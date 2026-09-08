iOS 27: Apple préparerait ces cinq nouveautés photo pour l'iPhone
Par Laurence - Publié le
Apple n’aurait pas encore dévoilé toutes les nouveautés photo d’iOS 27. Du code découvert dans les dernières versions bêta révèle plusieurs fonctions avancées, dont la mise au point manuelle, un histogramme ou encore des outils de contrôle de l’exposition. Certaines pourraient cependant être réservées aux futurs iPhone 18 Pro.
L’application Appareil photo de l’iPhone pourrait bientôt devenir nettement plus technique. Selon un forum US, le code d'iOS 27 fait référence à cinq nouvelles fonctions, actuellement invisibles pour les utilisateurs.
La première concerne le contrôle de l’exposition. Apple testerait l’affichage d’un histogramme ou d’une waveform directement pendant la prise de vue. L’histogramme permet de visualiser rapidement si une image comporte trop de zones sombres ou surexposées. La waveform va un peu plus loin en indiquant également où se trouvent ces zones dans l’image.
Autre nouveauté particulièrement intéressante : le focus peaking. Pour rappel, cet outil affiche un contour coloré autour des zones parfaitement nettes. iOS 27 pourrait également signaler directement dans le viseur les parties surexposées à l’aide de couleurs, de clignotements ou encore de motifs.
Évolution logique avec le focus peaking, Apple travaillerait également sur un véritable réglage manuel de la mise au point, permettant de choisir précisément la distance de netteté puis de la verrouiller. Une possibilité déjà proposée dans Final Cut Camera, mais pas dans l’application Appareil photo classique.
Une première version avait d’ailleurs été repérée sous iOS 26 avant que le curseur correspondant disparaisse avec la bêta 1 d’iOS 27. Le code serait toujours présent, avec une particularité intrigante : Apple aurait limité cette fonction aux appareils commercialisés directement avec iOS 27 ou une version ultérieure. Les iPhone actuellement disponibles pourraient donc en être privés.
Le retardateur pourrait lui aussi devenir plus pratique, avec la possibilité de prendre plusieurs photos successivement. Après chaque déclenchement, un nouveau compte à rebours commencerait automatiquement, pratique notamment pour les photos de groupe.
La dernière découverte est probablement la plus intéressante. iOS 27 contientrait un nouveau système capable d’adapter les corrections appliquées à l’image en fonction de l’ouverture utilisée par l’objectif, avec jusqu’à quatre valeurs de référence.
Or, l’iPhone 18 Pro est justement attendu avec un capteur principal à ouverture variable. Contrairement aux iPhone actuels dont l’ouverture reste fixe, le mécanisme pourrait modifier physiquement la quantité de lumière atteignant le capteur. La présence de ce nouveau traitement dans iOS 27 apporte donc un indice supplémentaire en faveur de cette évolution matérielle.
Depuis plusieurs générations, Apple améliore énormément les capacités photo et vidéo de l’iPhone, mais son application Appareil photo reste volontairement très simple. Les utilisateurs souhaitant davantage de contrôles doivent encore passer par des applications spécialisées.
Histogramme, focus peaking et mise au point manuelle changeraient sensiblement la donne, surtout pour les utilisateurs des modèles Pro. Mais ces fonctions étant uniquement cachées dans le code, rien ne garantit qu’elles seront activées dès la sortie d’iOS 27.
Avec le keynote prévu mercredi, l’attente ne devrait toutefois plus être très longue. Et la prise en charge logicielle d’une ouverture variable constitue surtout un nouvel indice intéressant sur l’une des principales nouveautés photo potentielles des iPhone 18 Pro.
DES OUTILS DIGNES D’UN APPAREIL PHOTO PRO
L’application Appareil photo de l’iPhone pourrait bientôt devenir nettement plus technique. Selon un forum US, le code d'iOS 27 fait référence à cinq nouvelles fonctions, actuellement invisibles pour les utilisateurs.
La première concerne le contrôle de l’exposition. Apple testerait l’affichage d’un histogramme ou d’une waveform directement pendant la prise de vue. L’histogramme permet de visualiser rapidement si une image comporte trop de zones sombres ou surexposées. La waveform va un peu plus loin en indiquant également où se trouvent ces zones dans l’image.
Autre nouveauté particulièrement intéressante : le focus peaking. Pour rappel, cet outil affiche un contour coloré autour des zones parfaitement nettes. iOS 27 pourrait également signaler directement dans le viseur les parties surexposées à l’aide de couleurs, de clignotements ou encore de motifs.
UNE MISE AU POINT ENFIN MANUELLE
Évolution logique avec le focus peaking, Apple travaillerait également sur un véritable réglage manuel de la mise au point, permettant de choisir précisément la distance de netteté puis de la verrouiller. Une possibilité déjà proposée dans Final Cut Camera, mais pas dans l’application Appareil photo classique.
Une première version avait d’ailleurs été repérée sous iOS 26 avant que le curseur correspondant disparaisse avec la bêta 1 d’iOS 27. Le code serait toujours présent, avec une particularité intrigante : Apple aurait limité cette fonction aux appareils commercialisés directement avec iOS 27 ou une version ultérieure. Les iPhone actuellement disponibles pourraient donc en être privés.
Le retardateur pourrait lui aussi devenir plus pratique, avec la possibilité de prendre plusieurs photos successivement. Après chaque déclenchement, un nouveau compte à rebours commencerait automatiquement, pratique notamment pour les photos de groupe.
UN INDICE SUR L’IPHONE 18 PRO ?
La dernière découverte est probablement la plus intéressante. iOS 27 contientrait un nouveau système capable d’adapter les corrections appliquées à l’image en fonction de l’ouverture utilisée par l’objectif, avec jusqu’à quatre valeurs de référence.
Or, l’iPhone 18 Pro est justement attendu avec un capteur principal à ouverture variable. Contrairement aux iPhone actuels dont l’ouverture reste fixe, le mécanisme pourrait modifier physiquement la quantité de lumière atteignant le capteur. La présence de ce nouveau traitement dans iOS 27 apporte donc un indice supplémentaire en faveur de cette évolution matérielle.
QU’EN PENSER ?
Depuis plusieurs générations, Apple améliore énormément les capacités photo et vidéo de l’iPhone, mais son application Appareil photo reste volontairement très simple. Les utilisateurs souhaitant davantage de contrôles doivent encore passer par des applications spécialisées.
Histogramme, focus peaking et mise au point manuelle changeraient sensiblement la donne, surtout pour les utilisateurs des modèles Pro. Mais ces fonctions étant uniquement cachées dans le code, rien ne garantit qu’elles seront activées dès la sortie d’iOS 27.
Avec le keynote prévu mercredi, l’attente ne devrait toutefois plus être très longue. Et la prise en charge logicielle d’une ouverture variable constitue surtout un nouvel indice intéressant sur l’une des principales nouveautés photo potentielles des iPhone 18 Pro.