SpaceX prépare un vol historique pour Starship avec 26 satellites Starlink
Par Laurence - Publié le
SpaceX prépare un nouveau cap important pour Starship. Pour son 14e vol d’essai, prévu le 22 septembre, l’entreprise tentera pour la première fois de placer réellement l’étage supérieur en orbite autour de la Terre. La mission doit également déployer 26 satellites Starlink V3, qui rejoindront cette fois la constellation opérationnelle de SpaceX.
Après treize vols d’essai, SpaceX veut désormais franchir une étape attendue depuis longtemps. Le 14e lancement de Starship est programmé pour le 22 septembre, avec une fenêtre de tir de 75 minutes, qui s’ouvrira à 7h15, heure locale au Texas.
Contrairement aux précédents essais, il faudra cette fois placer l’étage supérieur Starship sur une véritable orbite terrestre. Jusqu’à présent, les trajectoires utilisées lors des essais restaient suborbitales, même lorsque le vaisseau atteignait des vitesses proches de celles nécessaires pour se maintenir autour de la Terre.
Réussir cette étape serait évidemment essentiel pour la suite du programme. SpaceX prévoit à terme de remplacer progressivement ses Falcon 9 et Falcon Heavy par Starship, mais Elon Musk a récemment précisé que cette transition ne pourrait intervenir que lorsque la nouvelle fusée sera capable de voler de manière fiable plusieurs fois par semaine.
Le vol 14 ne transportera pas uniquement des charges de démonstration. SpaceX prévoit de déployer 26 satellites Starlink de troisième génération, destinés à rejoindre sa constellation qui compte désormais environ 10 000 satellites.
Starship avait déjà largué des Starlink V3 lors du vol 13 en juillet. Il s’agissait cependant de satellites utilisés pour valider le mécanisme de déploiement : ils avaient été volontairement placés sur une trajectoire conduisant à leur destruction dans l’atmosphère une vingtaine de minutes plus tard.
Cette fois, les satellites doivent rester en orbite et rejoindre le réseau. En cas de succès, ce lancement deviendrait ainsi la première mission Starship à générer des revenus pour l’activité de lancement de SpaceX, même si le client est en l’occurrence une autre branche de la même entreprise.
SpaceX ne tentera en revanche pas de récupérer Starship avec les bras de sa tour de lancement. Elon Musk avait précédemment évoqué cette possibilité, avant de revenir sur cette ambition : une explosion à proximité des infrastructures constituerait actuellement un risque trop important pour le programme.
Même prudence pour Super Heavy. Le booster ne tentera pas non plus d’être rattrapé par la tour. SpaceX a rencontré plusieurs difficultés avec cet étage lors des derniers vols, notamment au moment du rallumage des moteurs après sa séparation avec Starship durant le vol 13. Pour cette nouvelle tentative, l’entreprise indique avoir apporté plusieurs modifications matérielles et logicielles destinées à corriger les problèmes rencontrés en juillet.
L’étage supérieur avait en revanche particulièrement bien fonctionné lors du précédent essai. Après son vol, Starship avait effectué sa procédure d’amerrissage simulé dans l’océan Indien sans incident majeur.
Fait assez inhabituel : le vaisseau n’avait même pas explosé après être tombé dans l’eau. SpaceX avait donc pu le récupérer, puis le remorquer progressivement jusqu’à ses installations texanes.
L’entreprise explique avoir profité de cette occasion pour étudier le véhicule et apporter de nouvelles modifications au bouclier thermique, l’un des éléments déterminants pour permettre à Starship de rentrer dans l’atmosphère et surtout d’être rapidement réutilisé.
Le vol 14 pourrait constituer une étape beaucoup plus importante que les derniers essais. Atteindre une véritable orbite et y placer 26 satellites opérationnels rapprocherait Starship de son objectif : passer d’un programme expérimental à un véritable lanceur commercial.
La récupération attendra cependant encore. SpaceX semble cette fois privilégier une progression plus prudente, en validant d’abord l’accès fiable à l’orbite avant de tenter les spectaculaires captures de Starship et Super Heavy. À terme, c’est pourtant bien la réutilisation rapide des deux étages qui devra permettre à l’entreprise d’atteindre les cadences de lancement particulièrement ambitieuses promises autour de Starship.
UN PREMIER VRAI VOL ORBITAL POUR STARSHIP
Après treize vols d’essai, SpaceX veut désormais franchir une étape attendue depuis longtemps. Le 14e lancement de Starship est programmé pour le 22 septembre, avec une fenêtre de tir de 75 minutes, qui s’ouvrira à 7h15, heure locale au Texas.
Contrairement aux précédents essais, il faudra cette fois placer l’étage supérieur Starship sur une véritable orbite terrestre. Jusqu’à présent, les trajectoires utilisées lors des essais restaient suborbitales, même lorsque le vaisseau atteignait des vitesses proches de celles nécessaires pour se maintenir autour de la Terre.
Réussir cette étape serait évidemment essentiel pour la suite du programme. SpaceX prévoit à terme de remplacer progressivement ses Falcon 9 et Falcon Heavy par Starship, mais Elon Musk a récemment précisé que cette transition ne pourrait intervenir que lorsque la nouvelle fusée sera capable de voler de manière fiable plusieurs fois par semaine.
26 SATELLITES STARLINK V3 À BORD
Le vol 14 ne transportera pas uniquement des charges de démonstration. SpaceX prévoit de déployer 26 satellites Starlink de troisième génération, destinés à rejoindre sa constellation qui compte désormais environ 10 000 satellites.
Starship avait déjà largué des Starlink V3 lors du vol 13 en juillet. Il s’agissait cependant de satellites utilisés pour valider le mécanisme de déploiement : ils avaient été volontairement placés sur une trajectoire conduisant à leur destruction dans l’atmosphère une vingtaine de minutes plus tard.
Cette fois, les satellites doivent rester en orbite et rejoindre le réseau. En cas de succès, ce lancement deviendrait ainsi la première mission Starship à générer des revenus pour l’activité de lancement de SpaceX, même si le client est en l’occurrence une autre branche de la même entreprise.
PAS DE CATCH POUR LE MOMENT
SpaceX ne tentera en revanche pas de récupérer Starship avec les bras de sa tour de lancement. Elon Musk avait précédemment évoqué cette possibilité, avant de revenir sur cette ambition : une explosion à proximité des infrastructures constituerait actuellement un risque trop important pour le programme.
Même prudence pour Super Heavy. Le booster ne tentera pas non plus d’être rattrapé par la tour. SpaceX a rencontré plusieurs difficultés avec cet étage lors des derniers vols, notamment au moment du rallumage des moteurs après sa séparation avec Starship durant le vol 13. Pour cette nouvelle tentative, l’entreprise indique avoir apporté plusieurs modifications matérielles et logicielles destinées à corriger les problèmes rencontrés en juillet.
LE VOL 13 A LAISSÉ UN STARSHIP PRESQUE INTACT
L’étage supérieur avait en revanche particulièrement bien fonctionné lors du précédent essai. Après son vol, Starship avait effectué sa procédure d’amerrissage simulé dans l’océan Indien sans incident majeur.
Fait assez inhabituel : le vaisseau n’avait même pas explosé après être tombé dans l’eau. SpaceX avait donc pu le récupérer, puis le remorquer progressivement jusqu’à ses installations texanes.
L’entreprise explique avoir profité de cette occasion pour étudier le véhicule et apporter de nouvelles modifications au bouclier thermique, l’un des éléments déterminants pour permettre à Starship de rentrer dans l’atmosphère et surtout d’être rapidement réutilisé.
QU’EN PENSER ?
Le vol 14 pourrait constituer une étape beaucoup plus importante que les derniers essais. Atteindre une véritable orbite et y placer 26 satellites opérationnels rapprocherait Starship de son objectif : passer d’un programme expérimental à un véritable lanceur commercial.
La récupération attendra cependant encore. SpaceX semble cette fois privilégier une progression plus prudente, en validant d’abord l’accès fiable à l’orbite avant de tenter les spectaculaires captures de Starship et Super Heavy. À terme, c’est pourtant bien la réutilisation rapide des deux étages qui devra permettre à l’entreprise d’atteindre les cadences de lancement particulièrement ambitieuses promises autour de Starship.