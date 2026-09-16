Canon EOS R8 Mark II : la stabilisation arrive, dès 1 799 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Canon EOS R8 Mark II vient d'être annoncé, et ajoute une stabilisation du capteur et un joystick à un boîtier plein format redessiné, plus anguleux. Il conserve une définition de 24,2 mégapixels et la vidéo 4K à 60 images par seconde. En France, les premiers tarifs annoncés débutent à 1 799 euros, avec une commercialisation prévue le 20 octobre.
Le premier EOS R8 avait laissé de côté la stabilisation mécanique du capteur. Pour photographier à main levée, il fallait donc compter sur celle de l'objectif lorsqu'il en possédait une. Le Mark II reçoit un système sur cinq axes. Canon annonce jusqu'à 7,5 stops de compensation au centre de l'image, en associant le boîtier à un objectif compatible. Ce chiffre correspond au fonctionnement coordonné des deux stabilisations.
Le capteur plein format conserve ses 24,2 mégapixels, avec un processeur DIGIC X et une rafale pouvant atteindre 40 images par seconde en obturation électronique. Le mode de pré-déclenchement enregistre jusqu'à 20 images avant l'appui complet sur le bouton. Pour réussir la photo d'un oiseau qui décolle ou une expression très brève, cette petite réserve peut sauver la photo que l'on aurait prise trop tard.
Le boîtier pèse environ 546 grammes avec sa batterie et sa carte mémoire. Ses lignes deviennent plus droites, mais les changements les plus utiles se trouvent au dos et sur le côté : un joystick permet de déplacer la zone autofocus, et la carte SD dispose d'une trappe latérale. Vous pouvez donc la changer sans ouvrir le compartiment de la batterie sous l'appareil, ce qui simplifie la manipulation sur trépied.
L'autofocus Dual Pixel CMOS AF II reconnaît les personnes, les animaux et les véhicules. Vous pouvez aussi enregistrer des visages prioritaires pour guider la mise au point dans un groupe. En vidéo, le R8 Mark II produit de la 4K à 60 images par seconde à partir d'une lecture 6K, avec Canon Log 3 pour travailler les couleurs au montage. Le Full HD monte à 180 images par seconde pour les ralentis.
Canon conserve un seul emplacement SD et la batterie LP-E17. Les photographes qui souhaitent enregistrer simultanément leurs images sur deux cartes devront donc regarder plus haut dans la gamme, vers des appareils comme l'EOS R5 Mark II. Une poignée EG-E2, vendue séparément, permet d'allonger la prise en main du R8 Mark II avec de gros objectifs.
Le tarif français devrait être de 1 799 euros pour le boîtier nu et de 2 199 euros avec le zoom RF 24-105 mm f/4-7,1 IS STM, avec une disponibilité le 20 octobre.
On apprécie ces améliorations sur des points aussi quotidiens que la stabilisation ou l'accès à la carte mémoire. Le premier R8 avait fait des économies un peu trop visibles sur l'ergonomie. Cette génération semble mieux équipée pour accompagner un photographe régulièrement, à condition que l'autonomie lui suffise.
Le capteur gagne enfin une stabilisation
Le premier EOS R8 avait laissé de côté la stabilisation mécanique du capteur. Pour photographier à main levée, il fallait donc compter sur celle de l'objectif lorsqu'il en possédait une. Le Mark II reçoit un système sur cinq axes. Canon annonce jusqu'à 7,5 stops de compensation au centre de l'image, en associant le boîtier à un objectif compatible. Ce chiffre correspond au fonctionnement coordonné des deux stabilisations.
Le capteur plein format conserve ses 24,2 mégapixels, avec un processeur DIGIC X et une rafale pouvant atteindre 40 images par seconde en obturation électronique. Le mode de pré-déclenchement enregistre jusqu'à 20 images avant l'appui complet sur le bouton. Pour réussir la photo d'un oiseau qui décolle ou une expression très brève, cette petite réserve peut sauver la photo que l'on aurait prise trop tard.
Un joystick et une trappe mieux placée
Le boîtier pèse environ 546 grammes avec sa batterie et sa carte mémoire. Ses lignes deviennent plus droites, mais les changements les plus utiles se trouvent au dos et sur le côté : un joystick permet de déplacer la zone autofocus, et la carte SD dispose d'une trappe latérale. Vous pouvez donc la changer sans ouvrir le compartiment de la batterie sous l'appareil, ce qui simplifie la manipulation sur trépied.
L'autofocus Dual Pixel CMOS AF II reconnaît les personnes, les animaux et les véhicules. Vous pouvez aussi enregistrer des visages prioritaires pour guider la mise au point dans un groupe. En vidéo, le R8 Mark II produit de la 4K à 60 images par seconde à partir d'une lecture 6K, avec Canon Log 3 pour travailler les couleurs au montage. Le Full HD monte à 180 images par seconde pour les ralentis.
Une sortie française annoncée pour le 20 octobre
Canon conserve un seul emplacement SD et la batterie LP-E17. Les photographes qui souhaitent enregistrer simultanément leurs images sur deux cartes devront donc regarder plus haut dans la gamme, vers des appareils comme l'EOS R5 Mark II. Une poignée EG-E2, vendue séparément, permet d'allonger la prise en main du R8 Mark II avec de gros objectifs.
Le tarif français devrait être de 1 799 euros pour le boîtier nu et de 2 199 euros avec le zoom RF 24-105 mm f/4-7,1 IS STM, avec une disponibilité le 20 octobre.
On en dit quoi ?
On apprécie ces améliorations sur des points aussi quotidiens que la stabilisation ou l'accès à la carte mémoire. Le premier R8 avait fait des économies un peu trop visibles sur l'ergonomie. Cette génération semble mieux équipée pour accompagner un photographe régulièrement, à condition que l'autonomie lui suffise.