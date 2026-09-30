HomePad : l’écran connecté d’Apple pourrait bien arriver dans les prochains jours
Par Laurence - Publié le
Après des mois de rumeurs et plusieurs reports, le HomePad aurait enfin une date. Selon Bloomberg, Apple lancerait son premier véritable écran connecté pour la maison le 13 octobre, aux côtés d’un nouveau HomePod mini et d’une Apple TV 4K compatible avec Siri AI.
Le mois d’octobre pourrait bien être particulièrement chargé chez Apple. Alors que le lancement de l’iPhone Duo est déjà prévu, la firme préparerait une nouvelle offensive dans la maison connectée.
Selon Mark Gurman, l'écran connecté d'Apple pourrait bien être dévoilé le 13 octobre. Jusqu’ici, le journaliste évoquait simplement une commercialisation dès octobre. Cette nouvelle information donne donc pour la première fois une date précise à ce produit attendu depuis longtemps.
Ce HomePad marquerait l’arrivée de la firme sur un marché déjà occupé depuis plusieurs années par Google et Amazon : celui des écrans connectés capables de piloter la maison.
Le produit serait équipé d’un écran d’environ 6 pouces et proposé sous deux formes. La première pourrait être installée sur une table ou un meuble grâce à une base intégrant un haut-parleur, tandis que la seconde serait destinée à être fixée directement au mur. La version de table s’inspirerait notamment de l’un des Mac les plus reconnaissables de l’histoire d’Apple : l’iMac G4. Lancé en 2002, celui-ci associait une base en forme de demi-sphère à un écran monté sur un bras articulé.
Il ne faut cependant pas nécessairement s’attendre à une reproduction miniature de l’iMac G4. L’idée serait surtout de reprendre le principe d’un écran placé au-dessus d’une base servant également de haut-parleur. Cette dernière permettrait au HomePad de remplir plusieurs fonctions : contrôler les appareils HomeKit et Matter, afficher des informations et des widgets, mais également servir de HomePod.
Le logiciel devrait constituer l’autre grande particularité de l’appareil. Apple aurait développé un nouveau système réunissant certains éléments d’iOS, tvOS et watchOS, avec une interface pensée pour être consultée rapidement depuis une pièce de la maison.
Mais le véritable cœur du HomePad serait Siri AI. L’écran connecté pourrait ainsi devenir l’un des principaux points d’accès à la nouvelle génération de l’assistant d’Apple, avec des interactions davantage basées sur la voix et le contexte.
Cette dépendance à Siri AI expliquerait d’ailleurs en partie pourquoi le projet a pris autant de retard. Apple aurait repoussé à plusieurs reprises le lancement de son écran connecté en attendant que les briques logicielles nécessaires soient prêtes.
Le 13 octobre pourrait également marquer le renouvellement de deux autres produits dédiés à la maison. Apple préparerait un nouveau HomePod mini, avec notamment de nouvelles couleurs, ainsi qu’une nouvelle Apple TV 4K. Cette dernière bénéficierait surtout de la prise en charge de Siri AI, renforçant encore la place du nouvel assistant dans l’écosystème domestique d’Apple.
Le HomePad pourrait être plus important qu’un simple nouvel accessoire HomeKit. Avec son écran, son haut-parleur et surtout Siri AI, Apple semble vouloir en faire un véritable centre de contrôle de la maison, capable de réunir plusieurs fonctions jusqu’ici réparties entre l’iPhone, l’Apple TV et le HomePod.
Le 13 octobre reste néanmoins une date rapportée par Bloomberg et non une annonce officielle. Si elle se confirme, Apple enchaînerait surtout les lancements à un rythme particulièrement soutenu, puisque l’iPhone Duo doit être proposé en précommande trois jours plus tard, le 16 octobre.
LE 13 OCTOBRE POUR LE HOMEPAD ?
Le mois d’octobre pourrait bien être particulièrement chargé chez Apple. Alors que le lancement de l’iPhone Duo est déjà prévu, la firme préparerait une nouvelle offensive dans la maison connectée.
Selon Mark Gurman, l'écran connecté d'Apple pourrait bien être dévoilé le 13 octobre. Jusqu’ici, le journaliste évoquait simplement une commercialisation dès octobre. Cette nouvelle information donne donc pour la première fois une date précise à ce produit attendu depuis longtemps.
Ce HomePad marquerait l’arrivée de la firme sur un marché déjà occupé depuis plusieurs années par Google et Amazon : celui des écrans connectés capables de piloter la maison.
UN PETIT AIR D’IMAC G4
Le produit serait équipé d’un écran d’environ 6 pouces et proposé sous deux formes. La première pourrait être installée sur une table ou un meuble grâce à une base intégrant un haut-parleur, tandis que la seconde serait destinée à être fixée directement au mur. La version de table s’inspirerait notamment de l’un des Mac les plus reconnaissables de l’histoire d’Apple : l’iMac G4. Lancé en 2002, celui-ci associait une base en forme de demi-sphère à un écran monté sur un bras articulé.
Il ne faut cependant pas nécessairement s’attendre à une reproduction miniature de l’iMac G4. L’idée serait surtout de reprendre le principe d’un écran placé au-dessus d’une base servant également de haut-parleur. Cette dernière permettrait au HomePad de remplir plusieurs fonctions : contrôler les appareils HomeKit et Matter, afficher des informations et des widgets, mais également servir de HomePod.
SIRI AI AU CENTRE DE L’EXPÉRIENCE
Le logiciel devrait constituer l’autre grande particularité de l’appareil. Apple aurait développé un nouveau système réunissant certains éléments d’iOS, tvOS et watchOS, avec une interface pensée pour être consultée rapidement depuis une pièce de la maison.
Mais le véritable cœur du HomePad serait Siri AI. L’écran connecté pourrait ainsi devenir l’un des principaux points d’accès à la nouvelle génération de l’assistant d’Apple, avec des interactions davantage basées sur la voix et le contexte.
Cette dépendance à Siri AI expliquerait d’ailleurs en partie pourquoi le projet a pris autant de retard. Apple aurait repoussé à plusieurs reprises le lancement de son écran connecté en attendant que les briques logicielles nécessaires soient prêtes.
UN NOUVEAU HOMEPOD MINI ET UNE APPLE TV 4K
Le 13 octobre pourrait également marquer le renouvellement de deux autres produits dédiés à la maison. Apple préparerait un nouveau HomePod mini, avec notamment de nouvelles couleurs, ainsi qu’une nouvelle Apple TV 4K. Cette dernière bénéficierait surtout de la prise en charge de Siri AI, renforçant encore la place du nouvel assistant dans l’écosystème domestique d’Apple.
QU’EN PENSER ?
Le HomePad pourrait être plus important qu’un simple nouvel accessoire HomeKit. Avec son écran, son haut-parleur et surtout Siri AI, Apple semble vouloir en faire un véritable centre de contrôle de la maison, capable de réunir plusieurs fonctions jusqu’ici réparties entre l’iPhone, l’Apple TV et le HomePod.
Le 13 octobre reste néanmoins une date rapportée par Bloomberg et non une annonce officielle. Si elle se confirme, Apple enchaînerait surtout les lancements à un rythme particulièrement soutenu, puisque l’iPhone Duo doit être proposé en précommande trois jours plus tard, le 16 octobre.