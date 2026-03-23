Amazon met la main sur Rivr et ses robots livreurs à quatre pattes

On en dit quoi ?



Après le fiasco Scout, Amazon avait besoin d'un robot qui sait grimper trois marches, et Rivr coche cette case. Le combo avec Zoox est malin, mais on parle encore de tests prévus plus tard en 2026 . Entre les pilotes et un déploiement à grande échelle, il y a un fossé que même un robot à quatre pattes aura du mal à franchir.