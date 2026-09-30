Apple Creator Studio fait le plein de nouveautés : Final Cut, Pixelmator, Keynote et Freeform aussi
Par Laurence - Publié le
Apple vient de déployer une importante série de mises à jour pour les applications de Creator Studio, mais pas seulement. Final Cut Camera exploite enfin l’ouverture variable des iPhone 18 Pro, Pixelmator Pro progresse sur iPad et même Pages, Numbers, Keynote et Freeform gagnent de nouvelles fonctions.
Sur iOS, Final Cut Camera prend désormais en charge l’ouverture variable des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, comprise entre f/1,48 et f/4. Les vidéastes peuvent régler directement l’ouverture ou utiliser des modes priorité à l’ouverture et priorité à l’obturation. Apple en a également profité pour ajouter les effets du mode Cinématique pour la vidéo.
L’interface a par ailleurs été entièrement revue afin de faciliter l’accès aux principaux réglages professionnels : angle d’obturation, ISO ou encore balance des blancs. De nouveaux outils font leur apparition, avec les fausses couleurs et les indicateurs d’écrêtage pour contrôler l’exposition, ainsi qu’un focus peaking dont la sensibilité peut être ajustée.
Un témoin indique désormais clairement qu’un enregistrement est en cours, tandis qu’un double tap avec deux doigts permet de faire disparaître les informations du viseur. Les utilisateurs les plus avancés disposent également de scopes vidéo professionnels, d’une sortie SDI sans interface et du réglage du décalage du genlock.
Ces nouveautés ne s’arrêtent pas au tournage. Final Cut Pro et Motion sur Mac peuvent désormais appliquer les effets du mode Cinématique aux vidéos enregistrées avec un iPhone 18 Pro. Il devient ainsi possible de modifier la mise au point et la profondeur de champ directement depuis la timeline de Final Cut Pro. Compressor sait de son côté reconvertir ces vidéos vers l’ancien format du mode Cinématique et gagne de nouveaux préréglages d’exportation HEVC et MPEG-4.
Pixelmator Pro reçoit lui aussi plusieurs nouveautés sur Mac et iPad, notamment de nouvelles collections de modèles destinées à créer plus rapidement des projets. Au passage, une catégorie Podcasts fait son apparition avec différents modèles de pochettes. Plus intéressant sur iPad, l’application récupère l’outil Sélectionner et masquer déjà disponible sur Mac. Celui-ci permet d’affiner plus précisément les sélections et les masques, une fonction particulièrement utile pour les détourages complexes.
Les applications bureautiques d’Apple ne sont pas oubliées. Pages, Numbers et Keynote accueillent de nouveaux modèles et thèmes ainsi que des améliorations pour le travail collaboratif.
Keynote peut désormais générer intelligemment des diapositives, tandis que Numbers ajoute davantage de fonctions de trigonométrie, statistiques et logique pour les feuilles de calcul complexes. Sur Mac, Pages dispose également d’un nouveau mode Screen View, destiné à optimiser l’affichage des documents pour la lecture et l’écriture à l’écran.
Enfin, Freeform gagne un mode sombre automatique pour ses tableaux ainsi que des dossiers pour mieux organiser ses contenus. L’application prend également en charge les Outils d’écriture d’Apple Intelligence, capables de reformuler, corriger ou résumer des notes manuscrites. Sur Vision Pro avec visionOS 27, plusieurs éléments d’un tableau peuvent désormais être placés directement dans l’espace, tandis que plusieurs utilisateurs peuvent observer ensemble des modèles 3D.
Apple continue surtout de renforcer les passerelles entre ses appareils et ses logiciels. L’iPhone 18 Pro peut désormais servir de caméra plus avancée avec Final Cut Camera, avant de retrouver ses réglages cinématiques directement dans Final Cut Pro sur Mac.
Toutes ces mises à jour sont disponibles dès aujourd’hui. Apple Creator Studio est proposé à 12,99 dollars par mois ou 129 dollars par an, donnant notamment accès à Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro, ainsi qu’à des fonctions supplémentaires dans certaines applications gratuites d’Apple.
FINAL CUT CAMERA EXPLOITE ENFIN L’IPHONE 18 PRO
Sur iOS, Final Cut Camera prend désormais en charge l’ouverture variable des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, comprise entre f/1,48 et f/4. Les vidéastes peuvent régler directement l’ouverture ou utiliser des modes priorité à l’ouverture et priorité à l’obturation. Apple en a également profité pour ajouter les effets du mode Cinématique pour la vidéo.
L’interface a par ailleurs été entièrement revue afin de faciliter l’accès aux principaux réglages professionnels : angle d’obturation, ISO ou encore balance des blancs. De nouveaux outils font leur apparition, avec les fausses couleurs et les indicateurs d’écrêtage pour contrôler l’exposition, ainsi qu’un focus peaking dont la sensibilité peut être ajustée.
Un témoin indique désormais clairement qu’un enregistrement est en cours, tandis qu’un double tap avec deux doigts permet de faire disparaître les informations du viseur. Les utilisateurs les plus avancés disposent également de scopes vidéo professionnels, d’une sortie SDI sans interface et du réglage du décalage du genlock.
FINAL CUT PRO RÉCUPÈRE LES EFFETS CINÉMATIQUES
Ces nouveautés ne s’arrêtent pas au tournage. Final Cut Pro et Motion sur Mac peuvent désormais appliquer les effets du mode Cinématique aux vidéos enregistrées avec un iPhone 18 Pro. Il devient ainsi possible de modifier la mise au point et la profondeur de champ directement depuis la timeline de Final Cut Pro. Compressor sait de son côté reconvertir ces vidéos vers l’ancien format du mode Cinématique et gagne de nouveaux préréglages d’exportation HEVC et MPEG-4.
PIXELMATOR PRO PROGRESSE SUR IPAD
Pixelmator Pro reçoit lui aussi plusieurs nouveautés sur Mac et iPad, notamment de nouvelles collections de modèles destinées à créer plus rapidement des projets. Au passage, une catégorie Podcasts fait son apparition avec différents modèles de pochettes. Plus intéressant sur iPad, l’application récupère l’outil Sélectionner et masquer déjà disponible sur Mac. Celui-ci permet d’affiner plus précisément les sélections et les masques, une fonction particulièrement utile pour les détourages complexes.
SANS OUBLIER LES APPS DE CREATOR STUDIO
Les applications bureautiques d’Apple ne sont pas oubliées. Pages, Numbers et Keynote accueillent de nouveaux modèles et thèmes ainsi que des améliorations pour le travail collaboratif.
Keynote peut désormais générer intelligemment des diapositives, tandis que Numbers ajoute davantage de fonctions de trigonométrie, statistiques et logique pour les feuilles de calcul complexes. Sur Mac, Pages dispose également d’un nouveau mode Screen View, destiné à optimiser l’affichage des documents pour la lecture et l’écriture à l’écran.
Enfin, Freeform gagne un mode sombre automatique pour ses tableaux ainsi que des dossiers pour mieux organiser ses contenus. L’application prend également en charge les Outils d’écriture d’Apple Intelligence, capables de reformuler, corriger ou résumer des notes manuscrites. Sur Vision Pro avec visionOS 27, plusieurs éléments d’un tableau peuvent désormais être placés directement dans l’espace, tandis que plusieurs utilisateurs peuvent observer ensemble des modèles 3D.
QU’EN PENSER ?
Apple continue surtout de renforcer les passerelles entre ses appareils et ses logiciels. L’iPhone 18 Pro peut désormais servir de caméra plus avancée avec Final Cut Camera, avant de retrouver ses réglages cinématiques directement dans Final Cut Pro sur Mac.
Toutes ces mises à jour sont disponibles dès aujourd’hui. Apple Creator Studio est proposé à 12,99 dollars par mois ou 129 dollars par an, donnant notamment accès à Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro, ainsi qu’à des fonctions supplémentaires dans certaines applications gratuites d’Apple.