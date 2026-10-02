Build Challenge : 48h pour coder une app et la soumettre à l'App Store

On en dit quoi ?



Le format est bien pensé, parce qu'il s'attaque au vrai sujet. Avec les outils actuels, coder une app se fait vite, parfois en quelques heures. En faire une que des gens téléchargent et qui gagne de l'argent, c'est là que tout le monde cale, et c'est exactement ce que MWM sait faire. Voir Apple s'impliquer directement dans ce genre de format est assez rare pour être signalé. Si vous avez une idée d'app qui traîne dans un coin de votre tête depuis des mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire avant dimanche.