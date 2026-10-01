Withings BeamO : StethO Sense surveille désormais le cœur et les poumons à la maison

L’IA écoute désormais le cœur et les poumons

Souffles cardiaques, sifflements…

Un outil intéressant pour suivre l’asthme

Et pour les sportifs ?

Un complément, pas un remplaçant du médecin

StethO Sense disponible dès aujourd’hui

QU’EN PENSER ?



Avec la disponibilité effective de StethO Sense, le stéthoscope intégré au BeamO prend une tout autre dimension. Il ne s’agit plus seulement d’enregistrer des sons cardiaques ou pulmonaires, mais de pouvoir les analyser et surtout suivre leur évolution dans le temps.



L’intérêt paraît évident pour les familles, notamment avec de jeunes enfants ou en cas d’asthme. Il faudra en revanche conserver une certaine distance face aux résultats affichés : aussi sophistiquée soit-elle, l’IA de StethO Sense apporte des indications et un suivi, mais ne remplace ni le diagnostic ni l’avis d’un médecin.

Avec BeamO,. Présenté début septembre à l’occasion de l’IFA 2026, le nouveau service StethO Sense est désormais officiellement disponible.Intégré à Withings+,. Pour cela, Withings s’appuie sur les technologies médicalement validées d’eMurmur pour le cœur et de StethoMe pour les poumons.Depuis l’application Withings,. BeamO guide auparavant l’utilisateur pour placer correctement l’appareil sur les différentes zones d’auscultation. L’analyse est ensuite effectuée en quelques secondes et, bonne nouvelle, le nombre d’analyses n’est pas limité avec l’abonnement Withings+.Pour le cœur,L’objectif n’est pas seulement de réaliser une mesure ponctuelle, mais aussi de pouvoir suivre leur évolution dans le temps et, si nécessaire, de partager les enregistrements avec un professionnel de santé.Du côté des poumons,: sifflements, ronchi, crépitants fins ou grossiers et autres sons anormaux susceptibles d’être associés à certaines affections respiratoires.. Les parents pourront utiliser BeamO pour suivre l’évolution des symptômes respiratoires d’un enfant souffrant d’un rhume ou d’une grippe et observer si les bruits détectés évoluent au fil des jours.Dans ce dernier cas, il ne s’agit évidemment pas pour BeamO de poser lui-même un diagnostic, mais de repérer des changements qui pourront ensuite être communiqués à un médecin.Une toux ou une modification de la respiration peut en effet être difficile à interpréter, notamment pendant les périodes où circulent de nombreuses infections respiratoires. L’appareil permet alors de conserver les différentes auscultations et de comparer l’évolution des sons respiratoires dans le temps.Il s'agit d’avant une consultation et de disposer de mesures enregistrées plutôt que de devoir décrire a posteriori une respiration sifflante ou un bruit entendu quelques heures auparavant. StethO Sense pourrait ainsi être particulièrement intéressant pendant les mois d’hiver, notamment dans les familles avec de jeunes enfants.. L’auscultation cardiaque peut permettre de repérer certains signes nécessitant des investigations complémentaires, notamment dans le cadre de certaines maladies cardiaques d’origine génétique. Là encore, BeamO ne remplace évidemment ni une consultation ni les examens réalisés par un cardiologue. Le service peut en revanche compléter un suivi médical en permettant de conserver différents enregistrements et de les partager avec un professionnel de santé.C’est évidemment la principale limite à ne pas oublier.Withings précise que l’appréciation clinique finale doit toujours être réalisée par un professionnel de santé qualifié. L’intérêt du système est donc surtout de suivre l’évolution de certains signes à domicile et, éventuellement, de disposer de davantage d’informations à transmettre à son médecin.Ce dernier permet de faire interpréter un ECG par un cardiologue sous 24 heures, jusqu’à quatre fois par an. Avec StethO Sense, les analyses automatisées des sons cardiaques et pulmonaires sont, elles, disponibles à la demande et sans limitation du nombre d’utilisations.Le BeamO est commercialisé au tarif de 249,95 euros. Les personnes ayant acheté l’appareil avant le 1er octobre bénéficient automatiquement d’un mois d’accès offert à Withings+.Pour les nouveaux acheteurs, Withings propose également un mois d’essai gratuit permettant notamment de découvrir StethO Sense. Passé cette période,