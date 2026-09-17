Tim Cook va retrouver Donald Trump et Xi Jinping à la Maison-Blanche
Par Laurence - Publié le
Tim Cook a quitté la direction opérationnelle d’Apple, mais pas les grandes rencontres diplomatiques. Désormais Executive Chairman du groupe, il devrait participer la semaine prochaine au dîner d’État organisé à la Maison-Blanche par Donald Trump en l’honneur du président chinois Xi Jinping. Sam Altman et Jensen Huang devraient également être présents.
Selon Bloomberg, Tim Cook devrait faire partie des dirigeants américains invités à la Maison-Blanche le 24 septembre, à l’occasion de la visite d’État de Xi Jinping à Washington. Le président américain Donald Trump doit recevoir son homologue chinois dans un contexte toujours marqué par les tensions commerciales et technologiques entre les deux pays.
La présence de Tim Cook est d’autant plus marquante que celui-ci n’est plus CEO d’Apple depuis le 1er septembre. John Ternus dirige désormais le groupe, tandis que Cook occupe la fonction d’Executive Chairman.
Ce nouveau rôle doit justement lui permettre de continuer à s’occuper de certains dossiers institutionnels et politiques particulièrement importants pour Apple. Et il n'aura pas fallu longtemps avant de l'endosser ! Bloomberg indiquait déjà au moment de cette transition que le passage de relais entre les deux dirigeants serait progressif, Tim Cook conservant notamment un rôle dans les relations avec Washington et la Chine.
Tim Cook ne sera pas le seul représentant de la Silicon Valley autour de la table. Sam Altman, CEO d’OpenAI, doit également participer au dîner, sa présence ayant été confirmée par l’entreprise. Jensen Huang, CEO de Nvidia, est lui aussi attendu, selon plusieurs sources.
La composition de la liste des invités illustre assez bien l’importance prise par la technologie dans les relations entre Washington et Pékin. L’intelligence artificielle et les semi-conducteurs figurent désormais parmi les principaux sujets de concurrence entre les États-Unis et la Chine, parallèlement aux traditionnels dossiers commerciaux.
Pour Apple, la Chine reste également un marché et surtout un maillon industriel majeur, même si le constructeur poursuit depuis plusieurs années la diversification d’une partie de sa production vers d’autres pays.
Tim Cook connaît déjà bien ce type de rendez-vous. Il était notamment présent plus tôt cette année lorsque Xi Jinping avait organisé un dîner d’État pour Donald Trump à Pékin. Jensen Huang et Elon Musk faisaient également partie des dirigeants américains présents.
Et l’histoire remonte beaucoup plus loin. En 2015, lors de la précédente visite d’État de Xi Jinping aux États-Unis, Tim Cook avait participé au dîner organisé par Barack Obama et avait même été placé à proximité immédiate du président chinois. Sa présence à Washington la semaine prochaine s’inscrit donc dans une continuité, malgré son changement de fonction chez Apple.
Le passage de Tim Cook au poste d’Executive Chairman ne signifie clairement pas sa disparition de la scène publique. John Ternus peut désormais se concentrer sur la direction opérationnelle d’Apple, tandis que son prédécesseur conserve un rôle particulièrement utile sur les dossiers diplomatiques les plus sensibles.
Et peu de sujets sont aussi stratégiques pour Apple que les relations entre les États-Unis et la Chine. La présence de Cook aux côtés de Donald Trump et Xi Jinping montre donc surtout que, même sans être CEO, l’ancien patron d’Apple reste directement impliqué dans ces relations au plus haut niveau.
TIM COOK TOUJOURS AU PREMIER PLAN
Selon Bloomberg, Tim Cook devrait faire partie des dirigeants américains invités à la Maison-Blanche le 24 septembre, à l’occasion de la visite d’État de Xi Jinping à Washington. Le président américain Donald Trump doit recevoir son homologue chinois dans un contexte toujours marqué par les tensions commerciales et technologiques entre les deux pays.
La présence de Tim Cook est d’autant plus marquante que celui-ci n’est plus CEO d’Apple depuis le 1er septembre. John Ternus dirige désormais le groupe, tandis que Cook occupe la fonction d’Executive Chairman.
Ce nouveau rôle doit justement lui permettre de continuer à s’occuper de certains dossiers institutionnels et politiques particulièrement importants pour Apple. Et il n'aura pas fallu longtemps avant de l'endosser ! Bloomberg indiquait déjà au moment de cette transition que le passage de relais entre les deux dirigeants serait progressif, Tim Cook conservant notamment un rôle dans les relations avec Washington et la Chine.
SAM ALTMAN ET JENSEN HUANG ÉGALEMENT INVITÉS
Tim Cook ne sera pas le seul représentant de la Silicon Valley autour de la table. Sam Altman, CEO d’OpenAI, doit également participer au dîner, sa présence ayant été confirmée par l’entreprise. Jensen Huang, CEO de Nvidia, est lui aussi attendu, selon plusieurs sources.
La composition de la liste des invités illustre assez bien l’importance prise par la technologie dans les relations entre Washington et Pékin. L’intelligence artificielle et les semi-conducteurs figurent désormais parmi les principaux sujets de concurrence entre les États-Unis et la Chine, parallèlement aux traditionnels dossiers commerciaux.
Pour Apple, la Chine reste également un marché et surtout un maillon industriel majeur, même si le constructeur poursuit depuis plusieurs années la diversification d’une partie de sa production vers d’autres pays.
CE N’EST PAS UNE PREMIÈRE POUR TIM COOK
Tim Cook connaît déjà bien ce type de rendez-vous. Il était notamment présent plus tôt cette année lorsque Xi Jinping avait organisé un dîner d’État pour Donald Trump à Pékin. Jensen Huang et Elon Musk faisaient également partie des dirigeants américains présents.
Et l’histoire remonte beaucoup plus loin. En 2015, lors de la précédente visite d’État de Xi Jinping aux États-Unis, Tim Cook avait participé au dîner organisé par Barack Obama et avait même été placé à proximité immédiate du président chinois. Sa présence à Washington la semaine prochaine s’inscrit donc dans une continuité, malgré son changement de fonction chez Apple.
QU’EN PENSER ?
Le passage de Tim Cook au poste d’Executive Chairman ne signifie clairement pas sa disparition de la scène publique. John Ternus peut désormais se concentrer sur la direction opérationnelle d’Apple, tandis que son prédécesseur conserve un rôle particulièrement utile sur les dossiers diplomatiques les plus sensibles.
Et peu de sujets sont aussi stratégiques pour Apple que les relations entre les États-Unis et la Chine. La présence de Cook aux côtés de Donald Trump et Xi Jinping montre donc surtout que, même sans être CEO, l’ancien patron d’Apple reste directement impliqué dans ces relations au plus haut niveau.