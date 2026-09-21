Des robots humanoïdes chinois se qualifient pour la finale d’America’s Got Talent
Par Laurence - Publié le
Ils dansent, réalisent des saltos et enchaînent désormais les mouvements de kung-fu : les robots humanoïdes de Unitree poursuivent leur étonnante aventure dans America’s Got Talent. Accompagnées du danseur chinois Wu Yufei, les machines viennent de décrocher leur place pour la finale de la célèbre émission américaine.
L’aventure avait commencé en juin dernier. Pour les auditions de la 21e saison d’America’s Got Talent, le danseur chinois Wu Yufei, 26 ans, était monté sur scène accompagné de huit robots humanoïdes G1 développés par Unitree. Sur Abracadabra de Lady Gaga, les machines avaient exécuté une chorégraphie parfaitement synchronisée, allant jusqu’à réaliser des saltos arrière.
La prestation avait obtenu quatre
Au-delà du spectacle, les performances permettent surtout à Unitree de montrer les progrès réalisés par ses robots humanoïdes. Les G1 sont capables de conserver leur équilibre pendant des mouvements rapides et d’enchaîner des séquences chorégraphiées particulièrement complexes.
Wu Yufei se dit lui-même impressionné par leur vitesse d’apprentissage. Dans un entretien accordé avant la finale, il qualifie même cette capacité de
L’expérience montre aussi l’évolution extrêmement rapide des humanoïdes. Il y a encore quelques années, faire marcher correctement un robot bipède représentait déjà un défi. Les modèles de Unitree peuvent désormais courir, effectuer des mouvements acrobatiques et participer à une véritable chorégraphie.
Pour Unitree, difficile d’imaginer meilleure démonstration. L’entreprise chinoise avait déjà beaucoup fait parler d’elle avec ses robots dansants lors du gala du Nouvel An chinois. America’s Got Talent lui offre désormais une exposition considérable auprès du public américain.
La situation est d’autant plus intéressante que les robots chinois sont parallèlement scrutés de très près par Washington. Plusieurs propositions législatives visent à restreindre l’utilisation par les administrations américaines de robots fabriqués par certaines entreprises chinoises, sur fond de préoccupations liées à la sécurité nationale.
Pendant que les élus américains débattent de leur éventuel encadrement, huit robots chinois dansent donc en prime time devant des millions de téléspectateurs.
Les démonstrations de robots humanoïdes sont devenues nombreuses, et les chorégraphies parfaitement préparées ne permettent évidemment pas de mesurer leur autonomie dans des situations imprévues. Mais la fluidité et surtout la rapidité des progrès restent impressionnantes.
La qualification en finale d’America’s Got Talent montre surtout que les humanoïdes commencent à quitter les salons technologiques et les vidéos de démonstration pour entrer dans la culture populaire. Et cette fois, ils ne se contentent plus de monter sur scène : ils pourraient repartir avec le premier prix.
HUIT ROBOTS SUR LA SCÈNE D’AMERICA’S GOT TALENT
L’aventure avait commencé en juin dernier. Pour les auditions de la 21e saison d’America’s Got Talent, le danseur chinois Wu Yufei, 26 ans, était monté sur scène accompagné de huit robots humanoïdes G1 développés par Unitree. Sur Abracadabra de Lady Gaga, les machines avaient exécuté une chorégraphie parfaitement synchronisée, allant jusqu’à réaliser des saltos arrière.
La prestation avait obtenu quatre
ouide la part du jury et une standing ovation du public. Depuis, Wu Yufei et ses partenaires mécaniques ont poursuivi la compétition en faisant évoluer leurs numéros, mêlant désormais danse, acrobaties et mouvements inspirés du kung-fu. Et visiblement, la formule fonctionne : l’équipe s’est désormais qualifiée pour la finale, prévue le 22 septembre aux États-Unis.
DES ROBOTS QUI APPRENNENT TRÈS VITE
Au-delà du spectacle, les performances permettent surtout à Unitree de montrer les progrès réalisés par ses robots humanoïdes. Les G1 sont capables de conserver leur équilibre pendant des mouvements rapides et d’enchaîner des séquences chorégraphiées particulièrement complexes.
Wu Yufei se dit lui-même impressionné par leur vitesse d’apprentissage. Dans un entretien accordé avant la finale, il qualifie même cette capacité de
plutôt terrifiante. Mais après plusieurs mois passés à répéter et se produire avec eux, le danseur explique également avoir développé une forme d’esprit d’équipe avec les machines : elles ne lui apparaissent plus simplement comme des objets
froids et sans vie.
L’expérience montre aussi l’évolution extrêmement rapide des humanoïdes. Il y a encore quelques années, faire marcher correctement un robot bipède représentait déjà un défi. Les modèles de Unitree peuvent désormais courir, effectuer des mouvements acrobatiques et participer à une véritable chorégraphie.
UNITREE S’OFFRE UNE VITRINE SPECTACULAIRE AUX ÉTATS-UNIS
Pour Unitree, difficile d’imaginer meilleure démonstration. L’entreprise chinoise avait déjà beaucoup fait parler d’elle avec ses robots dansants lors du gala du Nouvel An chinois. America’s Got Talent lui offre désormais une exposition considérable auprès du public américain.
La situation est d’autant plus intéressante que les robots chinois sont parallèlement scrutés de très près par Washington. Plusieurs propositions législatives visent à restreindre l’utilisation par les administrations américaines de robots fabriqués par certaines entreprises chinoises, sur fond de préoccupations liées à la sécurité nationale.
Pendant que les élus américains débattent de leur éventuel encadrement, huit robots chinois dansent donc en prime time devant des millions de téléspectateurs.
QU’EN PENSER ?
Les démonstrations de robots humanoïdes sont devenues nombreuses, et les chorégraphies parfaitement préparées ne permettent évidemment pas de mesurer leur autonomie dans des situations imprévues. Mais la fluidité et surtout la rapidité des progrès restent impressionnantes.
La qualification en finale d’America’s Got Talent montre surtout que les humanoïdes commencent à quitter les salons technologiques et les vidéos de démonstration pour entrer dans la culture populaire. Et cette fois, ils ne se contentent plus de monter sur scène : ils pourraient repartir avec le premier prix.