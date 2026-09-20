Camp Snap 110D : le retour du format 110, sans pellicule ni écran

On en dit quoi ?



À 75 dollars, Camp Snap ne vend clairement pas de la qualité d'image, puisque ce capteur de 8 mégapixels équipait déjà les smartphones d'il y a une quinzaine d'années. On achète surtout le geste et l'attente, ce petit plaisir de découvrir ses photos plusieurs jours après les avoir prises, et la marque a eu le nez creux parce que c'est très exactement ce que les jeunes viennent chercher dans les digicams rétro qui s'arrachent en ce moment. Bref, on paie 75 dollars pour racheter les défauts qu'on a mis vingt ans à fuir, et c'est justement pour ça que ça va se vendre.