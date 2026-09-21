Comment la chiffonnette Apple devient un objet collector… grâce aux dirigeants d’Apple

UNE CHIFFONNETTE SIGNÉE PAR LES DIRIGEANTS D’APPLE

Apple Polishing Cloth is confirmed to be compatible with Apple executives

BASIC APPLE GUY IMAGINE DÉJÀ SA COMMERCIALISATION

Instabuy!

UN PETIT SOUVENIR DU LANCEMENT DES IPHONE 18 PRO

QU’EN PENSER ?



Apple avait déjà réussi l’exploit de transformer un simple morceau de tissu en accessoire suffisamment célèbre pour devenir un sujet à chaque fois qu’il refait parler de lui. Cette version dédicacée ne devrait évidemment jamais rejoindre officiellement l’Apple Store, mais la plaisanterie de Basic Apple Guy était difficile à laisser passer. Et à 299 dollars, ce serait presque une bonne affaire pour un collectionneur Apple… à condition de ne surtout plus s’en servir pour nettoyer son écran.

Depuis son lancement en 2021,Une génération 2 est même sortie en septembre, avec une chute de prix ! Commercialisée à 10 euros en France (et désormais en précommande sur Amazon), elle est destinée au nettoyage des écrans et reprend un tissu doux et non abrasif accompagné d’un discret logo Apple.. Une photo publiée sur X montre une chiffonnette posée dans un Apple Store et portant plusieurs signatures de responsables d’Apple.L’image a notamment été relayée par Aaron, qui s’amuse de la situation :. Autrement dit, la chiffonnette Apple est désormais officiellement compatible avec les dirigeants de la marque.Il n’en fallait pas davantage pour inspirer Basic Apple Guy. Le créateur a détourné la page de l’Apple Store afin d’imaginer un nouveau produit : l’, ou chiffonnette dédicacée.Le faux produit est même présenté comme disponible immédiatement avec livraison gratuite et, évidemment, possibilité de régler avec Apple Pay.La plaisanterie fonctionne d’autant mieux que la mise en page reproduit fidèlement celle de l’Apple Store, au point que le produit pourrait presque sembler réel au premier coup d’œil. Basic Apple Guy accompagne simplement son montage d’un très efficace :La photo originale semble avoir été prise dans le contexte du lancement des iPhone 18 Pro, disponibles depuis ce vendredi. On distingue d’ailleurs juste à côté de la chiffonnette un support présentant les nouvelles possibilités photographiques de l’iPhone 18 Pro.Apple organise traditionnellement une forte présence de ses dirigeants dans certains Apple Store lors des grands lancements. Ces journées donnent régulièrement lieu à des photos, des rencontres avec les premiers clients et, visiblement, à quelques autographes plus inhabituels.Reste à savoir ce qu’Apple compte faire de cette chiffonnette particulièrement bien entourée. Une chose est sûre : avec plusieurs signatures de dirigeants, sa valeur auprès des collectionneurs dépasse probablement déjà largement les 25 euros demandés pour le modèle standard.