a récemment précisé que cette transition ne pourrait intervenir que lorsque la nouvelle fusée sera capable de voler de manière fiable plusieurs fois par semaine.Le vol 14 ne transportera pas uniquement des charges de démonstration. SpaceX prévoit de déployer, destinés à rejoindre sa constellation qui compte désormais environ 10 000 satellites.. Il s’agissait cependant de satellites utilisés pour valider le mécanisme de déploiement : ils avaient été volontairement placés sur une trajectoire conduisant à leur destruction dans l’atmosphère une vingtaine de minutes plus tard.. En cas de succès, ce lancement deviendrait ainsi la première mission Starship à générer des revenus pour l’activité de lancement de SpaceX, même si le client est en l’occurrence une autre branche de la même entreprise.. Elon Musk avait précédemment évoqué cette possibilité, avant de revenir sur cette ambition : une explosion à proximité des infrastructures constituerait actuellement un risque trop important pour le programme.. Le booster ne tentera pas non plus d’être rattrapé par la tour. SpaceX a rencontré plusieurs difficultés avec cet étage lors des derniers vols, notamment au moment du rallumage des moteurs après sa séparation avec Starship durant le vol 13. Pour cette nouvelle tentative, l’entreprise indique avoir apporté plusieurs modifications matérielles et logicielles destinées à corriger les problèmes rencontrés en juillet.Après son vol, Starship avait effectué sa procédure d’amerrissage simulé dans l’océan Indien sans incident majeur.Fait assez inhabituel :. SpaceX avait donc pu le récupérer, puis le remorquer progressivement jusqu’à ses installations texanes.L’entreprise explique avoir profité de cette occasion pour étudier le véhicule et apporter de nouvelles modifications au, l’un des éléments déterminants pour permettre à Starship de rentrer dans l’atmosphère et surtout d’être rapidement réutilisé.