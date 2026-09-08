iOS 27: Apple préparerait ces cinq nouveautés photo pour l'iPhone

DES OUTILS DIGNES D’UN APPAREIL PHOTO PRO

UNE MISE AU POINT ENFIN MANUELLE

UN INDICE SUR L’IPHONE 18 PRO ?

QU’EN PENSER ?



Depuis plusieurs générations, Apple améliore énormément les capacités photo et vidéo de l’iPhone, mais son application Appareil photo reste volontairement très simple. Les utilisateurs souhaitant davantage de contrôles doivent encore passer par des applications spécialisées.



Histogramme, focus peaking et mise au point manuelle changeraient sensiblement la donne, surtout pour les utilisateurs des modèles Pro. Mais ces fonctions étant uniquement cachées dans le code, rien ne garantit qu’elles seront activées dès la sortie d’iOS 27.



Avec le keynote prévu mercredi, l’attente ne devrait toutefois plus être très longue. Et la prise en charge logicielle d’une ouverture variable constitue surtout un nouvel indice intéressant sur l’une des principales nouveautés photo potentielles des iPhone 18 Pro.

. Selon un forum US, le code d'iOS 27 fait référence à cinq nouvelles fonctions, actuellement invisibles pour les utilisateurs.La première concerne le. Apple testerait l’affichage d’un histogramme ou d’une waveform directement pendant la prise de vue. L’histogramme permet de visualiser rapidement si une image comporte trop de zones sombres ou surexposées. La waveform va un peu plus loin en indiquant également où se trouvent ces zones dans l’image.Autre nouveauté particulièrement intéressante :. Pour rappel, cet outil affiche un contour coloré autour des zones parfaitement nettes. iOS 27 pourrait également signaler directement dans le viseur les parties surexposées à l’aide de couleurs, de clignotements ou encore de motifs.Évolution logique avec le focus peaking,, permettant de choisir précisément la distance de netteté puis de la verrouiller. Une possibilité déjà proposée dans Final Cut Camera, mais pas dans l’application Appareil photo classique.. Le code serait toujours présent, avec une particularité intrigante : Apple aurait limité cette fonction aux appareils commercialisés directement avec iOS 27 ou une version ultérieure. Les iPhone actuellement disponibles pourraient donc en être privés., avec la possibilité de prendre plusieurs photos successivement. Après chaque déclenchement,commencerait automatiquement, pratique notamment pour les photos de groupe.La dernière découverte est probablement la plus intéressante. iOS 27 contientrait unavec jusqu’à quatre valeurs de référence.Or, l’iPhone 18 Pro est justement attendu avec un. Contrairement aux iPhone actuels dont l’ouverture reste fixe, le mécanisme pourrait modifier physiquement la quantité de lumière atteignant le capteur. La présence de ce nouveau traitement dans iOS 27 apporte donc un indice supplémentaire en faveur de cette évolution matérielle.