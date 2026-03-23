Amazon met la main sur Rivr et ses robots livreurs à quatre pattes
Par Vincent Lautier - Publié le
Après l'échec de Scout, Amazon revient à la charge sur la livraison robotisée en rachetant Rivr Technologies AG, une startup suisse. Son robot à quatre pattes et roues monte les escaliers, porte jusqu'à 30 kg et file à 15 km/h. De quoi régler le problème du dernier mètre, celui qui sépare le camion de votre porte d'entrée, et qui coûte une fortune en main-d'oeuvre.
Rivr a été fondée à Zurich par Marko Bjelonic. La startup a développé le Rivr Two, un robot au design assez particulier : quatre pattes articulées combinées à des roues. Il roule quand le terrain le permet et marche quand la situation l'exige. Escaliers, trottoirs surélevés, portails à pousser, le Rivr Two se débrouille là où les robots sur roues classiques restent bloqués en bas des marches.
Côté performances, l'engin file à 15 km/h et peut transporter des colis jusqu'à 30 kg. Pour la sécurité, Rivr a intégré des lumières de visibilité, un arrêt instantané dès qu'un obstacle approche et un bouton physique de désactivation. Il s'arrête aussi aux feux rouges, ce qui est quand même rassurant. L'intelligence embarquée repose sur une IA hybride qui peut s'adapter à un nouveau châssis robot en une semaine.
Rivr n'est pas une découverte pour Amazon. En 2024, le groupe avait déjà participé à un tour de table de 22,2 millions de dollars via l'Amazon Industrial Innovation Fund, avec un coup de pouce de Bezos Expeditions. En 2025, Rivr avait lancé un pilote à Austin, au Texas, avec Veho, une entreprise de livraison. Visiblement, les résultats ont convaincu.
Sauf que voilà, Amazon traîne un souvenir cuisant avec Scout, son ancien robot de livraison abandonné parce qu'il ne pouvait pas monter les escaliers. Avec le Rivr Two et ses pattes articulées, ce blocage disparaît. L'acquisition a été finalisée la semaine du 17 mars, pour un montant non communiqué. Amazon prévoit de lancer des tests de livraison au pas de la porte dans le courant de l'année.
Et puis il y a la vision d'ensemble. Amazon a racheté Zoox fin 2020 pour 1,2 milliard de dollars afin de développer des véhicules autonomes. Ajoutez Rivr et vous obtenez un scénario assez limpide : un véhicule Zoox sans chauffeur amène les colis dans le quartier, puis un robot Rivr Two les dépose à chaque porte. Plus besoin de livreur humain sur toute la chaîne du dernier kilomètre.
La réalité sera forcément plus compliquée, entre les réglementations locales, la météo et les chiens du voisinage. Mais Amazon est le seul acteur à assembler les deux briques en même temps.
Après le fiasco Scout, Amazon avait besoin d'un robot qui sait grimper trois marches, et Rivr coche cette case. Le combo avec Zoox est malin, mais on parle encore de tests prévus
Un robot suisse taillé pour la rue
Rivr a été fondée à Zurich par Marko Bjelonic. La startup a développé le Rivr Two, un robot au design assez particulier : quatre pattes articulées combinées à des roues. Il roule quand le terrain le permet et marche quand la situation l'exige. Escaliers, trottoirs surélevés, portails à pousser, le Rivr Two se débrouille là où les robots sur roues classiques restent bloqués en bas des marches.
Côté performances, l'engin file à 15 km/h et peut transporter des colis jusqu'à 30 kg. Pour la sécurité, Rivr a intégré des lumières de visibilité, un arrêt instantané dès qu'un obstacle approche et un bouton physique de désactivation. Il s'arrête aussi aux feux rouges, ce qui est quand même rassurant. L'intelligence embarquée repose sur une IA hybride qui peut s'adapter à un nouveau châssis robot en une semaine.
Pourquoi Amazon rachète maintenant
Rivr n'est pas une découverte pour Amazon. En 2024, le groupe avait déjà participé à un tour de table de 22,2 millions de dollars via l'Amazon Industrial Innovation Fund, avec un coup de pouce de Bezos Expeditions. En 2025, Rivr avait lancé un pilote à Austin, au Texas, avec Veho, une entreprise de livraison. Visiblement, les résultats ont convaincu.
Sauf que voilà, Amazon traîne un souvenir cuisant avec Scout, son ancien robot de livraison abandonné parce qu'il ne pouvait pas monter les escaliers. Avec le Rivr Two et ses pattes articulées, ce blocage disparaît. L'acquisition a été finalisée la semaine du 17 mars, pour un montant non communiqué. Amazon prévoit de lancer des tests de livraison au pas de la porte dans le courant de l'année.
Zoox plus Rivr, le duo du dernier kilomètre
Et puis il y a la vision d'ensemble. Amazon a racheté Zoox fin 2020 pour 1,2 milliard de dollars afin de développer des véhicules autonomes. Ajoutez Rivr et vous obtenez un scénario assez limpide : un véhicule Zoox sans chauffeur amène les colis dans le quartier, puis un robot Rivr Two les dépose à chaque porte. Plus besoin de livreur humain sur toute la chaîne du dernier kilomètre.
La réalité sera forcément plus compliquée, entre les réglementations locales, la météo et les chiens du voisinage. Mais Amazon est le seul acteur à assembler les deux briques en même temps.
On en dit quoi ?
Après le fiasco Scout, Amazon avait besoin d'un robot qui sait grimper trois marches, et Rivr coche cette case. Le combo avec Zoox est malin, mais on parle encore de tests prévus
plus tard en 2026. Entre les pilotes et un déploiement à grande échelle, il y a un fossé que même un robot à quatre pattes aura du mal à franchir.