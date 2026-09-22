Réseaux sociaux interdits avant 13 ans : ce que prévoit vraiment l'EU Kids Act

PAS DE RÉSEAUX SOCIAUX AVANT 13 ANS

FIN DU SCROLL INFINI ET DES MÉCANISMES ADDICTIFS

sûrs dès leur conception

CHATGPT ET LES COMPAGNONS IA ÉGALEMENT CONCERNÉS

COMMENT VÉRIFIER L’ÂGE SANS ENVOYER SA CARTE D’IDENTITÉ À META ?

JUSQU’À 6 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES MONDIAL

QU’EN PENSER ?



L'EU Kids Act va beaucoup plus loin qu'une simple interdiction d'Instagram ou TikTok avant un certain âge. Bruxelles s'attaque directement à la manière dont les services numériques sont conçus pour retenir leurs utilisateurs, tout en intégrant les nouveaux risques posés par les compagnons IA.



Il ne reste plus maintenant qu'à voir ce qui survivra aux négociations entre le Parlement et les États membres. La vérification de l'âge, notamment, devrait susciter d'importants débats autour de la vie privée et de sa mise en œuvre technique. Mais avec ce texte, la Commission pose un principe assez clair : ce ne serait plus aux enfants et à leurs parents de s'adapter aux plateformes, mais aux plateformes de démontrer qu'elles sont adaptées aux enfants.

Présenté le 17 septembre par Ursula von der Leyen et Henna Virkkunen,. Il ne s'agit pour l'instant que d'une proposition : le texte doit encore être examiné et approuvé par le Parlement européen et les États membres avant de pouvoir entrer en vigueur.Le principe est assez simple.Les enfants pourraient toujours accéder à certains services vidéo adaptés à leur âge depuis un compte géré par leurs parents.: les parents pourraient créer un mini-compte, limité à certains contacts et à une heure d'utilisation par jour.La Commission veut ainsi remplacer les différentes réglementations nationales par un cadre commun à l'ensemble des Vingt-Sept.Mais le texte ne se limite pas à fixer un âge minimum. Pour tous les mineurs, les services concernés devraient être. La Commission veut notammentcertaines récompenses destinées à encourager l'utilisation, les notifications pendant les heures de sommeil et les contacts non sollicités provenant d'inconnus.Les systèmes de recommandation reposant sur le profilage seraient eux aussi fortement encadrés. L'objectif est d'éviter qu'un algorithme construise en permanence le fil d'un enfant en fonction des contenus qui maximisent son engagement et le temps passé devant l'écran.Et les réseaux sociaux ne sont pas les seuls concernés. Le texte englobe égalementainsi que lesC'est d'ailleurs l'un des aspects les plus intéressants de la proposition. Les chatbots et compagnons IA devraient êtrepar défaut pour les mineurs et ne pourraient plus adopter certains comportements susceptibles de favoriser une dépendance émotionnelle.Cette disposition vise donc potentiellement des, mais aussi les compagnons virtuels conçus spécifiquement pour créer une relation suivie avec leur utilisateur. La Commission ne place plus seulement les réseaux sociaux au centre du débat sur la protection des mineurs :Il reste évidemment: comment empêcher un enfant de simplement indiquer une fausse date de naissance ? Selon les éléments accompagnant la proposition, 30 % des utilisateurs de réseaux sociaux reconnaissent avoir déjà menti sur leur âge lors de leur inscription.Bruxelles veut s'appuyer surLe principe consiste à transmettre aux plateformes une preuve permettant simplement de déterminer si l'utilisateur dépasse l'âge requis, sans leur communiquer directement sa pièce d'identité ni ses données biométriques.Pour les comptes déjà existants, les plateformes disposeraient de six mois après l'entrée en vigueur des règles pour identifier les utilisateurs de moins de 15 ans et adapter ou désactiver leur compte lorsque nécessaire.Autre changement important :. Il ne reviendrait plus seulement aux autorités de démontrer qu'une plateforme présente un risque pour les enfants. Les grands services devraient eux-mêmes prouver à la Commission et à des auditeurs indépendants qu'ils sont adaptés à leur âge et sûrs dès leur conception.De quoi donner un poids considérable à ces nouvelles obligations face à Meta, Google, TikTok et aux autres géants du numérique.