Apple Creator Studio fait le plein de nouveautés : Final Cut, Pixelmator, Keynote et Freeform aussi

QU’EN PENSER ?



Apple continue surtout de renforcer les passerelles entre ses appareils et ses logiciels. L’iPhone 18 Pro peut désormais servir de caméra plus avancée avec Final Cut Camera, avant de retrouver ses réglages cinématiques directement dans Final Cut Pro sur Mac.



Toutes ces mises à jour sont disponibles dès aujourd’hui. Apple Creator Studio est proposé à 12,99 dollars par mois ou 129 dollars par an, donnant notamment accès à Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro, ainsi qu’à des fonctions supplémentaires dans certaines applications gratuites d’Apple.