HomePad : l’écran connecté d’Apple pourrait bien arriver dans les prochains jours

QU’EN PENSER ?



Le HomePad pourrait être plus important qu’un simple nouvel accessoire HomeKit. Avec son écran, son haut-parleur et surtout Siri AI, Apple semble vouloir en faire un véritable centre de contrôle de la maison, capable de réunir plusieurs fonctions jusqu’ici réparties entre l’iPhone, l’Apple TV et le HomePod.



Le 13 octobre reste néanmoins une date rapportée par Bloomberg et non une annonce officielle. Si elle se confirme, Apple enchaînerait surtout les lancements à un rythme particulièrement soutenu, puisque l’iPhone Duo doit être proposé en précommande trois jours plus tard, le 16 octobre.