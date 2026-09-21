Comment la chiffonnette Apple devient un objet collector… grâce aux dirigeants d’Apple
Par Laurence - Publié le
La fameuse chiffonnette d’Apple vient de trouver une nouvelle fonction. À l’occasion du lancement des iPhone 18 Pro, un exemplaire exposé dans un Apple Store a été signé par plusieurs dirigeants de la firme. Il n’en fallait pas davantage pour que le net s'en empare...
Depuis son lancement en 2021, la Chiffonnette d’Apple fait régulièrement sourire en raison de son tarif et de son insolente comptabilité. Une génération 2 est même sortie en septembre, avec une chute de prix ! Commercialisée à 10 euros en France (et désormais en précommande sur Amazon), elle est destinée au nettoyage des écrans et reprend un tissu doux et non abrasif accompagné d’un discret logo Apple.
Mais un exemplaire aperçu cette semaine est devenu nettement plus original. Une photo publiée sur X montre une chiffonnette posée dans un Apple Store et portant plusieurs signatures de responsables d’Apple.
L’image a notamment été relayée par Aaron, qui s’amuse de la situation :
Il n’en fallait pas davantage pour inspirer Basic Apple Guy. Le créateur a détourné la page de l’Apple Store afin d’imaginer un nouveau produit : l’Autographed Polishing Cloth, ou chiffonnette dédicacée.
Le prix ? 299 dollars, contre 19 dollars pour la chiffonnette classique aux États-Unis. Le faux produit est même présenté comme disponible immédiatement avec livraison gratuite et, évidemment, possibilité de régler avec Apple Pay.
La plaisanterie fonctionne d’autant mieux que la mise en page reproduit fidèlement celle de l’Apple Store, au point que le produit pourrait presque sembler réel au premier coup d’œil. Basic Apple Guy accompagne simplement son montage d’un très efficace :
La photo originale semble avoir été prise dans le contexte du lancement des iPhone 18 Pro, disponibles depuis ce vendredi. On distingue d’ailleurs juste à côté de la chiffonnette un support présentant les nouvelles possibilités photographiques de l’iPhone 18 Pro.
Apple organise traditionnellement une forte présence de ses dirigeants dans certains Apple Store lors des grands lancements. Ces journées donnent régulièrement lieu à des photos, des rencontres avec les premiers clients et, visiblement, à quelques autographes plus inhabituels.
Reste à savoir ce qu’Apple compte faire de cette chiffonnette particulièrement bien entourée. Une chose est sûre : avec plusieurs signatures de dirigeants, sa valeur auprès des collectionneurs dépasse probablement déjà largement les 25 euros demandés pour le modèle standard.
Apple avait déjà réussi l’exploit de transformer un simple morceau de tissu en accessoire suffisamment célèbre pour devenir un sujet à chaque fois qu’il refait parler de lui. Cette version dédicacée ne devrait évidemment jamais rejoindre officiellement l’Apple Store, mais la plaisanterie de Basic Apple Guy était difficile à laisser passer. Et à 299 dollars, ce serait presque une bonne affaire pour un collectionneur Apple… à condition de ne surtout plus s’en servir pour nettoyer son écran.
UNE CHIFFONNETTE SIGNÉE PAR LES DIRIGEANTS D’APPLE
Depuis son lancement en 2021, la Chiffonnette d’Apple fait régulièrement sourire en raison de son tarif et de son insolente comptabilité. Une génération 2 est même sortie en septembre, avec une chute de prix ! Commercialisée à 10 euros en France (et désormais en précommande sur Amazon), elle est destinée au nettoyage des écrans et reprend un tissu doux et non abrasif accompagné d’un discret logo Apple.
Mais un exemplaire aperçu cette semaine est devenu nettement plus original. Une photo publiée sur X montre une chiffonnette posée dans un Apple Store et portant plusieurs signatures de responsables d’Apple.
L’image a notamment été relayée par Aaron, qui s’amuse de la situation :
Apple Polishing Cloth is confirmed to be compatible with Apple executives. Autrement dit, la chiffonnette Apple est désormais officiellement compatible avec les dirigeants de la marque.
BASIC APPLE GUY IMAGINE DÉJÀ SA COMMERCIALISATION
Il n’en fallait pas davantage pour inspirer Basic Apple Guy. Le créateur a détourné la page de l’Apple Store afin d’imaginer un nouveau produit : l’Autographed Polishing Cloth, ou chiffonnette dédicacée.
Le prix ? 299 dollars, contre 19 dollars pour la chiffonnette classique aux États-Unis. Le faux produit est même présenté comme disponible immédiatement avec livraison gratuite et, évidemment, possibilité de régler avec Apple Pay.
La plaisanterie fonctionne d’autant mieux que la mise en page reproduit fidèlement celle de l’Apple Store, au point que le produit pourrait presque sembler réel au premier coup d’œil. Basic Apple Guy accompagne simplement son montage d’un très efficace :
Instabuy!.
UN PETIT SOUVENIR DU LANCEMENT DES IPHONE 18 PRO
La photo originale semble avoir été prise dans le contexte du lancement des iPhone 18 Pro, disponibles depuis ce vendredi. On distingue d’ailleurs juste à côté de la chiffonnette un support présentant les nouvelles possibilités photographiques de l’iPhone 18 Pro.
Apple organise traditionnellement une forte présence de ses dirigeants dans certains Apple Store lors des grands lancements. Ces journées donnent régulièrement lieu à des photos, des rencontres avec les premiers clients et, visiblement, à quelques autographes plus inhabituels.
Reste à savoir ce qu’Apple compte faire de cette chiffonnette particulièrement bien entourée. Une chose est sûre : avec plusieurs signatures de dirigeants, sa valeur auprès des collectionneurs dépasse probablement déjà largement les 25 euros demandés pour le modèle standard.
QU’EN PENSER ?
Apple avait déjà réussi l’exploit de transformer un simple morceau de tissu en accessoire suffisamment célèbre pour devenir un sujet à chaque fois qu’il refait parler de lui. Cette version dédicacée ne devrait évidemment jamais rejoindre officiellement l’Apple Store, mais la plaisanterie de Basic Apple Guy était difficile à laisser passer. Et à 299 dollars, ce serait presque une bonne affaire pour un collectionneur Apple… à condition de ne surtout plus s’en servir pour nettoyer son écran.