Withings BeamO : StethO Sense surveille désormais le cœur et les poumons à la maison
Par Laurence - Publié le
Un mois après sa présentation à l’IFA 2026, StethO Sense est désormais disponible sur le Withings BeamO. Ce nouveau service utilise l’intelligence artificielle pour analyser en quelques secondes les sons cardiaques et pulmonaires enregistrés à domicile. Souffles cardiaques, sifflements, ronchi ou crépitements peuvent ainsi être repérés et suivis dans le temps.
Avec BeamO, Withings avait déjà réuni plusieurs appareils médicaux dans un petit boîtier : thermomètre, oxymètre de pouls, ECG et stéthoscope numérique. Présenté début septembre à l’occasion de l’IFA 2026, le nouveau service StethO Sense est désormais officiellement disponible.
Intégré à Withings+, il exploite les enregistrements réalisés avec le stéthoscope numérique de BeamO pour les analyser automatiquement grâce à l’intelligence artificielle. Pour cela, Withings s’appuie sur les technologies médicalement validées d’eMurmur pour le cœur et de StethoMe pour les poumons.
Depuis l’application Withings, il suffit de réaliser ou sélectionner un enregistrement du cœur ou des poumons. BeamO guide auparavant l’utilisateur pour placer correctement l’appareil sur les différentes zones d’auscultation. L’analyse est ensuite effectuée en quelques secondes et, bonne nouvelle, le nombre d’analyses n’est pas limité avec l’abonnement Withings+.
Pour le cœur, StethO Sense est notamment capable de rechercher la présence de souffles cardiaques et de signaler ceux considérés comme anormaux. L’objectif n’est pas seulement de réaliser une mesure ponctuelle, mais aussi de pouvoir suivre leur évolution dans le temps et, si nécessaire, de partager les enregistrements avec un professionnel de santé.
Du côté des poumons, StethO Sense recherche différents bruits respiratoires : sifflements, ronchi, crépitants fins ou grossiers et autres sons anormaux susceptibles d’être associés à certaines affections respiratoires.
Withings met notamment en avant les maladies saisonnières. Les parents pourront utiliser BeamO pour suivre l’évolution des symptômes respiratoires d’un enfant souffrant d’un rhume ou d’une grippe et observer si les bruits détectés évoluent au fil des jours.
Le constructeur évoque également la pneumonie et la bronchiolite. Dans ce dernier cas, il ne s’agit évidemment pas pour BeamO de poser lui-même un diagnostic, mais de repérer des changements qui pourront ensuite être communiqués à un médecin.
Withings insiste également davantage sur l’intérêt de StethO Sense pour le suivi de l’asthme. Une toux ou une modification de la respiration peut en effet être difficile à interpréter, notamment pendant les périodes où circulent de nombreuses infections respiratoires. L’appareil permet alors de conserver les différentes auscultations et de comparer l’évolution des sons respiratoires dans le temps.
Il s'agit d’apporter des informations supplémentaires avant une consultation et de disposer de mesures enregistrées plutôt que de devoir décrire a posteriori une respiration sifflante ou un bruit entendu quelques heures auparavant. StethO Sense pourrait ainsi être particulièrement intéressant pendant les mois d’hiver, notamment dans les familles avec de jeunes enfants.
Le constructeur met également en avant son intérêt chez les adultes et notamment les sportifs. L’auscultation cardiaque peut permettre de repérer certains signes nécessitant des investigations complémentaires, notamment dans le cadre de certaines maladies cardiaques d’origine génétique. Là encore, BeamO ne remplace évidemment ni une consultation ni les examens réalisés par un cardiologue. Le service peut en revanche compléter un suivi médical en permettant de conserver différents enregistrements et de les partager avec un professionnel de santé.
C’est évidemment la principale limite à ne pas oublier. StethO Sense fournit une analyse automatisée destinée à contribuer à l’évaluation diagnostique, mais le résultat de l’IA ne constitue pas à lui seul un diagnostic.
Withings précise que l’appréciation clinique finale doit toujours être réalisée par un professionnel de santé qualifié. L’intérêt du système est donc surtout de suivre l’évolution de certains signes à domicile et, éventuellement, de disposer de davantage d’informations à transmettre à son médecin.
Le service complète ainsi Cardio Check-Up, déjà intégré à Withings+. Ce dernier permet de faire interpréter un ECG par un cardiologue sous 24 heures, jusqu’à quatre fois par an. Avec StethO Sense, les analyses automatisées des sons cardiaques et pulmonaires sont, elles, disponibles à la demande et sans limitation du nombre d’utilisations.
StethO Sense est donc disponible à compter de ce 1er octobre 2026 et reste réservé aux abonnés Withings+. Le BeamO est commercialisé au tarif de 249,95 euros. Les personnes ayant acheté l’appareil avant le 1er octobre bénéficient automatiquement d’un mois d’accès offert à Withings+.
Pour les nouveaux acheteurs, Withings propose également un mois d’essai gratuit permettant notamment de découvrir StethO Sense. Passé cette période, Withings+ est facturé 9,95 euros par mois ou 99,50 euros par an.
Avec la disponibilité effective de StethO Sense, le stéthoscope intégré au BeamO prend une tout autre dimension. Il ne s’agit plus seulement d’enregistrer des sons cardiaques ou pulmonaires, mais de pouvoir les analyser et surtout suivre leur évolution dans le temps.
L’intérêt paraît évident pour les familles, notamment avec de jeunes enfants ou en cas d’asthme. Il faudra en revanche conserver une certaine distance face aux résultats affichés : aussi sophistiquée soit-elle, l’IA de StethO Sense apporte des indications et un suivi, mais ne remplace ni le diagnostic ni l’avis d’un médecin.
L’IA écoute désormais le cœur et les poumons
Avec BeamO, Withings avait déjà réuni plusieurs appareils médicaux dans un petit boîtier : thermomètre, oxymètre de pouls, ECG et stéthoscope numérique. Présenté début septembre à l’occasion de l’IFA 2026, le nouveau service StethO Sense est désormais officiellement disponible.
Intégré à Withings+, il exploite les enregistrements réalisés avec le stéthoscope numérique de BeamO pour les analyser automatiquement grâce à l’intelligence artificielle. Pour cela, Withings s’appuie sur les technologies médicalement validées d’eMurmur pour le cœur et de StethoMe pour les poumons.
Depuis l’application Withings, il suffit de réaliser ou sélectionner un enregistrement du cœur ou des poumons. BeamO guide auparavant l’utilisateur pour placer correctement l’appareil sur les différentes zones d’auscultation. L’analyse est ensuite effectuée en quelques secondes et, bonne nouvelle, le nombre d’analyses n’est pas limité avec l’abonnement Withings+.
Souffles cardiaques, sifflements…
Pour le cœur, StethO Sense est notamment capable de rechercher la présence de souffles cardiaques et de signaler ceux considérés comme anormaux. L’objectif n’est pas seulement de réaliser une mesure ponctuelle, mais aussi de pouvoir suivre leur évolution dans le temps et, si nécessaire, de partager les enregistrements avec un professionnel de santé.
Du côté des poumons, StethO Sense recherche différents bruits respiratoires : sifflements, ronchi, crépitants fins ou grossiers et autres sons anormaux susceptibles d’être associés à certaines affections respiratoires.
Withings met notamment en avant les maladies saisonnières. Les parents pourront utiliser BeamO pour suivre l’évolution des symptômes respiratoires d’un enfant souffrant d’un rhume ou d’une grippe et observer si les bruits détectés évoluent au fil des jours.
Le constructeur évoque également la pneumonie et la bronchiolite. Dans ce dernier cas, il ne s’agit évidemment pas pour BeamO de poser lui-même un diagnostic, mais de repérer des changements qui pourront ensuite être communiqués à un médecin.
Un outil intéressant pour suivre l’asthme
Withings insiste également davantage sur l’intérêt de StethO Sense pour le suivi de l’asthme. Une toux ou une modification de la respiration peut en effet être difficile à interpréter, notamment pendant les périodes où circulent de nombreuses infections respiratoires. L’appareil permet alors de conserver les différentes auscultations et de comparer l’évolution des sons respiratoires dans le temps.
Il s'agit d’apporter des informations supplémentaires avant une consultation et de disposer de mesures enregistrées plutôt que de devoir décrire a posteriori une respiration sifflante ou un bruit entendu quelques heures auparavant. StethO Sense pourrait ainsi être particulièrement intéressant pendant les mois d’hiver, notamment dans les familles avec de jeunes enfants.
Et pour les sportifs ?
Le constructeur met également en avant son intérêt chez les adultes et notamment les sportifs. L’auscultation cardiaque peut permettre de repérer certains signes nécessitant des investigations complémentaires, notamment dans le cadre de certaines maladies cardiaques d’origine génétique. Là encore, BeamO ne remplace évidemment ni une consultation ni les examens réalisés par un cardiologue. Le service peut en revanche compléter un suivi médical en permettant de conserver différents enregistrements et de les partager avec un professionnel de santé.
Un complément, pas un remplaçant du médecin
C’est évidemment la principale limite à ne pas oublier. StethO Sense fournit une analyse automatisée destinée à contribuer à l’évaluation diagnostique, mais le résultat de l’IA ne constitue pas à lui seul un diagnostic.
Withings précise que l’appréciation clinique finale doit toujours être réalisée par un professionnel de santé qualifié. L’intérêt du système est donc surtout de suivre l’évolution de certains signes à domicile et, éventuellement, de disposer de davantage d’informations à transmettre à son médecin.
Le service complète ainsi Cardio Check-Up, déjà intégré à Withings+. Ce dernier permet de faire interpréter un ECG par un cardiologue sous 24 heures, jusqu’à quatre fois par an. Avec StethO Sense, les analyses automatisées des sons cardiaques et pulmonaires sont, elles, disponibles à la demande et sans limitation du nombre d’utilisations.
StethO Sense disponible dès aujourd’hui
StethO Sense est donc disponible à compter de ce 1er octobre 2026 et reste réservé aux abonnés Withings+. Le BeamO est commercialisé au tarif de 249,95 euros. Les personnes ayant acheté l’appareil avant le 1er octobre bénéficient automatiquement d’un mois d’accès offert à Withings+.
Pour les nouveaux acheteurs, Withings propose également un mois d’essai gratuit permettant notamment de découvrir StethO Sense. Passé cette période, Withings+ est facturé 9,95 euros par mois ou 99,50 euros par an.
QU’EN PENSER ?
Avec la disponibilité effective de StethO Sense, le stéthoscope intégré au BeamO prend une tout autre dimension. Il ne s’agit plus seulement d’enregistrer des sons cardiaques ou pulmonaires, mais de pouvoir les analyser et surtout suivre leur évolution dans le temps.
L’intérêt paraît évident pour les familles, notamment avec de jeunes enfants ou en cas d’asthme. Il faudra en revanche conserver une certaine distance face aux résultats affichés : aussi sophistiquée soit-elle, l’IA de StethO Sense apporte des indications et un suivi, mais ne remplace ni le diagnostic ni l’avis d’un médecin.