Tim Cook va retrouver Donald Trump et Xi Jinping à la Maison-Blanche

QU’EN PENSER ?



Le passage de Tim Cook au poste d’Executive Chairman ne signifie clairement pas sa disparition de la scène publique. John Ternus peut désormais se concentrer sur la direction opérationnelle d’Apple, tandis que son prédécesseur conserve un rôle particulièrement utile sur les dossiers diplomatiques les plus sensibles.



Et peu de sujets sont aussi stratégiques pour Apple que les relations entre les États-Unis et la Chine. La présence de Cook aux côtés de Donald Trump et Xi Jinping montre donc surtout que, même sans être CEO, l’ancien patron d’Apple reste directement impliqué dans ces relations au plus haut niveau.