Camp Snap 110D : le retour du format 110, sans pellicule ni écran
Par Vincent Lautier - Publié le
Le nouveau 110D de Camp Snap reprend la silhouette des petits appareils à pellicule 110 qui traînaient dans toutes les poches des années 70, mais il cache un capteur numérique de 8 mégapixels. Pas d'écran pour cadrer ni pour revoir ses photos, un viseur optique, cinq filtres et un tarif de 74,95 dollars. Les précommandes sont ouvertes, les livraisons débuteront en octobre.
Si vous avez connu les années 70 ou 80, vous avez forcément croisé un de ces appareils plats et allongés que Canon, Minolta ou Pentax vendaient pour trois fois rien, avec leur cartouche de film 110 lancée par Kodak en 1972. Le format a disparu des rayons depuis longtemps, et seule Lomography fabrique encore de la pellicule compatible. Camp Snap en garde donc la silhouette et la simplicité, mais remplace la cartouche par du numérique. La philosophie de la marque ne change pas d'un poil : aucun écran de visée, un viseur optique, et vos photos restent invisibles tant que vous n'avez pas branché l'appareil en USB-C sur un ordinateur ou un téléphone. L'attente fait partie du jeu, comme à l'époque du labo photo.
Sous le capot, on retrouve le capteur Sony de 8 mégapixels du Camp Snap 2 sorti en juin dernier, associé à un objectif fixe qui ouvre à f/2.0 et accepte des filtres vissants pour s'essayer au grand-angle ou à la macro. Un interrupteur coulissant permet de choisir entre cinq rendus, du vintage au noir et blanc, et le flash intégré ajuste même sa température de couleur. La batterie tient environ 500 photos et la carte microSD de 4 Go livrée avec en avale à peu près 2000, planquée au passage derrière une petite trappe vissée pensée pour les enfants trop curieux. Camp Snap jure enfin que le déclencheur répond au quart de tour, alors que la lenteur des précédents modèles revenait dans toutes les critiques.
Les précommandes ont ouvert le 17 septembre à 74,95 dollars sur le site de la marque, qui expédie vers l'Europe, et le premier lot partira en octobre, en noir Back in Black ou en blanc et orange Dreamsicle. Pour un tarif européen officiel, par contre, il faudra repasser : au cours du jour, la bête tournerait autour de 65 euros, frais de port depuis les États-Unis en plus, sans le moindre distributeur français en vue.
À 75 dollars, Camp Snap ne vend clairement pas de la qualité d'image, puisque ce capteur de 8 mégapixels équipait déjà les smartphones d'il y a une quinzaine d'années. On achète surtout le geste et l'attente, ce petit plaisir de découvrir ses photos plusieurs jours après les avoir prises, et la marque a eu le nez creux parce que c'est très exactement ce que les jeunes viennent chercher dans les digicams rétro qui s'arrachent en ce moment. Bref, on paie 75 dollars pour racheter les défauts qu'on a mis vingt ans à fuir, et c'est justement pour ça que ça va se vendre.
Le retour du format 110
Si vous avez connu les années 70 ou 80, vous avez forcément croisé un de ces appareils plats et allongés que Canon, Minolta ou Pentax vendaient pour trois fois rien, avec leur cartouche de film 110 lancée par Kodak en 1972. Le format a disparu des rayons depuis longtemps, et seule Lomography fabrique encore de la pellicule compatible. Camp Snap en garde donc la silhouette et la simplicité, mais remplace la cartouche par du numérique. La philosophie de la marque ne change pas d'un poil : aucun écran de visée, un viseur optique, et vos photos restent invisibles tant que vous n'avez pas branché l'appareil en USB-C sur un ordinateur ou un téléphone. L'attente fait partie du jeu, comme à l'époque du labo photo.
Huit mégapixels, pas plus
Sous le capot, on retrouve le capteur Sony de 8 mégapixels du Camp Snap 2 sorti en juin dernier, associé à un objectif fixe qui ouvre à f/2.0 et accepte des filtres vissants pour s'essayer au grand-angle ou à la macro. Un interrupteur coulissant permet de choisir entre cinq rendus, du vintage au noir et blanc, et le flash intégré ajuste même sa température de couleur. La batterie tient environ 500 photos et la carte microSD de 4 Go livrée avec en avale à peu près 2000, planquée au passage derrière une petite trappe vissée pensée pour les enfants trop curieux. Camp Snap jure enfin que le déclencheur répond au quart de tour, alors que la lenteur des précédents modèles revenait dans toutes les critiques.
Et la France dans tout ça ?
Les précommandes ont ouvert le 17 septembre à 74,95 dollars sur le site de la marque, qui expédie vers l'Europe, et le premier lot partira en octobre, en noir Back in Black ou en blanc et orange Dreamsicle. Pour un tarif européen officiel, par contre, il faudra repasser : au cours du jour, la bête tournerait autour de 65 euros, frais de port depuis les États-Unis en plus, sans le moindre distributeur français en vue.
On en dit quoi ?
À 75 dollars, Camp Snap ne vend clairement pas de la qualité d'image, puisque ce capteur de 8 mégapixels équipait déjà les smartphones d'il y a une quinzaine d'années. On achète surtout le geste et l'attente, ce petit plaisir de découvrir ses photos plusieurs jours après les avoir prises, et la marque a eu le nez creux parce que c'est très exactement ce que les jeunes viennent chercher dans les digicams rétro qui s'arrachent en ce moment. Bref, on paie 75 dollars pour racheter les défauts qu'on a mis vingt ans à fuir, et c'est justement pour ça que ça va se vendre.