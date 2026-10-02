Build Challenge : 48h pour coder une app et la soumettre à l'App Store
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Build Challenge remet le couvert les 15 et 16 octobre à Boulogne-Billancourt. Dix équipes encadrées par Apple, MWM et le collectif ⌘+F devront concevoir une app complète et la soumettre à l'App Store Review avant la fin du deuxième jour. La participation est gratuite, repas compris, et les candidatures sont ouvertes jusqu'au dimanche 4 octobre au soir.
Le principe c'est un peu la course contre la montre. Pendant deux jours, des équipes de quatre, avec deux profils techniques et deux profils business, développent une application pour l'écosystème Apple autour d'une ou deux thématiques imposées, d'Apple Intelligence et des Foundation Models à l'interface Liquid Glass, en passant par l'IA embarquée, Siri avec les App Intents ou la monétisation via StoreKit. La première édition, organisée à l'École 42, avait accouché de neuf apps iOS en 44 heures. Cette fois, la barre monte d'un cran puisque chaque équipe devra avoir soumis son app à la validation d'Apple avant la fin de l'événement. Il ne s'agit donc plus de bricoler un prototype, mais de livrer quelque chose d'assez propre pour passer la fameuse App Store Review.
Côté technique, les participants seront accompagnés par les équipes d'Apple et par ⌘+F, un collectif de développeurs français qui publient sur l'App Store depuis 2008. Côté business, c'est MWM qui partage ses méthodes, et l'éditeur de Boulogne-Billancourt sait de quoi il parle : quatorze ans d'existence, plus de 70 applications et plus d'un milliard de téléchargements au compteur, avec des succès comme edjing Mix ou Beat Maker Pro. Unaite, la fédération des associations étudiantes d'IA des grandes écoles, est aussi de la partie. Le coup d'envoi sera donné le 9 octobre chez Apple, à Paris, avant les deux journées de développement dans les nouveaux locaux de MWM.
Bonne nouvelle, l'événement n'est pas réservé aux développeurs confirmés. Étudiants, jeunes diplômés, personnes en reconversion ou porteurs d'un premier projet d'app peuvent candidater, et ceux qui n'ont ni équipe ni idée peuvent s'inscrire en solo, les groupes se formant lors du kick-off. MWM peut même prêter quelques Mac, et un justificatif d'absence sera fourni à ceux qui en ont besoin. Les candidatures se font sur la page Luma de l'événement jusqu'au dimanche 4 octobre à 23h59.
Le format est bien pensé, parce qu'il s'attaque au vrai sujet. Avec les outils actuels, coder une app se fait vite, parfois en quelques heures. En faire une que des gens téléchargent et qui gagne de l'argent, c'est là que tout le monde cale, et c'est exactement ce que MWM sait faire. Voir Apple s'impliquer directement dans ce genre de format est assez rare pour être signalé. Si vous avez une idée d'app qui traîne dans un coin de votre tête depuis des mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire avant dimanche.
Mais c'est quoi l'idée ?
Le principe c'est un peu la course contre la montre. Pendant deux jours, des équipes de quatre, avec deux profils techniques et deux profils business, développent une application pour l'écosystème Apple autour d'une ou deux thématiques imposées, d'Apple Intelligence et des Foundation Models à l'interface Liquid Glass, en passant par l'IA embarquée, Siri avec les App Intents ou la monétisation via StoreKit. La première édition, organisée à l'École 42, avait accouché de neuf apps iOS en 44 heures. Cette fois, la barre monte d'un cran puisque chaque équipe devra avoir soumis son app à la validation d'Apple avant la fin de l'événement. Il ne s'agit donc plus de bricoler un prototype, mais de livrer quelque chose d'assez propre pour passer la fameuse App Store Review.
Qui encadre les équipes ?
Côté technique, les participants seront accompagnés par les équipes d'Apple et par ⌘+F, un collectif de développeurs français qui publient sur l'App Store depuis 2008. Côté business, c'est MWM qui partage ses méthodes, et l'éditeur de Boulogne-Billancourt sait de quoi il parle : quatorze ans d'existence, plus de 70 applications et plus d'un milliard de téléchargements au compteur, avec des succès comme edjing Mix ou Beat Maker Pro. Unaite, la fédération des associations étudiantes d'IA des grandes écoles, est aussi de la partie. Le coup d'envoi sera donné le 9 octobre chez Apple, à Paris, avant les deux journées de développement dans les nouveaux locaux de MWM.
Comment participer ?
Bonne nouvelle, l'événement n'est pas réservé aux développeurs confirmés. Étudiants, jeunes diplômés, personnes en reconversion ou porteurs d'un premier projet d'app peuvent candidater, et ceux qui n'ont ni équipe ni idée peuvent s'inscrire en solo, les groupes se formant lors du kick-off. MWM peut même prêter quelques Mac, et un justificatif d'absence sera fourni à ceux qui en ont besoin. Les candidatures se font sur la page Luma de l'événement jusqu'au dimanche 4 octobre à 23h59.
On en dit quoi ?
Le format est bien pensé, parce qu'il s'attaque au vrai sujet. Avec les outils actuels, coder une app se fait vite, parfois en quelques heures. En faire une que des gens téléchargent et qui gagne de l'argent, c'est là que tout le monde cale, et c'est exactement ce que MWM sait faire. Voir Apple s'impliquer directement dans ce genre de format est assez rare pour être signalé. Si vous avez une idée d'app qui traîne dans un coin de votre tête depuis des mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire avant dimanche.