Des robots humanoïdes chinois se qualifient pour la finale d’America’s Got Talent

QU’EN PENSER ?



Les démonstrations de robots humanoïdes sont devenues nombreuses, et les chorégraphies parfaitement préparées ne permettent évidemment pas de mesurer leur autonomie dans des situations imprévues. Mais la fluidité et surtout la rapidité des progrès restent impressionnantes.



La qualification en finale d’America’s Got Talent montre surtout que les humanoïdes commencent à quitter les salons technologiques et les vidéos de démonstration pour entrer dans la culture populaire. Et cette fois, ils ne se contentent plus de monter sur scène : ils pourraient repartir avec le premier prix.