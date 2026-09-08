WhatsApp ouvre ses conversations aux agents IA tiers : comment cela fonctionne ?

WHATSAPP S’OUVRE AUX AGENTS IA

UNE CLÉ API POUR CONNECTER SON AGENT

JUSQU’À CINQ AGENTS, MAIS PAS DANS LES GROUPES

QU’EN PENSER ?



L’arrivée des agents IA dans WhatsApp pourrait largement faciliter leur utilisation. Plutôt que d’ouvrir une application dédiée ou de se connecter à une interface Web, il suffirait d’envoyer une instruction depuis une messagerie déjà utilisée quotidiennement.



Cette évolution permettrait surtout à WhatsApp de rattraper Telegram, devenu l’une des interfaces privilégiées pour piloter des agents à distance. Reste toutefois une différence importante avec une conversation WhatsApp traditionnelle : l’absence actuelle de chiffrement de bout en bout impose une certaine prudence.



La fonction n’est pour l’instant disponible que pour certains utilisateurs Android et reste donc en phase de déploiement limité. Son arrivée plus largement pourrait néanmoins transformer WhatsApp en véritable interface de contrôle pour les agents IA.

Des solutions comme OpenClaw peuvent fonctionner sur un ordinateur ou dans le cloud , ou encore recevoir des instructions à distance pour effectuer différentes tâches. Pour les piloter, les applications de messagerie constituent naturellement une interface particulièrement pratique.. WhatsApp était jusqu’à présent beaucoup moins accueillant : certains utilisateurs ayant tenté de connecter leur compte à des agents IA tiers ont même vu celui-ci suspendu.La situation devrait prochainement changer. Selon, WhatsApp travaille sur unepermettant de connecter directement un agent tiers à une conversation dédiée.Le fonctionnement semble relativement simple. Lors de la création d’un nouveau bot dans WhatsApp, l’application génère uneCelle-ci doit ensuite êtreLa procédure exacte dépendra donc de l’outil utilisé.Une fois cette connexion effectuée,Il devient alors possible de lui envoyer des messages et de recevoir ses réponses directement dans l’application.L’intérêt ne se limite évidemment pas à discuter avec une nouvelle IA. Un agent fonctionnant sur un ordinateur ou un serveur peut potentiellementafin d’effectuer différentes actions, selon les capacités et les autorisations dont il dispose.WhatsApp semble toutefois vouloir. Un agent ne pourra consulter que les informations envoyées dans sa propre conversation. Il n’aura donc pas accès aux autres discussions WhatsApp, aux contacts ou aux fichiers échangés ailleurs dans l’application.Chaque compte pourrait connecter, avec la possibilité de leur attribuer un nom et une photo de profil. Pour le moment, ces derniers restent cantonnés aux conversations individuelles : impossible de les inviter dans un groupe ou une communauté.WhatsApp affiche également, rappelant que ses réponses peuvent être erronées et qu’il convient de vérifier les informations fournies.Plus problématique,. Un point à garder en tête avant de transmettre des informations sensibles ou personnelles.